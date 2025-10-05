domingo 05 de octubre de 2025
    • Crimen en Moreno: un nene de 4 años murió asfixiado y su padrastro confesó haberlo matado

    El hombre fue detenido acusado de homicidio agravado. Investigan si hubo cómplices en el entorno familiar de la víctima.

    5 de octubre de 2025 - 19:27
    El padrastro del nene, Cristian Deivy Torrico Mendoza, fue detenido.

    NOTICIAS ARGENTINAS

    Un pequeño niño de 4 años murió asfixiado y su padrastro fue detenido luego de confesar el crimen en la localidad bonaerense de Moreno este domingo. La investigación comenzó cuando los médicos del Hospital Mariano y Luciano de la Vega alertaron a la policía por el fallecimiento de Sebastián Emanuel Yafrate, que tenía lesiones compatibles con maltrato físico.

    Los policías de la Comisaría Cuartel V entrevistaron a la madre del chico, Florencia Yafrate, de 25 años. La mujer contó que su hijo le había dicho varias veces que era golpeado por su padrastro Cristian Deivy Torrico Mendoza, de nacionalidad boliviana.

    Ante las contradicciones en los relatos y las pruebas recolectadas en la casa, la UFI N°4 de Moreno–General Rodríguez, a cargo del fiscal Bornia, ordenó la intervención de la Policía Científica y la realización de la autopsia para determinar con precisión las causas de la muerte.

    Confesó el crimen

    Durante la investigación, Torrico Mendoza admitió haber provocado la asfixia de su hijo, lo que derivó en su inmediata detención por orden de la fiscalía, indicaron fuentes policiales a TN.

    El hombre de 30 años quedó detenido acusado de “homicidio agravado”, mientras que la madre permanece a disposición de la Justicia para ampliar su declaración.

    Los investigadores ahora intentan reconstruir los episodios previos de violencia y determinar si hubo omisiones por parte del entorno familiar o institucional. Según testigos, el nene había sido visto con lesiones días antes de su muerte.

