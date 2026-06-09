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    • Un ladrón robó la moto de una mujer que se encontraba en el consultorio de un centro de estética

    Una mujer sufrió el robo de su motocicleta Motomel 110 en pleno centro de Pergamino. El hecho ocurrió frente a un centro de estética y quedó filmado.

    9 de junio de 2026 - 17:41
    Robo. El ladrón destrabó el manubrio y se llevó corriendo la moto de tiro.

    Robo. El ladrón destrabó el manubrio y se llevó corriendo la moto de tiro.

    LA OPINION
    El robo de la moto ocurrió en la vereda de Castelli al 100 el lunes a la tarde.

    El robo de la moto ocurrió en la vereda de Castelli al 100 el lunes a la tarde.

    LA OPINION

    Una mujer de 54 años fue víctima del robo de su motocicleta en pleno centro de Pergamino durante la tarde de este lunes. El hecho ocurrió frente a un centro de estética ubicado sobre calle Castelli, donde un delincuente aprovechó que el vehículo estaba estacionado sobre la vereda para destrabar el manubrio y llevárselo. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad y es analizada por los investigadores.

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    Robo de motocicleta

    El episodio se registró entre las 14:00 y las 15:05 en la cuadra de Castelli al 100, entre Azcuénaga y Moreno. La víctima había llegado al centro de estética Aruma y dejó estacionada sobre la vereda su motocicleta Motomel LB 110 de color rojo, con dominio colocado, utilizando la traba de seguridad del manubrio antes de ingresar al consultorio.

    Al salir del establecimiento, poco más de una hora después, descubrió que el rodado ya no se encontraba en el lugar donde lo había dejado y de inmediato dio aviso a las autoridades policiales.

    Cámara de un vecino

    A partir de las primeras averiguaciones, efectivos policiales lograron obtener imágenes de una cámara de seguridad perteneciente a un vecino de la zona. El registro fílmico captó con claridad el momento en que un sujeto pasó caminando por la vereda, se acercó a la motocicleta y, mediante un golpe seco, logró destrabar el sistema de seguridad del manubrio.

    Luego de vulnerar el mecanismo de bloqueo, el sospechoso tomó el vehículo y se retiró rápidamente corriendo mientras lo arrastraba de tiro, alejándose del lugar antes de que alguien pudiera advertir la maniobra.

    Las imágenes resultan de especial interés para la investigación, ya que podrían aportar elementos para identificar al autor del ilícito y reconstruir el recorrido realizado tras abandonar la escena.

    Investigación policial

    La denuncia fue radicada en sede policial y tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 2 del Departamento Judicial Pergamino, desde donde se dispusieron las actuaciones correspondientes para esclarecer el hecho.

    Entre las medidas ordenadas se encuentran el relevamiento de cámaras públicas y privadas de las inmediaciones, la búsqueda del rodado sustraído y las diligencias investigativas habituales que permitan individualizar al responsable.

    Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que, hasta el momento, la damnificada no pudo aportar sospechosos ni se presentaron testigos presenciales del robo.

    Único medio de transporte

    Más allá del perjuicio económico que implica la pérdida del vehículo, la situación tiene un impacto directo en la vida cotidiana de la víctima. Según trascendió, la motocicleta constituía su único medio de transporte para trasladarse diariamente a su trabajo y cumplir con distintas actividades personales.

    Por esa razón, la recuperación del rodado aparece como uno de los principales objetivos de la pesquisa que llevan adelante los investigadores policiales, quienes continúan analizando registros fílmicos y reuniendo información para dar con el delincuente y con la motocicleta sustraída.

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