Presentan el libro Milena e Irene, periodistas. Un pronunciamiento en la Ciudad de Buenos Aires

Román Caracciolo y la portada de Milena e Irene, periodistas. Un pronunciamiento, libro que coescribió junto a Ana Arzoumanián.

La editorial Barnacle presenta el libro Milena e Irene, periodistas. Un pronunciamiento , una obra escrita en coautoría por Ana Arzoumanián , reconocida escritora, traductora y abogada, y el dramaturgo, actor y director pergaminense Román Caracciolo .

La actividad se realizará este martes 7 de octubre a las 19:00, en la sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación , ubicado en avenida Corrientes 1543 (Caba), con entrada libre. Participarán los autores, junto a Lucas Peralta y Alberto Cisnero , bajo la coordinación de Susana Cella .

Durante el evento, se proyectará además el cortometraje basado en el mismo texto, que cuenta con la participación de la actriz pergaminense Luciana Cruz . La pieza incluye, además, un diseño sonoro especialmente compuesto por el músico local Mariano Abrate .

El libro se desprende de la obra teatral estrenada en 2022 y del cortometraje realizado en 2021, y busca dar voz, en un cruce escénico y literario, a dos figuras claves del periodismo del siglo XX: Milena Jesenská , periodista checa asesinada en un campo de concentración nazi, e Irene Polo , periodista catalana exiliada en Buenos Aires tras huir del franquismo.

Milena e Irene, periodistas. Un pronunciamiento: a modo de prólogo

En el prólogo del libro, Román Caracciolo relata cómo se originó este proyecto conjunto con Arzoumanián, y de qué modo se fue dando forma a la dramaturgia:

“Todo empezó cuando le propuse a Ana Arzoumanián hacer un espectáculo sobre mujeres, que fueran poco conocidas, que hubieran contribuido a construir el lugar que ocupan las mujeres en la sociedad actual.

“Ana acababa de publicar su libro La Jesenska, sobre Milena Jesenská, periodista checa que fue apresada y asesinada por el régimen nazi. La elegimos como personaje de nuestro espectáculo. En unos días Ana me envía una reseña de su nuevo descubrimiento, la periodista catalana Irene Polo, que debió exiliarse en Buenos Aires, perseguida por el régimen franquista. Le contesto: ¡encontraste una veta!

“Ana escribe nuevos textos para Milena y escribe para Irene. Vimos que estos dos personajes habían sido contemporáneos, pero no se habían conocido nunca. Nos dijimos: ‘¡Los vamos a reunir en el escenario!’.

“Ahora tenía que hacer mi parte de la tarea: la dramaturgia, dotar de acción dramática a las palabras que escribía Ana. Iba a ordenar y organizar en forma teatral los textos que llegaban a borbotones como monólogos cortos y largos. Decidí que en las diferentes situaciones que iría definiendo, estos monólogos se presentarían imbricándose y por momentos se integrarían en diálogos, sin perder su condición de monólogos. Tuve que elegir, y como en toda elección, algo se pierde. Muchas palabras quedaron afuera. Ana estuvo de acuerdo en todas mis elecciones, y así emergió la forma en que se ordenaron dramáticamente las palabras.

“Lo que van a leer es el producto de nuestro trabajo y los diferentes eventos que creamos para que las palabras fueran pronunciadas”, concluyó Caracciolo, artista con una importante trayectoria en la escena local y nacional, formado artísticamente con el grupo Los Volatineros.