Sonia Pirchi lleva su obra a Atenas y proyecta luz desde el Partenón al mundo

Sonia Pirchi, artista visual de nuestra ciudad, recibió la invitación de Nook Art Collective para formar parte de una muestra colectiva que reúne a artistas locales e internacionales en Atenas, Grecia. La propuesta incluye intervenciones lumínicas en distintos puntos estratégicos de la ciudad y se desarrolla en simultáneo en cuatro espacios durante todo el mes de diciembre, con proyección extendida hasta enero.
Pirchi participa con su obra Light Tube, que además continúa expuesta en una galería de Lyon, Francia, consolidando así un recorrido internacional que articula arte, luz y expansión de conciencia.
Palabras de Sonia Pirchi
En el marco de esta experiencia, la artista contextualiza el escenario simbólico de la muestra:
“Introducirles con una breve descripción de esta obra maestra que es el Partenón. Arquitectura basada en el número de oro, fi, o número áureo. En lengua latina; significa: doncella, virgen, célibe es un templo consagrado a la protectora de Atenas, Atenea Pártenos; y uno de los principales templos dóricos octóstilos, algo poco frecuente. De mármol blanco del Pentélico y cubierto con tejas de mármol de Paros, que se conservan. Fue construido entre los años 447 a. C. y 438 a. C. en la Acrópolis de Atenas. Es el templo griego más conocido del mundo, así como uno de los símbolos indiscutibles de Atenas y de Grecia”, explica.
“Ante semejante magnificencia, claro está, que recibir la invitación de Nook Art Collective despertó mi total atención, sobre todo por lo pujante y disruptivo de la propuesta”, agrega.
La muestra se propone “iluminar Atenas desde diferentes puntos estratégicos con el poder de lo sutil”, poniendo en diálogo arte, arquitectura y espiritualidad. En palabras de Pirchi: “La bella de lo colectivo y la pregnancia de la luz. Lo simple volviéndose sagrado; Fibonacci y la indiscutible expansión de consciencia”.
Sobre la presencia concreta de su obra en la ciudad, detalla: “Felizmente Light Tube está presente en todos los screens. Cuatro muestras simultáneas en la ciudad de Atenas, durante todo diciembre. Y con la regalía de que siga en proyección durante todo enero”.
La artista celebra el carácter internacional del proyecto: “Es una bendición ser parte de esta muestra colectiva; vernissage del proyecto; con artistas locales y del mundo entero. Puente hacia el 2026”.
Cabe destacar que una célula de Light Tube ya había sido exhibida en el Mumba – Museo Municipal de Bellas Artes de Pergamino, como parte de la muestra colectiva Alborada, reafirmando el diálogo entre lo local y lo global en su producción.
La bioconstrucción como otra forma de arte
Desde otra arista de su desarrollo profesional, Pirchi comparte con la comunidad una experiencia vinculada a la bioconstrucción, que se desarrolla actualmente en Buenos Aires.
“Estamos con un #Opening House en bioconstrucción. Causalmente la obra fi, en Buenos Aires”, señala.
El espacio se abre para la realización de talleres y encuentros formativos:
“Abrimos la obra para dictar talleres. Queremos compartir esta sabiduría ancestral con quienes estén interesados en aprender el proceso de bio construir. Y asesorar a quienes quieran construir su espacio / hogar, desde la vivencia de la obra en sí”.
Finalmente, extiende una invitación abierta a la articulación de proyectos:
“Invito a todas las personas, empresas, pymes, emprendedores, etcéteras, interesadas en estrechar vínculos y potenciar sus proyectos, a que nos escriban”.
Contacto:
Web: www.soniapirchi.com
WhatsApp: 11 4037-0768
Más información: http://soniapirchi.com/tisdis.htm