Qué hacer en Zárate este fin de semana: cultura, gastronomía, deporte y ferias para toda la familia

La ciudad de Zárate ofrecerá este fin de semana distintas propuestas culturales recreativas y de encuentro para disfrutar en familia y al aire libre. Habrá actividades culturales, deportivas, gastronómicas, ferias de emprendedores y espacios para recorrer y compartir en diferentes puntos de la ciudad.

Zárate se prepara para vivir un fin de semana cargado de propuestas para todos los gustos. Vecinos y visitantes podrán disfrutar de espectáculos musicales, exposiciones artísticas, eventos gastronómicos, competencias deportivas y ferias de emprendedores que se desarrollarán en distintos espacios de la ciudad, promoviendo el encuentro y la recreación al aire libre.

Qué hacer en Zárate: la agenda completa de actividades para este fin de semana

La actividad cultural comenzará el viernes con dos propuestas destacadas. A las 19 horas, el Forum Cultural abrirá las puertas de la muestra "Paisajes Breves", del artista plástico Pablo Bonifazzio, una exposición que propone una mirada sensible sobre el paisaje a través de distintas obras de arte contemporáneo.

Más tarde, a las 21 horas, el Negro de La Riestra será escenario de "Café Concert", un espectáculo protagonizado por Mariquena del Prado que combinará humor, entretenimiento y música en vivo. La velada también incluirá un tributo a Ulises Bueno, repasando algunos de los éxitos más conocidos del cantante cordobés.

La agenda artística continuará el sábado con la "Noche de Dúos", un espectáculo organizado por el vocal coach Leonardo Killian junto al espacio cultural Tierra de Arte. El evento tendrá lugar a las 20 horas en el Forum Cultural y contará con la participación de artistas locales acompañados por la banda Alianza Musical.

Gastronomía y compras con promociones especiales

Uno de los eventos más esperados será la cuarta edición de "La Noche de los Sabores Locales", que se realizará el viernes de 18 a 23 horas. Restaurantes, bares, cafeterías, cervecerías, heladerías y diversos espacios gastronómicos ofrecerán promociones exclusivas para que vecinos y turistas puedan disfrutar de la variada oferta culinaria de la ciudad.

A esta propuesta se sumará una nueva edición de Zárate Outlet, que tendrá lugar en el Negro de La Riestra. El sábado funcionará de 15 a 20 horas y el domingo de 12 a 20 horas, con una amplia oferta de productos a precios promocionales. Habrá stands de indumentaria, calzado, accesorios, decoración, informática, gastronomía y diversos rubros comerciales.

Además, el domingo el Museo Histórico de Zárate albergará una nueva edición de "Showroom", donde emprendedoras locales presentarán sus creaciones vinculadas al diseño artesanal, la joyería y la producción independiente.

Deportes y ferias para disfrutar al aire libre

El deporte también tendrá un lugar destacado durante el fin de semana con la realización de la Ultra Maratón Zárate. La competencia se desarrollará el sábado desde las 8 de la mañana en el Campo Olímpico Municipal y reunirá a corredores de diferentes categorías en una jornada dedicada a la actividad física y la superación personal.

Por otra parte, las ferias volverán a ser protagonistas en distintos puntos de la ciudad. El viernes se realizará la Feria Agroecológica en la plaza de Villa Fox, mientras que durante el fin de semana funcionará la Feria Municipal del Paredón Rosa en Costanera Norte.

También estarán presentes las tradicionales ferias de El Andamio en el Parque Urbano, que abrirán sus puertas durante el sábado, domingo y el feriado del lunes, ofreciendo productos elaborados por emprendedores locales y espacios de encuentro para toda la comunidad.

Con una programación diversa y gratuita en muchos de sus eventos, Zárate se posiciona nuevamente como una de las ciudades de la región con mayor actividad cultural, recreativa y turística durante el fin de semana.