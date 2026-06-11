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    • Rally de Salto 2026: la ciudad se prepara para un fin de semana a pura velocidad

    Del 12 al 14 de junio, Salto será sede de una nueva fecha del Campeonato Regional de Rally. La competencia homenajeará a Néstor "Negro" Elizondo.

    11 de junio de 2026 - 11:32
    Del 12 al 14 de junio se disputará el IV Rally de Salto, un homenaje a Néstor Negro Elizondo que convertirá a la ciudad en el escenario del Campeonato Regional de Rally.

    Del 12 al 14 de junio se disputará el IV Rally de Salto, un homenaje a Néstor Negro Elizondo que convertirá a la ciudad en el escenario del Campeonato Regional de Rally.

    campeonatoregionalrally.com.ar

    La cuenta regresiva llegó a su fin. Desde este viernes y hasta el domingo, la ciudad de Salto volverá a convertirse en el epicentro del automovilismo regional con la realización del IV Rally de Salto, una de las fechas más esperadas del Campeonato Regional de Rally. La competencia reunirá a decenas de pilotos y equipos, además de miles de espectadores que seguirán de cerca cada una de las etapas programadas.

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    Un homenaje especial en una edición muy esperada

    La edición 2026 tendrá un significado especial para la comunidad local, ya que llevará el nombre de Néstor "Negro" Elizondo, figura muy vinculada al automovilismo y al deporte de la ciudad. La organización decidió rendirle homenaje en reconocimiento a su trayectoria y aporte al desarrollo de la actividad motor en la región.

    Como ocurre cada año, la prueba no solo representa un acontecimiento deportivo de relevancia, sino también una oportunidad para promover el turismo, la actividad comercial y el movimiento económico local. Hoteles, restaurantes, comercios y distintos servicios esperan una importante afluencia de visitantes durante las tres jornadas de competencia.

    Cronograma completo del Rally de Salto 2026

    La actividad comenzará oficialmente el viernes con las tareas previas a la competencia y una ceremonia de presentación abierta al público.

    Viernes 12 de junio

    • 13:45 a 16:30: Shakedown en el sector Molino Quemado.
    • 18:00: Recepción de pilotos en el Salón Blanco.
    • 18:30: Entrega de distinciones.
    • 19:00: Largada oficial desde Plaza San Martín.

    Además, durante la tarde se presentará la agrupación folklórica "Pasión por la Danza", que aportará música y color a la jornada inaugural.

    Sábado 13 de junio

    • Primera largada prevista para las 10:58.

    Durante toda la jornada se desarrollarán las pruebas especiales en los distintos tramos establecidos por la organización.

    Domingo 14 de junio

    • Primera largada prevista para las 9:15.

    La actividad culminará con los últimos especiales y la definición de las distintas categorías que forman parte del campeonato.

    Recomendaciones para disfrutar la competencia con seguridad

    Desde la organización recordaron que los caminos correspondientes a los circuitos serán cerrados una hora antes de cada largada. Por este motivo, se recomienda a los espectadores llegar con anticipación para evitar inconvenientes y poder ubicarse en sectores habilitados.

    Asimismo, se solicitó respetar estrictamente las indicaciones de seguridad, las zonas delimitadas para el público y las instrucciones del personal encargado del operativo. La presencia de espectadores en lugares no autorizados representa un riesgo tanto para quienes asisten como para los propios competidores.

    Los planos de cada tramo ya fueron difundidos por la organización y permiten identificar los mejores puntos de observación para seguir el paso de los vehículos sin comprometer la seguridad del evento.

    Con un recorrido especialmente diseñado para ofrecer espectáculo y exigencia deportiva, el IV Rally de Salto promete un fin de semana cargado de adrenalina, emoción y pasión por los motores. La ciudad volverá a vivir una verdadera fiesta del automovilismo regional, con la expectativa de una gran convocatoria de público y el protagonismo de los mejores exponentes de la disciplina.

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