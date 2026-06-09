Gabriel Vecino y Martín Baccarelli llevaron a Pergamino al podio en los 7K de Junín

Atletas de Pergamino tuvieron una destacada actuación el domingo en la 28ª edición del Medio Maratón Ciudad de Junín , una de las pruebas más tradicionales del calendario regional, que reunió a alrededor de 350 corredores entre las distancias de 21 kilómetros y 7 kilómetros.

La competencia, organizada por la Agrupación Atlética Los Flamencos , tuvo como punto de partida y llegada el Palacio Municipal de Junín y presentó un circuito urbano renovado de siete kilómetros. La prueba principal se disputó sobre la distancia oficial de medio maratón (21.097,5 metros), mientras que la carrera integrativa se desarrolló sobre un recorrido de 7 kilómetros.

En esta última distancia, Pergamino tuvo una sobresaliente representación al colocar a dos atletas en el podio de la clasificación general. Gabriel Vecino finalizó en el segundo puesto con un tiempo de 22m. 47s , mientras que Martín Baccarelli ocupó el tercer lugar al registrar 22m. 54s .

Ambos corredores integran el equipo Control G Running , que lidera Mariano García , quien también cumplió una muy buena labor al ubicarse séptimo en la clasificación general con un tiempo de 23m. 45s , resultado que además le permitió finalizar segundo en la categoría de 40 a 44 años. El ganador de los 7K fue el juninense Jonathan García, con una marca de 22m. 21s.

Otra del podio Junin

Entre las damas, la pergaminense Maritza Uruzula también logró una destacada actuación al finalizar novena en la clasificación general femenina con un tiempo de 31m. 37s, registro que le permitió ubicarse segunda en la categoría de 50 a 54 años.

La presencia pergaminense en los 7K se completó con Daniel Mattei, quien finalizó 27° en la general con 27m. 26s. y fue segundo en la categoría de 55 a 59 años; Fernando Vaio, 37° en la general con 28m. 25s. y tercero en la división de 45 a 49 años; Matías Gemme, 39° con 28m. 36s; Emanuel Mahon, 44° con 28m. 58s; y Paula Lima, quien se ubicó 31ª entre las damas con un tiempo de 36m. 20s, logrando además el tercer puesto en la categoría de 20 a 29 años.

Podio Mattei El pergaminense Daniel Mattei en el segundo lugar del podio de la categoría de 55 a 59 años. AGRUPACION ATLETICA LOS FLAMENCOS

Presencia en el medio maratón

En la prueba principal de 21 kilómetros también hubo representantes de Pergamino. El mejor ubicado fue Rodrigo Mayorga, quien ocupó el 40° puesto de la clasificación general con un tiempo de 1h. 30m. 34s, finalizando además cuarto en la categoría de 20 a 29 años.

Por su parte, Gerardo Florido terminó 124° con un registro de 1h. 50m. 10s. y fue séptimo en la categoría de 60 a 64 años; Osvaldo Devito se ubicó 134° con 1h. 53m. 17s, ocupando el octavo puesto en la misma categoría; mientras que Santiago López y Federico Sopeña finalizaron consecutivamente en los puestos 149° y 150° con tiempos de 1h. 58m. 28s. y 1h. 58m. 32s, respectivamente.