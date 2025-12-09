El escultor Guillermo Mañé abre las puertas de su proceso creativo en ArteMás

Hasta el 19 de diciembre podrá recorrerse la muestra de cerámica Cien Tormentas en ArteMás.

Tras la inauguración de la muestra Cien Tormentas , este jueves 11 a las 19:00, en la galería ArteMás (Echevarría 555), el escultor Guillermo Mañé brindará una demostración abierta de su proceso creativo. Será una oportunidad para ver en acción al artista: la arcilla como materia viva, el diálogo con sus herramientas, la construcción paciente de las formas y los tiempos íntimos que hacen posible cada pieza.

La propuesta se presenta casi como una instalación performática, que invita a entrar en ese universo de taller donde la creatividad, la concentración y el oficio conviven en armonía.

Mientras tanto, y hasta el 19 de diciembre, podrá recorrerse la muestra de cerámica Cien Tormentas , con curaduría de Daniel Oberti , abierta al público los miércoles, jueves y viernes de 18:00 a 20:30. Una exhibición que reúne piezas de potente sensibilidad y que ofrece un recorrido por diversas búsquedas formales y expresivas dentro del lenguaje cerámico.

“La serie de obras comienza con la idea de representar nubes de tormenta.

Desde ese lugar juego con la ambivalencia de la idea de tormenta, que puede ser esperada y providencial luego de una sequía o catastrófica y devastadora si es muy violenta y provoca una inundación.

“La intención de mostrar las cosas desde dos puntos de vista contradictorios es frecuente en mi producción. Cuando escuchamos las noticias anuncian como ‘mal tiempo’ a los días de lluvia, cuando desde la perspectiva de un agricultor, por ejemplo, puede ser una bendición.

“La ambigüedad y la mirada divergente suele ser un tópico presente en mi trabajo.

He tenido la oportunidad de viajar en varias oportunidades a Oriente y ciertas cosas que aquí son normales pueden ser vistas como ofensivas o inadecuadas allí y viceversa, muchas cosas que a nosotros nos provocan disgusto allá son totalmente normales”, concluyó.