Tomás Casquero consolida su gran año con Hernán Perelman como entrenador

En el tablero, como en la vida, hay jugadas que pueden marcar un antes y un después. Para Tomás Casquero , joven talento pergaminense del ajedrez con 9 años recién cumplidos , una de esas jugadas maestras ocurrió a fines de 2024 en Colonia del Sacramento, Uruguay, durante el Sudamericano de la Juventud. Allí conoció al Maestro FIDE Hernán Perelman , quien oficiaba como entrenador de la Federación Argentina de Ajedrez . Desde entonces, maestro y alumno construyeron un vínculo que trasciende lo deportivo, basada en la pasión compartida y el crecimiento conjunto.

El pasado fin de semana, Perelman visitó Pergamino para acompañar a "Tomi” en su cumpleaños -el sábado 27 de septiembre- y también para disputar el 4º IRT Ciudad de Pergamino , certamen que terminó ganando tras seis rondas. Casquero no se quedó atrás: fue el mejor Sub 12, redondeando otra positiva actuación en un año de crecimiento como ajedrecista.

“ La verdad es que estoy muy contento de estar acá, de visitar a ‘Tomi’, estar en su cumple y también jugar este torneo que tuvo una gran convocatoria y un buen nivel de maestros” , dijo Perelman en diálogo con LA OPINION . Y agregó: “Estas competencias son valiosas porque los chicos capitalizan la experiencia de jugar contra rivales fuertes, y eso a futuro siempre rinde frutos”.

Casquero, por su parte, valoró la visita de su entrenador y lo que representó para él: “Estoy contento de que haya venido para mi cumple. Las clases con Hernán me sirven un montón, aprendo mucho y también estudio por mi cuenta”.

Tomi Hernan en el torneo IRT

Trabajo constante y aprendizaje

Desde enero, Casquero y Perelman mantienen una rutina de entrenamiento semanal. “Nos conectamos dos veces por semana por Zoom, y después ‘Tomi’ tiene tareas, como si fuera la escuela, pero con la diferencia de que acá hay deseo, gusto. Eso lo hace todo más fluido”, explicó el entrenador, quien destaca en su alumno “una gran predisposición, mucha curiosidad y entusiasmo por aprender”.

Casquero, que representa al Club Social Pergamino, ha mostrado una evolución constante a lo largo del año. Se consagró campeón argentino escolar Sub 9, logró dos medallas de plata en el Sudamericano Escolar de Temuco (Chile), y un quinto puesto en el Panamericano Escolar disputado en Florianópolis (Brasil), donde además fue cuarto en la modalidad Blitz, todo en Sub 9. También lidera invicto el Prix del Centro de la Provincia de Buenos Aires en la categoría Sub 12, enfrentando a rivales mayores.

Perelman no duda al hablar del potencial de su alumno: “Tiene dos condimentos, un condimento posicional pero también un aspecto táctico que a veces lo muestra, hay una partida muy linda de él en Chile, que le pusimos ‘la inmortal de Temuco’, donde desarrolla un ataque muy fuerte, con piezas negras; y creo que uno apunta también a eso, hoy hay que tener un ajedrez universal. Está ahí en el medio, vamos a ver por dónde decanta, pero tiene los dos condimentos”.

Cumple Tomi Tomás Casquero festejó su cumpleaños durante la disputa del 4º IRT Ciudad de Pergamino. CLUB SOCIAL PERGAMINO

Mucho más que jugadas

El vínculo entre Perelman y Casquero se afianza en la cercanía, más allá de la distancia física. “Lo más importante es la pasión. Tomás trae siempre preguntas, quiere entender más. Eso es muy estimulante para mí también como maestro. Es un aprendizaje mutuo”, sostuvo Perelman, quien además valoró el momento que atraviesa el ajedrez en Argentina: “Hay muchos chicos que se están acercando, sobre todo después de la pandemia. Y fenómenos como el de Faustino Oro motivan aún más. También hay una estructura que se está fortaleciendo desde la Federación Argentina”.

En ese sentido, tanto entrenador como alumno coinciden en que el ajedrez es una herramienta valiosa en lo educativo. “Sirve para tomar decisiones, para asumir responsabilidades, para aprender a perder y a volver a intentarlo”, dijo Perelman. Y Casquero, con la naturalidad de su edad, completó: “Tengo un amigo que por ahí se engancha. Si lo ponen en la escuela, capaz se prende”.

Lo que viene para "Tomi"

Con la temporada internacional ya cerrada para él en este 2025, Casquero se enfocará en lo que resta del Prix del Centro de la Provincia de Buenos Aires y en continuar su preparación con vistas al año próximo, donde volverá a competir en torneos argentinos y seguramente en nuevos certámenes internacionales.

La relación con Perelman, que comenzó en un torneo continental, promete extenderse durante varios años más. “Tiene mucho por trabajar, pero va por muy buen camino”, concluyó el entrenador. En el ajedrez, cada movimiento cuenta. Y en la historia que están escribiendo juntos Tomás Casquero y Hernán Perelman, cada clase, cada torneo y cada visita a Pergamino son parte de una estrategia compartida que ya empieza a dar frutos y promete mucho más.