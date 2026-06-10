La Cooperativa Eléctrica de Pergamino y una nueva denuncia por robo de cables

Una vez más la infraestructura eléctrica de la ciudad fue blanco de la delincuencia. La zona de avenida Pellegrini, a la altura de la planta de Cargill, necesitó de un trabajo especial de los técnicos de la Cooperativa Eléctrica de Pergamino dado que hubo una intervención intensa para restablecer y mejorar el servicio, ya que la entidad volvió a sufrir un grave ataque contra el tendido eléctrico.

Los delincuentes utilizaron la misma modalidad que se viene repitiendo en distintos sectores de la ciudad: el lanzamiento de "boleadoras" sobre las líneas de media tensión para provocar cortocircuitos, generar interrupciones del servicio y facilitar posteriormente el robo de cables. Este accionar delictivo no solo ocasiona importantes pérdidas materiales, sino que además pone en serio riesgo la vida de las personas.

El saldo de este nuevo episodio es alarmante: fueron sustraídos aproximadamente 200 metros de cable, mientras que más de 600 metros de tendido eléctrico resultaron derribados. Además, una columna de cemento quedó completamente quebrada como consecuencia de los daños provocados.

La situación adquirió una gravedad aún mayor debido a que los cables terminaron tendidos sobre el cruce de la ruta, generando un peligro extremo para automovilistas, transportistas y vecinos que circulan diariamente por el lugar. Las consecuencias podrían haber sido trágicas.

"Mientras nuestros equipos continúan trabajando para reparar los daños y normalizar el servicio, expresamos nuestro más enérgico repudio a estos hechos que afectan a toda la comunidad. Cada robo de cables implica destinar recursos humanos, materiales y económicos que podrían estar siendo utilizados para ejecutar nuevas obras, ampliar la infraestructura y mejorar la calidad del servicio para los pergaminenses", explicaron desde la Cooperativa.

Robo permanente de cables en Pergamino

Cientos de metros de cable, cinco grúas, más de diez técnicos y operarios trabajando durante horas, además de una importante inversión económica, debieron destinarse nuevamente a reparar los daños ocasionados por la delincuencia. "Se trata de un esfuerzo enorme que termina siendo absorbido por situaciones evitables y que retrasa proyectos y mejoras que benefician a toda la ciudad", agregaron en la entidad.

Los robos de cables se han convertido en una problemática recurrente en Pergamino, con consecuencias que van mucho más allá del perjuicio económico. Afectan servicios esenciales, generan interrupciones, comprometen la seguridad pública y exponen a vecinos y trabajadores a riesgos innecesarios. "Por ello, renovamos el pedido de colaboración de la comunidad para denunciar cualquier movimiento sospechoso y contribuir entre todos a proteger una infraestructura que es patrimonio de todos los pergaminenses", pidieron en la Cooperativa de Pergamino.