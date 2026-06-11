A 44 años de su caída en la Guerra de Malvinas, Pergamino honrará la memoria de Aldo Patrone

El homenaje tendrá lugar en el Monumento a los Caídos de avenida Alsina y el Viaducto.

Este domingo, 14 de junio no será una fecha más para la comunidad pergaminense. Como ocurre cada año, la ciudad volverá a reunirse para recordar a uno de sus hijos más valientes, a uno de aquellos jóvenes que, en medio del horror de la guerra de Malvinas , asumieron la defensa de la Patria hasta las últimas consecuencias. Se cumplirán 44 años de la muerte en combate de Aldo Patrone , el soldado pergaminense que cayó durante la madrugada en que el conflicto bélico llegaba a su desenlace.

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La conmemoración será organizada por el Centro de Excombatientes de Malvinas de Pergamino y comenzará a las 9:30 en el Monumento a los Caídos, ubicado en avenida Alsina y el Viaducto. Allí se entonará el Himno Nacional Argentino, se colocará una ofrenda floral y se compartirán palabras alusivas para honrar la memoria de quien permanece grabado para siempre en la historia local.

“Como cada año, queremos estar en el monumento para recordarlo y hacerle el homenaje correspondiente”, expresó Carlos Miguelena, presidente del Centro de Excombatientes. “Aldo Patrone fue el segundo héroe pergaminense caído en la guerra, después de Eduardo Tomás Silva, y para nosotros es fundamental mantener viva su memoria”, remarcó.

La figura de Aldo Patrone ocupa un lugar especial dentro de la memoria colectiva de Pergamino. Su historia reúne el valor, el sacrificio y también la tragedia de una generación de jóvenes que fueron enviados a combatir en condiciones extremas.

Patrone integraba el Batallón de Infantería de Marina Nº5 (BIM 5), una de las unidades argentinas mejor preparadas para operar en el clima hostil del Atlántico Sur. Desde el inicio del conflicto participó de las distintas acciones defensivas y estuvo presente en la batalla final desarrollada en el monte Tumbledown, uno de los combates más duros de toda la campaña militar.

“Patrone tuvo que vivir todo el transcurso de la guerra porque cayó abatido en la noche del 13 de junio, madrugada del 14 de junio, cuando ya faltaban pocas horas para la finalización de la guerra”, recordó Miguelena.

Aquellas horas fueron especialmente dramáticas. Los combates se desarrollaban de manera ininterrumpida y las tropas argentinas enfrentaban a un enemigo que disponía de mayores recursos, más efectivos y tecnología superior. Sin embargo, los soldados resistían cada posición con una determinación que todavía hoy despierta admiración.

“Aldo manejaba una ametralladora pesada calibre 12.70 junto a otro compañero. Era un arma que debía ser operada entre dos soldados. Uno disparaba y el otro alimentaba la munición”, explicó el excombatiente.

La última resistencia en la Guerra de Malvinas

Cuando el avance británico comenzó a hacerse incontenible, el comandante del BIM 5, el capitán de fragata Carlos Robacio, ordenó el repliegue de sus hombres para evitar una pérdida aún mayor de vidas. Sin embargo, como sucede en toda retirada militar, algunos soldados debían permanecer cubriendo el movimiento de sus compañeros.

“Siempre que hay un repliegue tienen que quedar algunos hombres disparando para impedir que el enemigo avance rápidamente sobre la posición. Sus compañeros lograron retirarse y buscar un lugar más seguro, pero Patrone cayó abatido junto a dos soldados más en ese momento”, relató Miguelena.

Aquella acción ocurrió luego de más de ocho horas de combate continuo. Los hombres del BIM 5 llevaban horas resistiendo ataques de una fuerza que los superaba ampliamente en número. Según las estimaciones posteriores a la guerra, en algunos sectores la relación era de tres soldados británicos por cada argentino.

La resistencia ofrecida por los infantes de marina argentinos fue tan intensa que incluso los propios británicos terminaron reconociéndola.

“Los ingleses no podían creer que los soldados que estaban enfrentando tuvieran apenas 18 o 19 años. Muchos de ellos eran militares profesionales y aun así destacaron el coraje de nuestros combatientes”, señaló Miguelena.

Con el paso de los años, numerosos testimonios de ambos bandos permitieron reconstruir lo sucedido en aquellas jornadas decisivas. Entre esos relatos aparecen referencias al temple de los soldados argentinos y, especialmente, a la férrea defensa desplegada por el BIM 5.

“Los propios ingleses llegaron a decir que nuestros hombres combatían como los diablos”, recordó el presidente del Centro de Excombatientes.

El legado de la memoria

El homenaje a Patrone tendrá este año una significación especial porque se desarrollará en un contexto marcado por la reciente inauguración del Museo Héroes de Malvinas, un espacio largamente anhelado por los veteranos de guerra de Pergamino.

Luego del acto protocolar, los excombatientes permanecerán en el museo para recibir a los vecinos que deseen acercarse a compartir la jornada.

“La concreción del museo nos produjo una enorme alegría. Han pasado muchísimas escuelas y cientos de alumnos. Creemos que es fundamental que los chicos conozcan lo que ocurrió en Malvinas y puedan escuchar la historia contada por quienes la vivieron”, sostuvo Miguelena.

Según explicó, cada visita escolar cuenta con la presencia de al menos un veterano de guerra que acompaña el recorrido y responde las preguntas de los estudiantes.

“Más allá de toda la información que contiene el museo, creemos que es importante transmitir las experiencias personales para que las nuevas generaciones comprendan realmente lo que significaron aquellos 74 días de guerra”, indicó.

Por ese motivo, una vez concluido el homenaje a Patrone, los integrantes del Centro permanecerán en el lugar hasta las 13:00, acompañando a quienes deseen conocer más sobre la historia de Malvinas y sobre los hombres que la protagonizaron.

La madrugada del 14 de junio

La madrugada del 14 de junio de 1982 quedó grabada para siempre en la historia argentina. Después de más de cuarenta días de bombardeos y enfrentamientos, las fuerzas nacionales sostenían sus últimas posiciones defensivas alrededor de Puerto Argentino.

Desde el Centro de Excombatientes recuerdan que “en la tierra, el aire y el mar de Malvinas nuestros hombres habían luchado como los mejores, aun así no fue suficiente para contrarrestar una fuerza superior en unidades de combate, logística, soldados y armamento”.

En el monte Tumbledown, donde combatía el Batallón de Infantería de Marina Nº5, se desarrolló una de las batallas más feroces de toda la guerra. Allí, en medio del repliegue ordenado por sus superiores y tras horas de resistencia ininterrumpida, Aldo Patrone encontró la muerte junto a dos compañeros.

Su nombre se convirtió desde entonces en símbolo de entrega, patriotismo y valor. A 44 años de aquella madrugada, Pergamino volverá a reunirse para recordarlo. Porque la historia de Patrone no es solamente la de un soldado caído en combate. Es la historia de un joven que permaneció en su puesto hasta el final y que dejó su vida defendiendo un pedazo de territorio argentino. Una historia que el paso del tiempo no ha logrado borrar y que sigue convocando a la memoria, al respeto y al agradecimiento de toda una comunidad.