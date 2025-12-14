domingo 14 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres
    • Cultura

    Sonia Pirchi lleva su obra a Atenas y proyecta luz desde el Partenón al mundo

    La artista visual de nuestra ciudad Sonia Pirchi fue invitada por Nook Art Collective a participar de una muestra colectiva internacional en Grecia.

    Por Néstor Suárez
    14 de diciembre de 2025 - 10:00
    La artista visual Sonia Pirchi participa con su obra Light Tube.

    La artista visual Sonia Pirchi participa con su obra Light Tube.

    SONIAPIRCHI.COM

    Sonia Pirchi, artista visual de nuestra ciudad, recibió la invitación de Nook Art Collective para formar parte de una muestra colectiva que reúne a artistas locales e internacionales en Atenas, Grecia. La propuesta incluye intervenciones lumínicas en distintos puntos estratégicos de la ciudad y se desarrolla en simultáneo en cuatro espacios durante todo el mes de diciembre, con proyección extendida hasta enero.

    Lee además
    El grupo destacado para representar a la Argentina en Florianópolis, Brasil, en el año 2026.
    Cultura y espectáculos

    Alumnas del Club Sirio Libanés y de Wardeh Al Lubnan brillaron en la LID en Córdoba
    La frase que hizo a Héctor Alterio un ícono nacional fue “La puta que vale la pena estar vivo”.
    Cultura y espectáculos

    Murió Héctor Alterio, figura imprescindible del teatro y el cine argentino

    Pirchi participa con su obra Light Tube, que además continúa expuesta en una galería de Lyon, Francia, consolidando así un recorrido internacional que articula arte, luz y expansión de conciencia.

    Palabras de Sonia Pirchi

    En el marco de esta experiencia, la artista contextualiza el escenario simbólico de la muestra:

    “Introducirles con una breve descripción de esta obra maestra que es el Partenón. Arquitectura basada en el número de oro, fi, o número áureo. En lengua latina; significa: doncella, virgen, célibe es un templo consagrado a la protectora de Atenas, Atenea Pártenos; y uno de los principales templos dóricos octóstilos, algo poco frecuente. De mármol blanco del Pentélico y cubierto con tejas de mármol de Paros, que se conservan. Fue construido entre los años 447 a. C. y 438 a. C. en la Acrópolis de Atenas. Es el templo griego más conocido del mundo, así como uno de los símbolos indiscutibles de Atenas y de Grecia”, explica.

    “Ante semejante magnificencia, claro está, que recibir la invitación de Nook Art Collective despertó mi total atención, sobre todo por lo pujante y disruptivo de la propuesta”, agrega.

    La muestra se propone “iluminar Atenas desde diferentes puntos estratégicos con el poder de lo sutil”, poniendo en diálogo arte, arquitectura y espiritualidad. En palabras de Pirchi: “La bella de lo colectivo y la pregnancia de la luz. Lo simple volviéndose sagrado; Fibonacci y la indiscutible expansión de consciencia”.

    Sobre la presencia concreta de su obra en la ciudad, detalla: “Felizmente Light Tube está presente en todos los screens. Cuatro muestras simultáneas en la ciudad de Atenas, durante todo diciembre. Y con la regalía de que siga en proyección durante todo enero”.

    La artista celebra el carácter internacional del proyecto: “Es una bendición ser parte de esta muestra colectiva; vernissage del proyecto; con artistas locales y del mundo entero. Puente hacia el 2026”.

    Cabe destacar que una célula de Light Tube ya había sido exhibida en el Mumba – Museo Municipal de Bellas Artes de Pergamino, como parte de la muestra colectiva Alborada, reafirmando el diálogo entre lo local y lo global en su producción.

    La bioconstrucción como otra forma de arte

    Desde otra arista de su desarrollo profesional, Pirchi comparte con la comunidad una experiencia vinculada a la bioconstrucción, que se desarrolla actualmente en Buenos Aires.

    “Estamos con un #Opening House en bioconstrucción. Causalmente la obra fi, en Buenos Aires”, señala.

    El espacio se abre para la realización de talleres y encuentros formativos:

    “Abrimos la obra para dictar talleres. Queremos compartir esta sabiduría ancestral con quienes estén interesados en aprender el proceso de bio construir. Y asesorar a quienes quieran construir su espacio / hogar, desde la vivencia de la obra en sí”.

    Finalmente, extiende una invitación abierta a la articulación de proyectos:

    “Invito a todas las personas, empresas, pymes, emprendedores, etcéteras, interesadas en estrechar vínculos y potenciar sus proyectos, a que nos escriban”.

    Contacto:

    Web: www.soniapirchi.com

    WhatsApp: 11 4037-0768

    Más información: http://soniapirchi.com/tisdis.htm

    Temas
    Seguí leyendo

    Alumnas del Club Sirio Libanés y de Wardeh Al Lubnan brillaron en la LID en Córdoba

    Murió Héctor Alterio, figura imprescindible del teatro y el cine argentino

    Serenata Coral en Guerrico: una noche de música por los barrios del pueblo

    Pergamino se llena de arte: todo lo que podés hacer este fin de semana

    Estrenos, preestrenos y continuaciones imperdibles en Cinema Pergamino

    Natalia Oreiro y El Eternauta se quedaron con el Oro en los Martín Fierro de Cine y Series

    El escultor Guillermo Mañé abre las puertas de su proceso creativo en ArteMás

    La valija: un clásico argentino sube a escena de la mano del Grupo La Barraca

    La escritora Gabriela Vilardo renueva su compromiso con Ilustranimada 2025

    Pergamino celebra el Día Nacional del Tango con un festival gratuito el jueves

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El grupo destacado para representar a la Argentina en Florianópolis, Brasil, en el año 2026.
    Cultura y espectáculos

    Alumnas del Club Sirio Libanés y de Wardeh Al Lubnan brillaron en la LID en Córdoba

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El grupo destacado para representar a la Argentina en Florianópolis, Brasil, en el año 2026.
    Cultura y espectáculos

    Alumnas del Club Sirio Libanés y de Wardeh Al Lubnan brillaron en la LID en Córdoba
    La artista visual Sonia Pirchi participa con su obra Light Tube.
    Cultura

    Sonia Pirchi lleva su obra a Atenas y proyecta luz desde el Partenón al mundo

    Podcast del 14 de diciembre de 2025

    Podcast del 14 de diciembre de 2025

    Gustavo Pérez Ruiz abrió las puertas de su hogar para compartir un recorrido por su vida profesional. video
    Pergamino

    Gustavo Pérez Ruiz: 42 años de radio, una voz que se despide del aire pero no de la comunicación

    El ser humano posee una memoria que trasciende su biología terrestre.

    La memoria del cosmos: ADN multidimensional, civilizaciones antiguas y el origen estelar de la humanidad