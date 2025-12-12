Pergamino se llena de arte: todo lo que podés hacer este fin de semana

Este viernes en Centro Cultural Registrarte inaugura la muestra de cerámica del Taller Boga.

Este viernes en Centro Cultural Registrarte inaugura la muestra de cerámica del Taller Boga, coordinado por la ceramista Manu Cangas. La muestra contará con diferentes piezas de cerámicas elaboradas por más de cuarenta expositoras.

Sarratea 221, a las 20:00. Entrada libre y gratuita. Barra de comida y bebida. Instagram: centrocultural.registrarte

En la galería ArteMás continúa la exposición Cien Tormentas, una refinada muestra de cerámica del prestigioso escultor Guillermo Mañé, con curaduría de Daniel Oberti.

Echevarría 555, hasta el 19 de diciembre, los días miércoles, jueves y viernes, de 18:00 a 20:30. La entrada es libre y gratuita.

Cinema Pergamino

Un estreno

Este viernes se estrena en Cinema Pergamino la película Noche de paz, noche de muerte y se anticipa el preestreno de Avatar: Fuego y Cenizas. Continúan en cartel Five Nights at Freddy’s 2 y Zootopía 2.

Complejo LA OPINION Plaza. Teléfono fijo: 2477 414211 (por la tarde). Instagram: @cinemaperga

Junta Centro Cultural

Pink Dragon Polestudio

Este viernes en Junta Centro Cultural hará su muestra de cierre de año Pink Dragon Polestudio, a cargo de Majo Gauna. “Compartí con nosotros el cierre del trabajo de este año”, anuncian en sus redes sociales.

9 de Julio 682, a las 19:30. Bufet a cargo del espacio. Anticipadas al 2477 318098. Instagram: @juntacentrocultural

Florentino y Fortín

Muestras de canto

Este viernes y sábado en Florentino Teatro Bar, Cora Tulliani presentará las muestras de sus talleres de canto del Fortín y de la Unnoba, respectivamente. Acompañarán a los alumnos y alumnas, Joaquín Medrán en guitarra y Pepe Moran en percusión.

Lorenzo Moreno 982, ambas noches a las 21:00. Reservas al 2477 554459.

Douglas Haig

Música y baile

Este viernes y sábado habrá música y baile en el Buffet88 de la sede del Club Douglas Haig. Este viernes se presenta Banda Dinamita. El sábado llegará la agrupación Imperio Tropical. Además, en ambas noches, se contará con la participación del DJ Gustavo.

San Nicolás 44. Viernes y sábado a las 21:30. Anticipadas $4000; a partir del mediodía de ambos días $5000. Más datos y reservas al 2477 454321.

El Yerta Club Cultural

“Uddu”

Este viernes en El Yerta Club Cultural la banda de reggae “Uddu” hace su última presentación del año. (Instagram: @Uddu.arg).

Estrada 1953, a las 21:00. Barra y servicio de bufet autogestionado por el espacio. Info al 2477 550011 o MD a @elyertacc

Hipócritas Teatro Under

La sesión

Este viernes en Hipócritas Teatro Under se presenta la obra La sesión. Un grupo de personas se encuentran en la sala de espera para una sesión grupal.

Colón 20, a las 21:00. Entradas: $10000. Entradas al instagram: hipocritasteatro

Ritmo Club Resto Bar

Naty y Mario y Keke y Alberto

Este viernes en Ritmo Club Resto Bar la dupla Naty y Mario proponen una noche a toro ritmo para despedir el año bailando en el patio. El sábado vuelven a compartir escenario Keke Conte y Alberto Digilio con un repertorio de rock nacional y música popular (anticipadas $6000).

Avenida Alsina 950, a las 21:30. Más información y reservas al 2477318000.

Guerrico

Serenata coral

Este sábado en el pueblo de Guerrico se llevará a cabo la Serenata Coral con la participación del Coro Guerrico a cargo de Juan Carlos Migliaro, el Coro Vivencias de Rojas, dirigido por Luly Peralta y el Coro Allegro San Nicolás, que conduce Romina Regalado.

En diferentes barrios del pueblo, a las 21:00. Entrada libre y gratuita.

Habemus Theatrum

La valija

Este sábado el Grupo La Barraca estrena la obra La valija, una renovada puesta del clásico de Julio Mauricio, a cargo de Majo Sharry y con puesta en escena y dirección de Jorge Sharry. Los protagonistas son: Beba Bienzobas, Néstor “Coca” Bienzobas y Fabián Vitelli.

Jujuy 227, a las 21:30. Las funciones continuarán el domingo 14 a las 20:00, el sábado 20 a las 21:30 y el domingo 21 a las 20:00. Anticipadas y reservas al 2477 451467.

Casa Natal Illia

Visita al Museo

El Museo, una de las pocas casas natales de presidentes argentinos que se mantienen en pie en el país y que sigue perteneciendo a la familia, tiene nuevos horarios de apertura y visitas guiadas, los mismos son: sábados, de 16:00 a 18:00 y domingos, de 10:00 a 12:00. Acompañados por un guía, los visitantes podrán conocer por medio de muebles, libros, utensilios domésticos, documentación, fotografías y demás objetos que atesoran parte de la historia local y nacional, la vida y el legado de Don Arturo Illia.

Av. Jáuregui y Becerra. Entrada libre y gratuita.

Mariano Benítez

Museo Batallas de Cepeda

El Museo Batallas de Cepeda ubicado en la localidad de Mariano Benítez, en su recorrido pueden observarse tres unidades temáticas: las batallas, la historia del pueblo y la Casa Villanueva. El horario es de 16:00 a 19:00, para los días feriados, sábados y domingos. Además, se puede visitar la sala de exposiciones temporarias “Roberto A. Magnasco” donde se exhibe la colección donada por la familia Magnasco y que fuera parte del Museo “Los Carozos”, que funcionaba en su estancia, en la localidad de Canals. La entrada es libre y gratuita.

Museo Municipal

Historia de Pergamino

En el Museo Municipal “Giuníppero Castellano”, las visitas se pueden realizar de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábado, de 17:30 a 21:00; sábado y domingos, de 10:00 a 13:00. Entrada libre gratuita.

Avenida Alsina 405. Más información a los teléfonos: 2477 412374 ó 2477 680129. Instagram: @museopergamino Informes e inscripción: [email protected]