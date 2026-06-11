Dominattack IV: una noche de rock, blues y metal con bandas de Rosario, Colón y Pergamino

La escena del rock independiente volverá a tener su espacio este viernes con la realización de la cuarta edición de Dominattack, el festival organizado por Radio Domino, bajo el lema “el under y vos”. La cita será en Ritmo Club Resto Bar, ubicado en avenida Alsina 950, donde desde las 19:00 se presentarán cuatro bandas de distintos estilos y procedencias.
La grilla estará integrada por las agrupaciones Blus, de Rosario; Kavuz, de Colón; y las bandas locales Rula Rusa y Gypsy Rock, en una jornada que combinará rock clásico, blues, hard rock y metal.
Dominattack y las bandas participantes
Uno de los números destacados será Blus, banda rosarina reconocida a nivel nacional por sus vínculos con el músico Caburo. Su repertorio incluye versiones de grupos emblemáticos como Pink Floyd y The Doors, además de clásicos del blues y composiciones propias.
Por su parte, Kavuz llegará desde la vecina ciudad de Colón con una propuesta marcada por la energía y la juventud. Integrada por músicos de entre 16 y 17 años, la banda interpreta versiones de referentes del rock pesado argentino como Hermética, Claudio O’Connor, Ricky Espinosa y Ricardo Iorio, combinándolas con canciones de autoría propia.
La representación pergaminense estará a cargo de Rula Rusa y Gypsy Rock. Esta última reúne a músicos de amplia trayectoria en la ciudad, entre ellos Oso Selva, Frank Selva y Enzo Puebla, y se caracteriza por recrear en vivo clásicos de Jimi Hendrix.
Con esta nueva edición, Dominattack continúa consolidándose como un espacio de difusión para las bandas independientes y una alternativa cultural para los amantes del rock en sus distintas expresiones.