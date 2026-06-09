Axel Kicillof llegaría a Pergamino el viernes para encabezar actividades oficiales

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , tendría previsto visitar Pergamino el próximo viernes en el marco de una recorrida por distintos distritos de la región.

De acuerdo con información conocida de manera extraoficial, una de las actividades centrales sería la entrega de automóviles y motocicletas destinados a reforzar la flota de la Policía bonaerense en el distrito, en línea con las acciones que viene desarrollando el Gobierno provincial para fortalecer la seguridad en los municipios.

Además, el mandatario encabezaría un acto vinculado al nuevo edificio del Jardín de Infantes Nº 926. Si bien la obra ya fue habilitada formalmente en marzo, coincidiendo con el inicio del ciclo lectivo 2026, en aquella oportunidad Kicillof no pudo asistir a la inauguración. Por ese motivo, aprovecharía esta visita para participar de una ceremonia institucional que permita destacar la concreción de un establecimiento largamente esperado por la comunidad educativa.

La construcción del jardín fue financiada a través del Fondo Educativo y significó una importante mejora en la infraestructura escolar de la ciudad, brindando un espacio propio y adecuado para el desarrollo de las actividades pedagógicas.

Fuentes consultadas indicaron además que el gobernador tendría compromisos previamente programados en otras localidades de la zona, circunstancia que facilitaría su llegada a Pergamino para desarrollar parte de su agenda oficial.

Hasta el momento no trascendieron horarios ni el detalle completo de las actividades que podrían integrar la visita. Tampoco hubo confirmaciones oficiales por parte del Gobierno provincial ni de las autoridades locales. Sin embargo, distintos actores políticos y funcionarios ya manejan como altamente probable la presencia de Kicillof en la ciudad durante la jornada del viernes.

La anterior visita de Kicillof a Pergamino se remonta el 10 den julio de 2025, cuando entregó equipamiento para escuelas, entregó escrituras y recorrió el Hospital San José. Justamente este nosocomio, que depende de la órbita provincial, atraviesa por estas horas un conflicto con parte de su plantel de profesionales, aunque no se informó sobre si el gobernador tiene prevista alguna reunión o actividad con relación a este asunto.