Dominattack IV: una noche de rock, blues y metal con bandas de Rosario, Colón y Pergamino

Dominattack y una jornada de guitarras, clásicos y canciones propias, reafirmando el espacio del circuito under en la región.

La escena del rock independiente volverá a tener su espacio este viernes con la realización de la cuarta edición de Dominattack , el festival organizado por Radio Domino , bajo el lema “el under y vos”. La cita será en Ritmo Club Resto Bar , ubicado en avenida Alsina 950, donde desde las 19:00 se presentarán cuatro bandas de distintos estilos y procedencias.

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La grilla estará integrada por las agrupaciones Blus, de Rosario; Kavuz, de Colón; y las bandas locales Rula Rusa y Gypsy Rock, en una jornada que combinará rock clásico, blues, hard rock y metal.

Uno de los números destacados será Blus , banda rosarina reconocida a nivel nacional por sus vínculos con el músico Caburo . Su repertorio incluye versiones de grupos emblemáticos como Pink Floyd y The Doors , además de clásicos del blues y composiciones propias.

Por su parte, Kavuz llegará desde la vecina ciudad de Colón con una propuesta marcada por la energía y la juventud. Integrada por músicos de entre 16 y 17 años, la banda interpreta versiones de referentes del rock pesado argentino como Hermética, Claudio O’Connor, Ricky Espinosa y Ricardo Iorio , combinándolas con canciones de autoría propia.

La representación pergaminense estará a cargo de Rula Rusa y Gypsy Rock. Esta última reúne a músicos de amplia trayectoria en la ciudad, entre ellos Oso Selva, Frank Selva y Enzo Puebla, y se caracteriza por recrear en vivo clásicos de Jimi Hendrix.

Con esta nueva edición, Dominattack continúa consolidándose como un espacio de difusión para las bandas independientes y una alternativa cultural para los amantes del rock en sus distintas expresiones.