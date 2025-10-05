domingo 05 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Tormenta con 50 milímetros de precipitaciones en Pergamino y daños por el viento en El Socorro

    Pasada la medianoche una fuerte tormenta azotó la región. Mientras que en Pergamino se registraron 50 mm de lluvia sin mayores consecuencias, en El Socorro hubo voladura de techos, caída de árboles y cortes de energía.

    5 de octubre de 2025 - 11:54
    Las fuertes ráfagas de la tormenta durante la madrugada provocaron caídas de postes de tendido eléctrico y ramas en la zona urbana de la localidad de El Socorro.

    Las fuertes ráfagas de la tormenta durante la madrugada provocaron caídas de postes de tendido eléctrico y ramas en la zona urbana de la localidad de El Socorro.

    FLORENCIA MILETA DELEGADA EL SOCORRO
    Las fuertes ráfagas de la tormenta durante la madrugada provocaron caídas de postes de tendido eléctrico y ramas en la zona urbana de la localidad de El Socorro.

    Las fuertes ráfagas de la tormenta durante la madrugada provocaron caídas de postes de tendido eléctrico y ramas en la zona urbana de la localidad de El Socorro.

    FLORENCIA MILETA DELEGADA EL SOCORRO
    Las fuertes ráfagas de la tormenta durante la madrugada provocaron caídas de postes de tendido eléctrico y ramas en la zona urbana de la localidad de El Socorro.

    Las fuertes ráfagas de la tormenta durante la madrugada provocaron caídas de postes de tendido eléctrico y ramas en la zona urbana de la localidad de El Socorro.

    FLORENCIA MILETA DELEGADA EL SOCORRO
    Las fuertes ráfagas de la tormenta durante la madrugada provocaron caídas de postes de tendido eléctrico y ramas en la zona urbana de la localidad de El Socorro.

    Las fuertes ráfagas de la tormenta durante la madrugada provocaron caídas de postes de tendido eléctrico y ramas en la zona urbana de la localidad de El Socorro.

    FLORENCIA MILETA DELEGADA EL SOCORRO
    Las fuertes ráfagas de la tormenta durante la madrugada provocaron caídas de postes de tendido eléctrico y ramas en la zona urbana de la localidad de El Socorro.

    Las fuertes ráfagas de la tormenta durante la madrugada provocaron caídas de postes de tendido eléctrico y ramas en la zona urbana de la localidad de El Socorro.

    FLORENCIA MILETA DELEGADA EL SOCORRO
    Las fuertes ráfagas de la tormenta durante la madrugada provocaron caídas de postes de tendido eléctrico y ramas en la zona urbana de la localidad de El Socorro.

    Las fuertes ráfagas de la tormenta durante la madrugada provocaron caídas de postes de tendido eléctrico y ramas en la zona urbana de la localidad de El Socorro.

    FLORENCIA MILETA DELGEDA EL SOCORRO

    Tal como estaba previsto, en la noche del sábado y la madrugada del domingo se desató una tormenta que afectó a Pergamino y sus alrededores. En nuestra ciudad, el fenómeno comenzó pasada la medianoche con intensas lluvias y ráfagas de viento.

    Lee además
    Román Caracciolo y la portada de Milena e Irene, periodistas. Un pronunciamiento, libro que coescribió junto a Ana Arzoumanián.
    Cultura

    Presentan el libro Milena e Irene, periodistas. Un pronunciamiento en la Ciudad de Buenos Aires
    “¡Hola Pergamino! Feliz de presentar mi nuevo libro, El camino de la aceptación, en mi ciudad natal”, expreso en sus redes Isha Escribano.
    Cultura

    Isha Escribano presenta en Pergamino su nuevo libro: El camino de la aceptación

    En un corto período cayeron más de 30 mm de agua, que sumados a las precipitaciones de la madrugada completaron un total de 50 mm. A pesar de la magnitud de las lluvias, no se registraron inconvenientes relevantes en la ciudad, y este domingo amaneció con condiciones meteorológicas estables.

