Ternium alerta por las tasas municipales en Ramallo: "Terminamos el año muy complicados"

El presidente de Ternium Argentina, Martín Berardi, cuestionó la presión fiscal municipal en Ramallo y advirtió sobre el impacto de las tasas locales en la industria y el empleo.

El presidente de Ternium Argentina, Martín Berardi, advirtió que la empresa atraviesa un cierre de año complejo en Ramallo debido al impacto de las tasas municipales. El directivo señaló que la presión fiscal local se suma a otros costos estructurales que reducen la competitividad de la industria y condicionan el sostenimiento del empleo.

Presión fiscal municipal y competitividad industrial Berardi explicó que en Argentina persisten impuestos y tasas que consideró distorsivos y que no existen en la mayoría de los países. Entre ellos mencionó Ingresos Brutos, el impuesto al cheque y las tasas municipales, que se acumulan a lo largo del proceso productivo y encarecen los costos finales de la industria nacional.

Aumento de tasas en Ramallo y su impacto en el empleo El titular de Ternium puso el foco en Ramallo y calificó como “voracidad fiscal” el esquema de tasas municipales. Según indicó, el municipio analiza aplicar en 2026 un incremento del 50% en la tasa de Seguridad e Higiene, lo que implicaría un costo estimado de 358.000 pesos mensuales por empleado.

Ternium seguirá en Ramallo pero reclama reglas claras Berardi sostuvo que una tasa municipal no puede transformarse en un impuesto encubierto y remarcó que esta situación se repite en distintos distritos del país. Aun así, aclaró que Ternium no evalúa retirarse de Ramallo y reafirmó su compromiso con la región, aunque insistió en la necesidad de previsibilidad y reglas claras para sostener inversiones y empleo.

