Serenata Coral en Guerrico: una noche de música por los barrios del pueblo

Desde 2013 el Coro Guerrico ha construido un espacio cultural sólido dentro de la comunidad del pueblo.

Este sábado, a partir de las 21:00, el Coro Guerrico , dirigido por el profesor Juan Carlos Migliaro , llevará adelante una Serenata Coral que recorrerá distintos barrios de la localidad con el objetivo de acercar el canto colectivo a los vecinos y compartir un momento artístico al aire libre.

Para esta edición, la propuesta contará con la participación de dos destacadas agrupaciones invitadas: el Coro Vivencias de la ciudad de Rojas , bajo la dirección de Luly Peralta , y el Coro Allegro de San Nicolás , conducido por Romina Regalado . La presencia de estos elencos sumará variedad vocal y enriquecerá la experiencia coral de la noche.

Fundado en noviembre de 2013, el Coro Guerrico nació bajo la conducción de su actual director, el profesor Juan Carlos Migliaro, y desde entonces ha construido un espacio cultural sólido dentro de la comunidad. Su repertorio abarca obras argentinas y piezas populares de diferentes países, con una amplia variedad de estilos y géneros musicales, lo que le permite ofrecer programas dinámicos y accesibles para todo público.

A lo largo de su trayectoria, la agrupación ha representado a Guerrico en diversos escenarios del país. Participó en el reconocido festival Coraliada (Necochea) en 2014 y 2017; en el festival internacional Cantapueblo (Mendoza) en 2015; y en 2018 formó parte del homenaje a Nito Mestre en el Festival Coral de Las Flores, además de numerosos encuentros y conciertos regionales.

En 2019, junto al grupo Tutti Vocal, llevó adelante una emotiva interpretación de la Misa Criolla de Ariel Ramírez, una de las obras más emblemáticas de la música argentina.

Desde 2016, el coro organiza anualmente el encuentro “Primavera Coral en Guerrico”, una cita que reúne a destacadas agrupaciones del país y que se ha convertido en un punto de referencia para la actividad coral en la región.

En 2023, al cumplir su 10º aniversario, celebró su primera década de historia con un ciclo de tres conciertos en su localidad, además de participar en diversos encuentros corales realizados en San Pedro y Máximo Paz.

Con esta nueva Serenata Coral, el Coro Guerrico reafirma su compromiso con la difusión del canto colectivo y la cultura comunitaria, invitando a los vecinos a disfrutar de una noche de música compartida bajo el cielo de su pueblo.