    El Socorro: ráfagas intensas y daños materiales

    Tormenta de la madrugada del domingo en la localidad de el socorro caidas de arboles y ramas Pergamino 001
    En El Socorro hubo voladura de techos, ca&iacute;da de &aacute;rboles y cortes de energ&iacute;a.

    En El Socorro hubo voladura de techos, caída de árboles y cortes de energía.

    Distinta fue la situación en la localidad de El Socorro, donde el viento causó importantes daños materiales. Se reportaron techos de chapa volados, árboles y ramas de gran tamaño caídas, así como postes y cables afectados por la tormenta.

    Ante esta situación, la delegada Florencia Mileta utilizó sus redes sociales para solicitar a los vecinos que no salieran de sus hogares, debido a los riesgos presentes en la vía pública.

    Trabajos de recuperación en marcha

    Tormenta de la madrugada del domingo en la localidad de el socorro caidas de arboles y ramas Pergamino 002
    En El Socorro hubo voladura de techos, ca&iacute;da de &aacute;rboles y cortes de energ&iacute;a.

    En El Socorro hubo voladura de techos, caída de árboles y cortes de energía.

    Durante la mañana de este domingo, personal de la Delegación, bomberos voluntarios de El Socorro, operarios de la Cooperativa Eléctrica y vecinos comenzaron con las tareas de limpieza, remoción de escombros y reparación de daños para restablecer la normalidad en la comunidad.

    Temas
    Seguí leyendo

    Presentan el libro Milena e Irene, periodistas. Un pronunciamiento en la Ciudad de Buenos Aires

    Isha Escribano presenta en Pergamino su nuevo libro: El camino de la aceptación

    A todo o nada: Douglas busca renacer en la Reválida ante Independiente de Chivilcoy

    Tomás Casquero consolida su gran año con Hernán Perelman como entrenador

    Para Alejandra Morales, "vacunarse es la clave contra la Fiebre Hemorrágica Argentina"

    Choque de punteros: Juventud y Racing se miden en el partido más esperado de la fecha

    Plazas Dávila y 9 de Julio: avance de obras y un cambio central en el corazón de la ciudad

    Eugenia Talerico: "Queremos llevar decencia y desarrollo, la política no puede seguir en bancarrota moral"

    El caso Hogar San Camilo: historia que conmueve, pero vuelve con millones en rojo y preguntas sin responder

    La Cooperativa Eléctrica de Pergamino refuerza la red para garantizar un verano sin cortes

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    plazas davila y 9 de julio: avance de obras y un cambio central en el corazon de la ciudad

    Plazas Dávila y 9 de Julio: avance de obras y un cambio central en el corazón de la ciudad

    Por Luciano Zuccarelli

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Domingo 5 de octubre - Versión PDF
    Román Caracciolo y la portada de Milena e Irene, periodistas. Un pronunciamiento, libro que coescribió junto a Ana Arzoumanián.
    Cultura

    Presentan el libro Milena e Irene, periodistas. Un pronunciamiento en la Ciudad de Buenos Aires

    Las fuertes ráfagas de la tormenta durante la madrugada provocaron caídas de postes de tendido eléctrico y ramas en la zona urbana de la localidad de El Socorro.

    Tormenta con 50 milímetros de precipitaciones en Pergamino y daños por el viento en El Socorro

    Dos personas fueron asistidas y trasladadas por ambulancias de Same al chocar dos motos en el barrio 12 de Octubre.

    Dos personas gravemente lesionadas al chocar un par de motos en el barrio 12 de Octubre

    La conductora de la moto Corven 110, identificada como Mía Duarte, sufrió fractura en huesos de su pierna izquierda por lo que quedó internada en el Hospital San José.

    Hospitalizaron a dos hermanas que quedaron involucradas en el choque de dos motos en avenida Florencio Sánchez