lunes 15 de diciembre de 2025
    Términos que la RAE Real Academia Española incluye este año en el Diccionario de la Lengua Española

    Novedades de la RAE Real Academia Española: crudivorismo, loguearse, microteatro, milenial o turismofobia se incorporan al Diccionario de la Lengua Española.

    15 de diciembre de 2025 - 14:08
    Diccionario de la Real Academia Española. 

    La Real Academia Española (RAE) ha anunciado la incorporación de nuevos términos como crudivorismo, loguearse, microteatro, milenial o turismofobia al Diccionario de la Lengua Española (DLE), en el marco de la actualización 23.8.1 que se ha presentado este lunes en la sede del organismo.

    La actualización actual, que la RAE ha calificado como una revisión con “menos pretensiones” en comparación con las de años anteriores, representa un paso previo hacia la próxima edición del diccionario en noviembre de 2026. El director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, ha explicado que la institución está trabajando en la edición 24 del DLE, que será “mucho más renovada y amplia”.

    Se incorpora como término plenamente adaptado a la ortografía del español el verbo loguearse, con el significado de acceder mediante identificación y contraseña a una computadora, a un sitio web o a un programa, red o sistema informáticos. Se añaden como extranjerismos crudos, es decir, manteniendo la grafía de la lengua de la que proceden y, por tanto, debiéndose escribir en cursiva, los términos gif, hashtag, mailing y streaming.

    Nuevos términos científicos de la RAE

    La mayoría de las novedades incorporadas al diccionario pertenecen al campo de las ciencias. A partir de este lunes, se incluyen términos como gravitón, del ámbito de la física; termoquímico, del de la química, o las voces del área médica cuperosis, narcoléptico y ovulatorio. Del campo de la meteorología se incorporan las palabras engelamiento y engelante.

    Nuevos significados

    Esta versión también aña nuevas acepciones a entradas recogidas con anterioridad. Es el caso de la voz directo, que incorpora la acepción referente a una emisión radiofónica, televisiva o en línea, cuando esta se transmite a la vez que se realiza, o la aplicada en boxeo y que designa el golpe que se da proyectando el puño hacia delante en línea recta.

    Brutal añade una acepción nueva con el significado de ‘magnífico’ o ‘maravilloso’. Chapar incluye una quinta acepción para el sentido de ‘cerrar un establecimiento’. Se añaden también el acortamiento eco, para denominar coloquialmente a una ecografía, y el término marcianada, para un dicho o hecho raro, extravagante o disparatado.

    El Diccionario de la lengua española (DLE) suma, asimismo, expresiones y formas complejas, es decir, aquellas compuestas por más de una palabra. En la actual versión 23.8.1 ya se pueden consultar las definiciones de alfombra mágica, foto de familia, juguete roto y meter o poner la directa. (Fuente: infobae.com)

    Temas
