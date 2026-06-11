Allanamiento en las 512 Viviendas: imputaron a una ladrona por dos hurtos a remiseros en Pergamino

La ladrona está involucrada en investigaciones de hurtos recientes.

La investigación llevada adelante por el gabinete investigativo de la Comisaría Primera permitió esclarecer dos episodios de hurto ocurridos en los últimos días en Pergamino y derivó en un allanamiento realizado en el complejo habitacional Virgen de Guadalupe, conocido como las 512 Viviendas.

Una mujer corrió, siguió y señaló a la Policía hasta interceptar al ladrón que le arrebató la cartera

Un ladrón robó la moto de una mujer que se encontraba en el consultorio de un centro de estética

Como resultado del procedimiento, una mujer de 27 años fue notificada de la formación de una causa penal por disposición de la Fiscalía interviniente.

El primero de los hechos investigados ocurrió el pasado miércoles 3 de junio por la noche y tuvo como víctima a un hombre de 81 años.

De acuerdo con la denuncia radicada ante la Policía, alrededor de las 20:00 el adulto mayor salía de una sala de juegos de azar de la ciudad cuando fue abordado por una mujer que le solicitó que la trasladara hasta su domicilio.

Según el relato del denunciante, antes de dirigirse al lugar acordado pasó por su vivienda, ubicada en calle Estrada, con la intención de retirar dinero para cargar una garrafa de gas. En esas circunstancias, la mujer le habría ofrecido mantener un encuentro íntimo.

Una vez dentro de la propiedad y aprovechando un momento de distracción de la víctima, la sospechosa sustrajo un teléfono celular marca TCL y posteriormente abandonó el lugar.

Recién después, el hombre advirtió además el faltante de 20.000 pesos en efectivo.

La denuncia dio origen a una investigación por el delito de hurto, que quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 8 del Departamento Judicial Pergamino.

Robo a remisero

El segundo episodio se registró el martes de esta semana y tuvo como damnificado a un remisero de 69 años.

De acuerdo con la presentación realizada ante la Policía, alrededor de las 14:15 el trabajador trasladó a una pasajera desde una agencia de remises hasta el complejo habitacional Virgen de Guadalupe.

La mujer, cuya descripción física coincidía con la de la sospechosa del hecho anterior, descendió del vehículo tras abonar sólo una parte del viaje, entregando aproximadamente 2.000 pesos. Acto seguido se retiró rápidamente del lugar.

Minutos después, el conductor constató que le faltaba una billetera de cuero negro que contenía alrededor de 80.000 pesos en efectivo. El hecho no presentó daños materiales en el vehículo, aunque los investigadores contaban con registros de cámaras de seguridad para avanzar con las averiguaciones.

Investigación policial

A partir de distintas tareas de campo, relevamiento de cámaras y recopilación de testimonios, los efectivos del gabinete investigativo de la Comisaría Primera lograron establecer una hipótesis sólida sobre la autoría de ambos hechos.

Las pesquisas permitieron identificar a una mujer de 27 años como principal sospechosa y reunir los elementos necesarios para solicitar medidas judiciales ante la Fiscalía y el Juzgado de Garantías correspondiente.

Con las órdenes libradas por la Justicia, los efectivos llevaron adelante un allanamiento en una vivienda ubicada dentro del complejo habitacional Virgen de Guadalupe.

Allanamiento positivo

Fuentes policiales informaron que el procedimiento arrojó resultado positivo y permitió avanzar en la causa que investiga los dos hurtos denunciados durante la última semana.

Finalizado el allanamiento, la mujer fue notificada formalmente de la formación de una causa penal en los términos del artículo 60 del Código Procesal Penal por el delito de hurto.

Por disposición de las fiscalías intervinientes no se adoptaron medidas restrictivas de la libertad, aunque la imputada quedó vinculada a la investigación judicial que continúa su curso para determinar su eventual responsabilidad en ambos episodios denunciados en Pergamino.