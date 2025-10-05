Choque de punteros: Juventud y Racing se miden en el partido más esperado de la fecha

Juventud y Racing protagonizarán en el estadio “Carlos Grondona” el partido saliente de la fecha. MARCOS GENITRINI - LIGA DE FUTBOL DE PERGAMINO

El torneo de la Primera A de la Liga de Fútbol de Pergamino tendrá este domingo su partido más esperado. Desde las 16:00, en el estadio “Carlos Grondona”, Juventud -puntero de la Zona 2- recibirá a Racing, líder de la Zona 1 y último campeón. Un choque de equipos con presentes sólidos, planteles competitivos y entrenadores que le han dado una marcada identidad futbolística a sus equipos: Adrián Antonetti, en el Celeste, y Eugenio Carranza, en el Bohemio.

Será mucho más que un partido de la décima fecha: el cruce puede anticipar un eventual duelo en semifinales o incluso en una futura final. Además, puede marcar un punto de inflexión en el tramo final del torneo, ya que ambos pugnan por asegurar la clasificación a la próxima instancia. Juventud suma 21 puntos en nueve partidos, es uno de los invictos del torneo y viene de superar a Tráfico’s por 2 a 0. Racing, por su parte, lidera la Zona 1 con 13 unidades y llega tras empatar 1 a 1 ante Argentino de Alfonzo el fin de semana pasado.

El equipo dirigido por Antonetti no solo gana, también gusta. Con una propuesta ofensiva, Juventud se ha consolidado como uno de los mejores del torneo. Ha ganado seis de sus nueve partidos, convirtió 19 goles y solo recibió 2, y está cada vez más cerca de asegurar su pase a semifinales. Pero quiere más: un triunfo ante Racing no solo reforzaría su candidatura, también le permitiría mantenerse como el equipo más regular del certamen.

Por su parte, el conjunto de Carranza ha mostrado oficio y una identidad clara. Con 13 puntos en ocho partidos, lidera la Zona 1 con un punto de ventaja sobre Gimnasia y Esgrima al inicio de la fecha. El “Tricolor” sabe que este compromiso ante Juventud será una prueba exigente, pero también una gran oportunidad para reforzar su lugar en la cima y mostrar que sigue siendo un rival a vencer.

Por el contexto, los números y los protagonistas, el duelo de esta tarde aparece como el plato fuerte de la jornada y uno de los partidos más atractivos de lo que va del campeonato. Triunfos de Tráfico´s y Argentino La décima fecha de Primera A comenzó en la noche del viernes con los triunfos de Tráfico´s Old Boys y Argentino. El “Ferroviario” logró tres puntos de oro en su lucha por escapar del descenso: derrotó a San José 3 a 1 de visitante en el estadio de Provincial y, sumado a la derrota de El Socorro frente a Argentino en el “Fernando Bello” por 3 a 1, salió del último puesto en la Zona 1. La Primera B cierra la última fecha La Fase Regular del Torneo Clausura de la Primera B llegará a su fin este domingo con un partido que servirá como despedida del certamen para Sirio Libanés y Viajantes, dos equipos que ya no tienen chances de llegar a semifinales. Desde las 15:30, se medirán en la cancha de Sirio, que suma apenas 1 punto en 7 partidos, sin triunfos y con una dura caída por 6 a 2 ante Progresista Guerrico en la fecha pasada. Viajantes, séptimo con 8 unidades, intentará cerrar su campaña con una victoria.

