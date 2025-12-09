martes 09 de diciembre de 2025
    • Cultura

    El escultor Guillermo Mañé abre las puertas de su proceso creativo en ArteMás

    Este jueves 11, el escultor realizará una demostración en vivo de su trabajo con arcilla, en el marco de la muestra Cien Tormentas, que continúa hasta el 19.

    9 de diciembre de 2025 - 13:42
    El curador Daniel Oberti de la muestra Cien Tormentas junto al escultor Guillermo Mañé.

    ARTEMAS
    Hasta el 19 de diciembre podrá recorrerse la muestra de cerámica Cien Tormentas en ArteMás.

    ARTEMAS

    Tras la inauguración de la muestra Cien Tormentas, este jueves 11 a las 19:00, en la galería ArteMás (Echevarría 555), el escultor Guillermo Mañé brindará una demostración abierta de su proceso creativo. Será una oportunidad para ver en acción al artista: la arcilla como materia viva, el diálogo con sus herramientas, la construcción paciente de las formas y los tiempos íntimos que hacen posible cada pieza.

    Lee además
    Guillermo Mañé actualmente trabaja en su taller en la localidad de Rojas.
    Cultura

    Cien Tormentas: la nueva geografía emocional de Guillermo Mañé
    Los protagonistas de La Valija: Beba Bienzobas, Fabián Vitelli y Néstor “Coca” Bienzobas.
    Cultura y espectáculos

    La valija: un clásico argentino sube a escena de la mano del Grupo La Barraca

    La propuesta se presenta casi como una instalación performática, que invita a entrar en ese universo de taller donde la creatividad, la concentración y el oficio conviven en armonía.

    Mientras tanto, y hasta el 19 de diciembre, podrá recorrerse la muestra de cerámica Cien Tormentas, con curaduría de Daniel Oberti, abierta al público los miércoles, jueves y viernes de 18:00 a 20:30. Una exhibición que reúne piezas de potente sensibilidad y que ofrece un recorrido por diversas búsquedas formales y expresivas dentro del lenguaje cerámico.

    Palabras de Guillermo Mañé

    “La serie de obras comienza con la idea de representar nubes de tormenta.

    Desde ese lugar juego con la ambivalencia de la idea de tormenta, que puede ser esperada y providencial luego de una sequía o catastrófica y devastadora si es muy violenta y provoca una inundación.

    “La intención de mostrar las cosas desde dos puntos de vista contradictorios es frecuente en mi producción. Cuando escuchamos las noticias anuncian como ‘mal tiempo’ a los días de lluvia, cuando desde la perspectiva de un agricultor, por ejemplo, puede ser una bendición.

    “La ambigüedad y la mirada divergente suele ser un tópico presente en mi trabajo.

    He tenido la oportunidad de viajar en varias oportunidades a Oriente y ciertas cosas que aquí son normales pueden ser vistas como ofensivas o inadecuadas allí y viceversa, muchas cosas que a nosotros nos provocan disgusto allá son totalmente normales”, concluyó.

    Embed - Arte Mas on Instagram: "Les compartimos un resumen de la inauguración de la Muestra de @guillermo.mane. Curador @d.oberti Pueden visitarla hasta el 19 de diciembre, miércoles, jueves y viernes de 18 a 20,30hs. Edición de video @agostina.pintarelli"
    View this post on Instagram
