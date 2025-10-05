domingo 05 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres
    • Cultura y espectáculos

    El 3360 Jazz Festival vuelve a sonar en Pergamino con tres noches imperdibles

    Del 10 al 12 de octubre, el 3360 Jazz Festival Pergamino regresa con una nueva edición que reunirá a ocho destacadas bandas locales y regionales en el Espacio GAE.

    5 de octubre de 2025 - 17:00
    El público podrá disfrutar en el Centro Cultural Bellas Artes de una variada programación que recorre diferentes estilos del jazz.

    El público podrá disfrutar en el Centro Cultural Bellas Artes de una variada programación que recorre diferentes estilos del jazz.

    IMAGEN ALEGORICA

    Del 10 al 12 de octubre, el reconocido 3360 Jazz Festival Pergamino celebrará una nueva edición en el Espacio GAE (Guido 722), con la participación de ocho destacadas bandas de la ciudad y de la región. Durante tres noches consecutivas, el escenario se convertirá en punto de encuentro para músicos y amantes del jazz, en sus distintas vertientes: desde el swing y el bebop hasta la fusión contemporánea.

    Lee además
    Román Caracciolo y la portada de Milena e Irene, periodistas. Un pronunciamiento, libro que coescribió junto a Ana Arzoumanián.
    Cultura

    Presentan el libro Milena e Irene, periodistas. Un pronunciamiento en la Ciudad de Buenos Aires
    “¡Hola Pergamino! Feliz de presentar mi nuevo libro, El camino de la aceptación, en mi ciudad natal”, expreso en sus redes Isha Escribano.
    Cultura

    Isha Escribano presenta en Pergamino su nuevo libro: El camino de la aceptación

    La programación abrirá el viernes 10 a las 21:00, con las presentaciones de Galera da Bossa, agrupación local que combina jazz con los ritmos cálidos de la música brasilera, y RM Jazz Orquesta, integrada por estudiantes y docentes del Conservatorio de Música de Pergamino.

    El sábado 11 desde las 20:00, la jornada continuará con la energía de JAM Jazz Trío y Calivar, dos formaciones pergaminenses, y cerrará Groove Fandango 5, proveniente de San Nicolás con una sólida trayectoria.

    Finalmente, el domingo 12 a las 19:00, el festival bajará el telón con un programa de alto nivel: Lila y Pulpa, dos proyectos innovadores llegados desde Junín, y Pampa's Jazz, representantes locales que exploran un repertorio clásico y moderno con sello propio.

    Las entradas anticipadas pueden adquirirse por $10.000, mientras que en puerta el valor será de $13.000. La capacidad es limitada, por lo que se recomienda asegurarlas con antelación.

    Las bandas que le darán brillo al 3360 Jazz Festival

    -Galera da Bossa, integrado por Judith Gomez Tuero (voz) y Cecilia Manzoni (piano).

    -RM jazz orquesta, integrado por alumnos y profesores del Conservatorio de Música Pergamino, dirigida por Ariel Colombo.

    -Pampa's Jazz está integrada por Renzo Bover (piano), Lucas Carrasco (batería) y Eduardo Cruz (contrabajo).

    -Calivar está integrado por Mariano Musacchio (guitarra), Manuel Cortaza (bajo) y Joaquín de Mayo (flauta y cajón).

    -Jam Jazz Trío está integrado por Javier González (bajo), Ariel Colombo (batería) y Manuel Cortasa (guitarra).

    -Groove Fandango 5, está conformado por Diego Landeuix (guitarra), Analìa Centurión (piano), Carlos Brinkmann (saxos), Dante Cabrera (batería) y Juan Cruz Acosta (contrabajo).

    -Lila está conformada por Santiago Lazarte (bajo), Jorge Lubi Figueroa (piano) y Matías Bettinelli (batería), como invitado Marcos Singla (saxo).

    -Pulpa está integrado por Giuliana Vaninetti (voz), Gonzalo Gallardo (piano y coros), Santiago Lazarte (bajo y coros), Matías Bettinelli (batería) y como invitado Marcos Singla (saxo).

    Temas
    Seguí leyendo

    Presentan el libro Milena e Irene, periodistas. Un pronunciamiento en la Ciudad de Buenos Aires

    Isha Escribano presenta en Pergamino su nuevo libro: El camino de la aceptación

    La obra teatral La última película se estrena este sábado en Espacio GAE

    Gustavo Bevacqua estrena el unipersonal El mar de noche en Habemus Theatrum

    Cinema Pergamino se suma a la Fiesta del Cine con entradas a precio promocional

    Un fin de semana a pura cultura: música, teatro, cine y mucho más en Pergamino

    San Nicolás despide a Lito López, referente cultural y artístico, fallecido a los 68 años

    Bailes de antaño: música, danza y nostalgia en el Centro de Jubilados y Pensionados Pergamino

    El Grupo de Actores Especiales celebró los 10 años de su sala teatral Espacio GAE

    La Asociación Dante Alighieri presenta un nuevo ciclo de Cine Italiano en Pergamino

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    “¡Hola Pergamino! Feliz de presentar mi nuevo libro, El camino de la aceptación, en mi ciudad natal”, expreso en sus redes Isha Escribano.
    Cultura

    Isha Escribano presenta en Pergamino su nuevo libro: El camino de la aceptación

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El público podrá disfrutar en el Centro Cultural Bellas Artes de una variada programación que recorre diferentes estilos del jazz.
    Cultura y espectáculos

    El 3360 Jazz Festival vuelve a sonar en Pergamino con tres noches imperdibles
    Victoria y punta de la Copa de Plata para Marco Dianda del TC Pista en San Nicolás.

    TC Pista en San Nicolás: Marco Dianda ganó con Dodge y es líder de la Copa de Plata

    Domingo 5 de octubre - Versión PDF

    Román Caracciolo y la portada de Milena e Irene, periodistas. Un pronunciamiento, libro que coescribió junto a Ana Arzoumanián.
    Cultura

    Presentan el libro Milena e Irene, periodistas. Un pronunciamiento en la Ciudad de Buenos Aires

    Las fuertes ráfagas de la tormenta durante la madrugada provocaron caídas de postes de tendido eléctrico y ramas en la zona urbana de la localidad de El Socorro.

    Tormenta con 50 milímetros de precipitaciones en Pergamino y daños por el viento en El Socorro