Eugenia Talerico: "Queremos llevar decencia y desarrollo, la política no puede seguir en bancarrota moral"

María Eugenia es de la vecina ciudad de Colón y, de cara a las elecciones del 26, es candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires.

María Eugenia Talerico , exdirectora de la Unidad de Información Financiera y candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires en el espacio Potencia, habló con LA OPINIÓN sobre los desafíos políticos y económicos del país, el rol del campo , la crisis bonaerense y la necesidad de una dirigencia diferente.

Talerico destacó que este año, junto a Ricardo López Murphy , decidieron crear Potencia, un espacio que –según sus palabras– busca ser “una alternativa distinta, nueva, que desafía la bancarrota moral en la que se encuentra la clase política”.

En las elecciones del pasado 7 de septiembre, el espacio logró 10 concejales electos en cinco ciudades bonaerenses. “Estos dirigentes tienen un perfil para ser candidatos a intendente en 2027. Ahora el desafío es coronar ese esfuerzo con mi ingreso al Congreso de la Nación para fortalecer el músculo político de Potencia”, aseguró.

La candidata subrayó que su compromiso sigue siendo el mismo: “Soy una gran abanderada contra los corruptos. Quiero llevar la decencia como una de las banderas ciertas, porque la gente tiene la idea de que son todos lo mismo, y yo estoy desafiando eso”.

Recordó también su papel en la presentación de pruebas que derivaron en la condena de Cristina Fernández de Kirchner, y advirtió que la corrupción en países empobrecidos como la Argentina “se lleva entre cinco y seis puntos del PBI”. “Si se hiciera una política de remediación de ese sobrecosto, el ajuste se sentiría mucho menos”, agregó.

El campo y la economía productiva

Talerico fue contundente al hablar del rol del agro y de las medidas económicas del Gobierno: “El campo da trabajo de principio a fin en toda la República Argentina, con pymes, productores y empleos asociados. Sin embargo, este gobierno, por mantener la macroeconomía ordenada, se olvidó de muchas cosas. Le han hecho una joda al campo argentino”.

Para la candidata, la defensa de la producción y de la libre competencia es central: “Creo que el equilibrio fiscal debe acompañarse con reglas claras que permitan producir. El campo y las pymes tienen que ser políticas públicas estratégicas”.

Críticas al oficialismo

En relación con la gestión nacional, Talerico consideró que el presidente Javier Milei transita “tiempos de debacle total”: “Con motosierra nos dice que hay cosas que destruir, pero no tiene un plan de reconstrucción. Se subestima al ciudadano con excusas poco serias, como decir que ciertos audios son inteligencia artificial o que los productores nunca tuvieron un dólar más alto que este”.

También apuntó contra las listas legislativas de La Libertad Avanza: “Tienen problemas internos muy grandes, con massistas y kirchneristas de la primera hora en sus filas”.

La provincia de Buenos Aires en crisis

La exdirectora de la UIF fue crítica con la gestión del gobernador Axel Kicillof: “Administra muy mal, está rodeado de ladrones y nunca pensó en el desarrollo productivo de la provincia”.

En sus recorridas por el territorio bonaerense, Talerico afirma ver de cerca las dificultades: “Encuentro madres muy preocupadas por la educación, problemas con el suministro de salud y con IOMA, media provincia inundada, sueldos que pierden poder adquisitivo y mucha angustia en los jóvenes. Incluso me hablan de tasas alarmantes de suicidios en distintos pueblos”.

Institucionalidad y futuro

De cara a los próximos años, Talerico consideró fundamental que el Gobierno nacional logre estabilizarse sin poner en riesgo la institucionalidad: “Ojalá Milei entre en razones, porque si no se acelera un debate institucional complicado. No podemos terminar el gobierno antes, hay que proteger la institucionalidad, pero tienen que escuchar y ordenar el equipo de gobierno”.

Finalmente, se mostró optimista sobre el futuro del país: “Argentina tiene oportunidades espectaculares con el agro, la energía y la minería. Estamos fuera de las zonas de conflicto mundial, pero nuestro problema es la dirigencia política fallida. Nosotros queremos ser la alternativa que le devuelva sentido y racionalidad a la política”.

