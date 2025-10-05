Triple crimen: una testigo reveló cómo engañaron a Brenda, Morena y Lara el día que las mataron

Brenda, Morena y Lara fueron engañadas para ser trasladadas a la casa de Florencio Varela donde las descuartizaron y mataron.

TN pudo acceder de manera exclusiva a detalles de la causa que investiga el triple crimen de Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda del Castillo en Florencio Varela. Entre los datos inéditos se destaca la declaración de una testigo de 16 años que contó cómo las chicas pudieron haber sido engañadas para asistir a la casa donde fueron asesinadas.

De la desaparición de Brenda, Morena y Lara al ensañamiento: cronología del triple crimen de Florencio Varela

En su testimonio, la menor dijo que conocía muy bien a las jóvenes y relató que varias veces asistieron a unas fiestas privadas que se hicieron entre junio y julio de 2024 en quintas ubicadas en el gran Buenos Aires.

Allí, siempre según el relato de la testigo, participaban al menos cinco chicas a quienes le pagaban por ir. Los eventos duraban 24 horas y sus invitados eran en su mayoría ciudadanos peruanos y paraguayos.

Con respecto a quienes las contrataban, la menor contó que siempre las contactaban a través de sus cuentas de Instagram y que pactaban un punto de encuentro. Luego, las pasaban a buscar por La Matanza en dos vehículos: en uno viajaban las chicas y en otro iban personas que hacían de custodios.

Si bien en su declaración no pudo definir específicamente dónde se hacían las fiestas, dijo que los viajes duraban entre 1:30 y 2 horas, por lo cual afirmó que podrían haber sido en la zona de Burzaco, ya que solían ir por la Ruta 4.

Pequeño J

Además, la joven aportó una información clave: “Pequeño J”, el presunto autor intelectual del triple crimen, participaba de estos eventos en los que interactuaba con las jóvenes.

Con esta información, los investigadores están un paso más cerca de esclarecer cómo pudieron haber sido engañadas Lara, Morena y Brenda para ir hasta la casa de Florencio Varela la noche en la que las torturaron y asesinaron.

¿Quiénes son los dos acusados de asesinar a Brenda, Morena y Lara?

Por estas horas, los investigadores buscan a dos personas de nacionalidad peruana que, se sospecha, serían los autores materiales de los asesinatos de Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda del Castillo. Tienen 39 y 45 años y se habrían refugiado en la localidad de José C. Paz luego de que se diera a conocer el caso.

En el ciclo El corresponsal, el periodista Ignacio González Prieto afirmó que los presuntos sicarios tienen algunos puntos en común: poseen el mismo apellido, salieron ocho veces de la Argentina y ninguno tiene antecedentes penales registrados en el país.

De acuerdo al expediente, hay una sospecha de que fueron ellos quienes torturaron y mataron a las jóvenes en una casa de Florencio Varela. Además, se cree que estas personas salieron de allí embarrados y manchados con sangre, cargando con algunas bolsas.

Una hipótesis apunta a que luego se subieron a un auto que sería de Víctor Lázaro Sotacuro -uno de los detenidos acusado-.

Según consta en el expediente, los sospechosos luego se habrían reunido en José C. Paz con Tony Janzen Valverde, el presunto autor intelectual del triple crimen. Allí, “Pequeño J” -tal su alias- se habría llevado tres celulares antes de fugarse a Bolivia y luego pasar a Perú, donde finalmente fue detenido.