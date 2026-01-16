viernes 16 de enero de 2026
    • Entretenimiento

    Tom y Jerry: La brújula mágica y Exterminio: el templo de huesos encabezan la nueva cartelera

    Cinema Pergamino suma dos propuestas para el público familiar y los amantes del terror. Continúan Zootopia 2, Avatar 3: Fuego y Cenizas y Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados.

    16 de enero de 2026 - 09:00
    Tom y Jerry: La brújula mágica, ideal para disfrutar en familia.

    Esperado regreso del terror postapocalíptico con Exterminio: el templo de huesos.

    PRENSA

    Cinema Pergamino renueva su cartelera con una atractiva combinación de estrenos y reposiciones para todos los gustos y edades. Esta semana llegan a la pantalla grande la aventura animada Tom y Jerry: La brújula mágica, ideal para disfrutar en familia, y el esperado regreso del terror postapocalíptico con Exterminio: el templo de huesos. Además, continúan en exhibición los grandes títulos Zootopia 2 y Avatar: Fuego y Cenizas, que siguen convocando a numerosos espectadores. Como propuesta especial, también se suma Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados, que se proyectará únicamente el sábado y el domingo, completando una programación variada que promete acción, emoción, humor y suspense en la pantalla de Cinema Pergamino.

    Cuentos de Provincia son diez relatos ambientados en el territorio bonaerense.
    Cultura

    Cuentos de Provincia: relatos con mitos e historias para leer y escuchar
    La comparsa local Rayito de Sol volverá a animar el Carnaval por las calles de Guerrico.
    Cultura y espectáculos

    Guerrico se viste de fiesta: comienzan los Carnavales 2026 en el Partido de Pergamino

    Tom y Jerry: La brújula mágica

    Embed - TOM Y JERRY: LA BRÚJULA MÁGICA Tráiler 2 Español Latino (2026)

    Nuestro dúo favorito de gato y ratón se embarca en una nueva aventura a través del tiempo. Jerry, curioso y travieso, se cuela en el Museo Metropolitano para ver la legendaria Brújula Astral, mientras Tom, su eterno perseguidor y nuevo guardia del museo, intenta detenerlo. Un accidente los lanza a una impresionante metrópolis dorada, que parece una versión mejorada de la antigua China, donde Tom es recibido como un mensajero divino y Jerry se ve envuelto en los planes del villano Rata Fornida.

    Tras salvar a Tom y unirse a los divertidos Guardianes Gárgola, el dúo enfrentará un último desafío cuando Rata Fornida se convierte en un kaiju, amenazando la ciudad. En un final espectacular, que combina comedia slapstick con acción emocionante, derrotan al villano y restauran la paz, regresando a Nueva York con su amistad más fuerte que nunca al menos hasta que comience la siguiente persecución.

    La dirección es de Gang Zhang. Esta comedia de aventuras y animación tiene una duración de 104 minutos y su calificación es apta todo público.

    Exterminio: El templo de huesos

    Embed - Exterminio: El Templo De Huesos - Nuevo Tráiler

    La saga que redefinió el terror postapocalíptico regresa a la pantalla grande con Exterminio: El templo de huesos, una nueva y esperada entrega. La película marca una nueva etapa dentro del universo iniciado con “28 días después”, apostando por una narrativa más oscura, psicológica y profundamente humana.

    Este estreno se perfila como uno de los eventos cinematográficos más relevantes del género de terror a inicios de 2026, especialmente para los seguidores de la franquicia que revolucionó el cine de infectados a comienzos del siglo XXI.

    Sinopsis: Continuación de Exterminio: La Evolución. El Dr. Kelson se ve envuelto en una nueva y sorprendente relación, cuyas consecuencias podrían cambiar el mundo tal y como lo conocen, y el encuentro de Spike con Jimmy Crystal se convierte en una pesadilla de la que no puede escapar. En el mundo de El templo de huesos, los infectados ya no son la mayor amenaza para la supervivencia: la inhumanidad de los supervivientes puede ser más extraña y aterradora.

    La dirección es de Nia DaCosta. El elenco está encabezado por Jack O`Connell y Ralph Fiennes. Esta film de terror tiene una duración de 109 minutos y su calificación es apta mayores de 16 años con reservas.

