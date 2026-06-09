Pergamino sigue bajo un cielo gris: ¿Cuándo volverá a aparecer el sol?

Por ahora, las nubes seguirán teniendo la última palabra sobre el paisaje pergaminense.

Hay semanas en las que el invierno se anuncia con crudeza y otras en las que se instala de manera silenciosa, envolviendo el paisaje en una sucesión de mañanas húmedas, cielos encapotados y tardes que nunca terminan de iluminarse. Así transcurren estos días en Pergamino y la región, donde desde el domingo el sol parece haberse tomado un descanso y las nubes dominan por completo el escenario.

Un ladrón robó la moto de una mujer que se encontraba en el consultorio de un centro de estética

A la persistente cobertura nubosa se sumaron durante las últimas horas algunas precipitaciones que, si bien no fueron abundantes en todos los sectores, contribuyeron a mantener elevados los niveles de humedad y reforzaron la sensación de un tiempo destemplado, fresco y cargado de humedad.

La pregunta que muchos vecinos se hacen es sencilla: ¿cuándo volveremos a ver el sol? Por ahora, habrá que seguir esperando.

Las precipitaciones registradas durante la jornada del lunes dejaron acumulados muy diferentes según la localidad.

En Pergamino cabecera se contabilizaron 7 milímetros, el mismo registro que en Peña y Mariano Benítez. En Urquiza cayeron 5 milímetros, mientras que Arroyo Dulce y Rancagua apenas sumaron 2 milímetros.

Acevedo registró un acumulado algo mayor, con 11 milímetros, en tanto que Mariano H. Alfonzo y Pinzón no reportaron lluvias.

Los mayores registros se dieron en el sector norte del Partido. Tanto La Violeta como Guerrico encabezaron los acumulados con 35 milímetros, convirtiéndose en las localidades más beneficiadas por las precipitaciones de las últimas horas.

Más allá de las diferencias entre una zona y otra, los aportes resultan bienvenidos para el suelo y para la actividad agropecuaria, especialmente en una época del año donde las lluvias suelen presentarse con menor frecuencia.

Humedad, niebla y jornadas grises

Si algo caracteriza a este comienzo de semana es la elevada humedad. Aunque las lluvias fueron moderadas, el aire permanece cargado de vapor de agua, generando mañanas con bancos de niebla, neblinas y una visibilidad reducida en distintos sectores de la región.

Durante los últimos días se emitieron alertas por estos fenómenos, que obligaron a extremar precauciones en rutas y caminos rurales. Sin embargo, la situación comenzó a mejorar y actualmente el Servicio Meteorológico Nacional ya no mantiene alertas vigentes por nieblas o neblinas para esta zona.

Aun así, la humedad seguirá siendo protagonista durante las próximas jornadas, favoreciendo la persistencia de cielos cubiertos y dificultando la aparición del sol.

¿Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional?

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el panorama no mostrará cambios demasiado importantes en el corto plazo. Para este martes se espera una jornada mayormente nublada, con una temperatura máxima que rondará los 15 grados. La humedad continuará elevada y el ambiente se mantendrá fresco durante gran parte del día.

El miércoles tampoco traerá grandes novedades. El organismo prevé otro día dominado por las nubes, con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 17. El cielo seguirá parcialmente cubierto y las condiciones de humedad persistirán.

Recién el jueves aparece una pequeña ventana de optimismo para quienes extrañan los rayos solares. Los pronósticos anticipan algunas horas de sol y mejores condiciones atmosféricas. Sin embargo, el alivio sería breve, ya que para el viernes volvería a imponerse un escenario mayormente nublado.

Un invierno que se hace sentir de otra manera

Son días curiosos para esta época del año. No se trata de un frío intenso ni de jornadas dominadas por las lluvias constantes. Más bien, el tiempo parece instalado en una especie de pausa: fresco, húmedo y gris.

Las calles amanecen mojadas, los árboles permanecen inmóviles bajo un cielo uniforme y las tardes se vuelven cortas aun antes de que llegue el atardecer. Son jornadas que invitan a salir con abrigo, aunque las temperaturas no sean extremas, porque la humedad potencia la sensación de frío y hace que el ambiente resulte más desapacible.

Por ahora, las nubes seguirán teniendo la última palabra sobre el paisaje pergaminense. El sol, ese visitante tan esperado después de varios días grises, parece dispuesto a hacerse desear un poco más.