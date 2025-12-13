sábado 13 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres
    • Cultura y espectáculos

    Serenata Coral en Guerrico: una noche de música por los barrios del pueblo

    El Coro Guerrico,dirigido por Juan Carlos Migliaro, junto a agrupaciones invitadas de Rojas y San Nicolás, recorrerá este sábado los barrios del pueblo.

    13 de diciembre de 2025 - 09:00
    Desde 2013 el Coro Guerrico ha construido un espacio cultural sólido dentro de la comunidad del pueblo.

    Desde 2013 el Coro Guerrico ha construido un espacio cultural sólido dentro de la comunidad del pueblo.

    Este sábado, a partir de las 21:00, el Coro Guerrico, dirigido por el profesor Juan Carlos Migliaro, llevará adelante una Serenata Coral que recorrerá distintos barrios de la localidad con el objetivo de acercar el canto colectivo a los vecinos y compartir un momento artístico al aire libre.

    Lee además
    Este viernes en Centro Cultural Registrarte inaugura la muestra de cerámica del Taller Boga.
    Cultura y espectáculos

    Pergamino se llena de arte: todo lo que podés hacer este fin de semana
    Este viernes llega a Cinema Pergamino el estreno de Noche de paz, noche de muerte, el esperado remake del clásico de terror. video
    Entretenimiento

    Estrenos, preestrenos y continuaciones imperdibles en Cinema Pergamino

    Para esta edición, la propuesta contará con la participación de dos destacadas agrupaciones invitadas: el Coro Vivencias de la ciudad de Rojas, bajo la dirección de Luly Peralta, y el Coro Allegro de San Nicolás, conducido por Romina Regalado. La presencia de estos elencos sumará variedad vocal y enriquecerá la experiencia coral de la noche.

    Coro Guerrico y la Serenata Coral

    Fundado en noviembre de 2013, el Coro Guerrico nació bajo la conducción de su actual director, el profesor Juan Carlos Migliaro, y desde entonces ha construido un espacio cultural sólido dentro de la comunidad. Su repertorio abarca obras argentinas y piezas populares de diferentes países, con una amplia variedad de estilos y géneros musicales, lo que le permite ofrecer programas dinámicos y accesibles para todo público.

    A lo largo de su trayectoria, la agrupación ha representado a Guerrico en diversos escenarios del país. Participó en el reconocido festival Coraliada (Necochea) en 2014 y 2017; en el festival internacional Cantapueblo (Mendoza) en 2015; y en 2018 formó parte del homenaje a Nito Mestre en el Festival Coral de Las Flores, además de numerosos encuentros y conciertos regionales.

    En 2019, junto al grupo Tutti Vocal, llevó adelante una emotiva interpretación de la Misa Criolla de Ariel Ramírez, una de las obras más emblemáticas de la música argentina.

    Desde 2016, el coro organiza anualmente el encuentro “Primavera Coral en Guerrico”, una cita que reúne a destacadas agrupaciones del país y que se ha convertido en un punto de referencia para la actividad coral en la región.

    En 2023, al cumplir su 10º aniversario, celebró su primera década de historia con un ciclo de tres conciertos en su localidad, además de participar en diversos encuentros corales realizados en San Pedro y Máximo Paz.

    Con esta nueva Serenata Coral, el Coro Guerrico reafirma su compromiso con la difusión del canto colectivo y la cultura comunitaria, invitando a los vecinos a disfrutar de una noche de música compartida bajo el cielo de su pueblo.

    Temas
    Seguí leyendo

    Pergamino se llena de arte: todo lo que podés hacer este fin de semana

    Estrenos, preestrenos y continuaciones imperdibles en Cinema Pergamino

    Natalia Oreiro y El Eternauta se quedaron con el Oro en los Martín Fierro de Cine y Series

    El escultor Guillermo Mañé abre las puertas de su proceso creativo en ArteMás

    La valija: un clásico argentino sube a escena de la mano del Grupo La Barraca

    La escritora Gabriela Vilardo renueva su compromiso con Ilustranimada 2025

    Pergamino celebra el Día Nacional del Tango con un festival gratuito el jueves

    Presentan Al fondo de la promesa, el nuevo poemario de Nerina Carunchio en una puesta performática

    Grupo vocal Almagre vuelve a escena con el espectáculo Canto versos

    Rock Solidario: música, comunidad y ayuda mutua en una nueva edición a cielo abierto

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Sábado 13 de diciembre - Versión PDF
    Es fundamental que los productores conozcan con precisión la calidad de su grano de trigo antes de comercializarlo.

    Cosecha récord de trigo: el análisis de calidad como clave de manejo

    Desde 2013 el Coro Guerrico ha construido un espacio cultural sólido dentro de la comunidad del pueblo.
    Cultura y espectáculos

    Serenata Coral en Guerrico: una noche de música por los barrios del pueblo

    Distintas figuras del deporte, la música y el espectáculo eligen la gastronomía para abrir sus propios espacios y explorar nuevos desafíos.

    Cambio de rumbo: celebridades que apuestan a la gastronomía con cafés, pastelerías y casas de pasta

    Podcast del 13 de diciembre de 2025

    Podcast del 13 de diciembre de 2025