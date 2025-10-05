El 3360 Jazz Festival vuelve a sonar en Pergamino con tres noches imperdibles

El público podrá disfrutar en el Centro Cultural Bellas Artes de una variada programación que recorre diferentes estilos del jazz.

Del 10 al 12 de octubre, el reconocido 3360 Jazz Festival Pergamino celebrará una nueva edición en el Espacio GAE (Guido 722), con la participación de ocho destacadas bandas de la ciudad y de la región. Durante tres noches consecutivas, el escenario se convertirá en punto de encuentro para músicos y amantes del jazz, en sus distintas vertientes: desde el swing y el bebop hasta la fusión contemporánea.

La programación abrirá el viernes 10 a las 21:00, con las presentaciones de Galera da Bossa , agrupación local que combina jazz con los ritmos cálidos de la música brasilera, y RM Jazz Orquesta , integrada por estudiantes y docentes del Conservatorio de Música de Pergamino.

El sábado 11 desde las 20:00, la jornada continuará con la energía de JAM Jazz Trío y Calivar , dos formaciones pergaminenses, y cerrará Groove Fandango 5 , proveniente de San Nicolás con una sólida trayectoria.

Finalmente, el domingo 12 a las 19:00, el festival bajará el telón con un programa de alto nivel: Lila y Pulpa , dos proyectos innovadores llegados desde Junín , y Pampa's Jazz , representantes locales que exploran un repertorio clásico y moderno con sello propio.

Las entradas anticipadas pueden adquirirse por $10.000, mientras que en puerta el valor será de $13.000. La capacidad es limitada, por lo que se recomienda asegurarlas con antelación.

Las bandas que le darán brillo al 3360 Jazz Festival

-Galera da Bossa, integrado por Judith Gomez Tuero (voz) y Cecilia Manzoni (piano).

-RM jazz orquesta, integrado por alumnos y profesores del Conservatorio de Música Pergamino, dirigida por Ariel Colombo.

-Pampa's Jazz está integrada por Renzo Bover (piano), Lucas Carrasco (batería) y Eduardo Cruz (contrabajo).

-Calivar está integrado por Mariano Musacchio (guitarra), Manuel Cortaza (bajo) y Joaquín de Mayo (flauta y cajón).

-Jam Jazz Trío está integrado por Javier González (bajo), Ariel Colombo (batería) y Manuel Cortasa (guitarra).

-Groove Fandango 5, está conformado por Diego Landeuix (guitarra), Analìa Centurión (piano), Carlos Brinkmann (saxos), Dante Cabrera (batería) y Juan Cruz Acosta (contrabajo).

-Lila está conformada por Santiago Lazarte (bajo), Jorge Lubi Figueroa (piano) y Matías Bettinelli (batería), como invitado Marcos Singla (saxo).

-Pulpa está integrado por Giuliana Vaninetti (voz), Gonzalo Gallardo (piano y coros), Santiago Lazarte (bajo y coros), Matías Bettinelli (batería) y como invitado Marcos Singla (saxo).