Accidente en San Pedro: camioneta atropelló a un joven y el conductor se entregó horas después

San Pedro: Camioneta atropella a un joven y su conductor se entrega horas después LAOPINION

Accidente en San Pedro: joven fue atropellado y el conductor se fugó. Horas después se entregó y quedó a disposición de la Justicia.

Un hecho que conmocionó la madrugada Durante la madrugada de este jueves, un joven de 29 años resultó herido al ser embestido por una camioneta en la intersección de Comandante de Obligado y Lucio Mansilla, en la ciudad de San Pedro. El siniestro ocurrió en medio de una intensa lluvia que complicaba la visibilidad. La víctima fue rápidamente asistida por personal del SAME 107 y trasladada a la guardia del Hospital local, donde recibió atención médica.

El conductor huyó pero luego se presentó ante la Policía Testigos en el lugar relataron que el vehículo involucrado, una camioneta Toyota Hilux blanca, se dio a la fuga tras el impacto. Sin embargo, horas más tarde, un hombre de 47 años se presentó de manera voluntaria en la comisaría local, reconociendo que él conducía la camioneta implicada.

Según su declaración, circulaba por Lucio Mansilla y, al llegar a Comandante de Obligado, sintió un golpe en la parte delantera del vehículo. Alegó que decidió seguir su camino porque desconocía con qué había colisionado, debido a la escasa visibilidad por la lluvia.

La causa está en manos de la Justicia El conductor quedó a disposición de la Justicia y la causa fue caratulada, por el momento, como “Lesiones”. La Fiscalía local ya interviene en la investigación, que ahora deberá determinar con precisión las circunstancias del hecho, si efectivamente hubo intencionalidad de fuga y cómo se produjo el impacto. El caso genera preocupación entre vecinos y autoridades, especialmente por la reiteración de accidentes en zonas urbanas bajo condiciones climáticas adversas.

