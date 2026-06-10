Tránsito en Pergamino: Controles con foco en la seguridad vial y el ordenamiento de la circulación

En Pergamino continúan desarrollándose operativos de control y prevención en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de fortalecer la seguridad vial, promover el cumplimiento de las normas de tránsito y generar una circulación más ordenada tanto en calles como en avenidas.

Las tareas son llevadas adelante por agentes de Inspección General, quienes diariamente realizan importantes intervenciones en sectores estratégicos del casco urbano y en zonas de alta circulación vehicular. Los controles apuntan principalmente a verificar el uso obligatorio del casco en motociclistas, una medida fundamental para reducir las consecuencias de posibles siniestros viales y proteger la integridad física de los conductores y acompañantes.

Asimismo, los operativos ponen especial atención en la utilización del teléfono celular mientras se conduce, una de las infracciones que más preocupa a las autoridades debido al alto nivel de distracción que genera y al incremento del riesgo de accidentes que implica. Desde el área remarcan la importancia de que los conductores mantengan la atención plena sobre el tránsito y respeten las normas vigentes para evitar situaciones que puedan poner en peligro tanto su vida como la de terceros.

Otro de los ejes de trabajo está vinculado al ordenamiento general de la circulación vehicular. En este sentido, los inspectores supervisan el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con el estacionamiento, el respeto por las señales de tránsito, la documentación obligatoria y las condiciones de seguridad de los vehículos que transitan por la ciudad.

A estas acciones se suman los controles de alcoholemia que se realizan de manera periódica y que se intensifican en determinados días y horarios considerados críticos, especialmente durante fines de semana, feriados y eventos de gran concurrencia. El objetivo es desalentar la conducción bajo los efectos del alcohol y prevenir siniestros viales que puedan derivar en consecuencias graves.

Una política sostenida

Desde el Municipio destacan que estas intervenciones forman parte de una política sostenida de prevención y concientización que busca fomentar conductas responsables al volante y garantizar una convivencia más segura en la vía pública. Además, remarcan que el compromiso de los conductores, motociclistas y peatones resulta fundamental para construir una ciudad más ordenada y reducir los riesgos asociados al tránsito.

Los operativos continuarán desarrollándose en distintos sectores de Pergamino durante las próximas semanas, con presencia permanente de los agentes de control y una fuerte apuesta a la educación vial como herramienta clave para mejorar la seguridad de todos los vecinos.