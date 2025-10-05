Tormenta con 50 milímetros de precipitaciones en Pergamino y daños por el viento en El Socorro

Las fuertes ráfagas de la tormenta durante la madrugada provocaron caídas de postes de tendido eléctrico y ramas en la zona urbana de la localidad de El Socorro. FLORENCIA MILETA DELEGADA EL SOCORRO Las fuertes ráfagas de la tormenta durante la madrugada provocaron caídas de postes de tendido eléctrico y ramas en la zona urbana de la localidad de El Socorro. FLORENCIA MILETA DELEGADA EL SOCORRO Las fuertes ráfagas de la tormenta durante la madrugada provocaron caídas de postes de tendido eléctrico y ramas en la zona urbana de la localidad de El Socorro. FLORENCIA MILETA DELEGADA EL SOCORRO Las fuertes ráfagas de la tormenta durante la madrugada provocaron caídas de postes de tendido eléctrico y ramas en la zona urbana de la localidad de El Socorro. FLORENCIA MILETA DELEGADA EL SOCORRO Las fuertes ráfagas de la tormenta durante la madrugada provocaron caídas de postes de tendido eléctrico y ramas en la zona urbana de la localidad de El Socorro. FLORENCIA MILETA DELEGADA EL SOCORRO Las fuertes ráfagas de la tormenta durante la madrugada provocaron caídas de postes de tendido eléctrico y ramas en la zona urbana de la localidad de El Socorro. FLORENCIA MILETA DELGEDA EL SOCORRO

Tal como estaba previsto, en la noche del sábado y la madrugada del domingo se desató una tormenta que afectó a Pergamino y sus alrededores. En nuestra ciudad, el fenómeno comenzó pasada la medianoche con intensas lluvias y ráfagas de viento.

En un corto período cayeron más de 30 mm de agua, que sumados a las precipitaciones de la madrugada completaron un total de 50 mm. A pesar de la magnitud de las lluvias, no se registraron inconvenientes relevantes en la ciudad, y este domingo amaneció con condiciones meteorológicas estables.

El Socorro: ráfagas intensas y daños materiales Tormenta de la madrugada del domingo en la localidad de el socorro caidas de arboles y ramas Pergamino 001 En El Socorro hubo voladura de techos, caída de árboles y cortes de energía. FLORENCIA MILETA DELEGADA EL SOCORRO Distinta fue la situación en la localidad de El Socorro, donde el viento causó importantes daños materiales. Se reportaron techos de chapa volados, árboles y ramas de gran tamaño caídas, así como postes y cables afectados por la tormenta.

Ante esta situación, la delegada Florencia Mileta utilizó sus redes sociales para solicitar a los vecinos que no salieran de sus hogares, debido a los riesgos presentes en la vía pública.

Trabajos de recuperación en marcha Tormenta de la madrugada del domingo en la localidad de el socorro caidas de arboles y ramas Pergamino 002 En El Socorro hubo voladura de techos, caída de árboles y cortes de energía. FLORENCIA MILETA Durante la mañana de este domingo, personal de la Delegación, bomberos voluntarios de El Socorro, operarios de la Cooperativa Eléctrica y vecinos comenzaron con las tareas de limpieza, remoción de escombros y reparación de daños para restablecer la normalidad en la comunidad.

