Sonia Pirchi lleva su obra a Atenas y proyecta luz desde el Partenón al mundo

Sonia Pirchi , artista visual de nuestra ciudad, recibió la invitación de Nook Art Collective para formar parte de una muestra colectiva que reúne a artistas locales e internacionales en Atenas , Grecia . La propuesta incluye intervenciones lumínicas en distintos puntos estratégicos de la ciudad y se desarrolla en simultáneo en cuatro espacios durante todo el mes de diciembre, con proyección extendida hasta enero.

Pirchi participa con su obra Light Tube , que además continúa expuesta en una galería de Lyon, Francia, consolidando así un recorrido internacional que articula arte, luz y expansión de conciencia.

En el marco de esta experiencia, la artista contextualiza el escenario simbólico de la muestra:

“Introducirles con una breve descripción de esta obra maestra que es el Partenón . Arquitectura basada en el número de oro, fi, o número áureo. En lengua latina; significa: doncella, virgen, célibe es un templo consagrado a la protectora de Atenas, Atenea Pártenos; y uno de los principales templos dóricos octóstilos, algo poco frecuente. De mármol blanco del Pentélico y cubierto con tejas de mármol de Paros, que se conservan. Fue construido entre los años 447 a. C. y 438 a. C. en la Acrópolis de Atenas. Es el templo griego más conocido del mundo, así como uno de los símbolos indiscutibles de Atenas y de Grecia”, explica.

“Ante semejante magnificencia, claro está, que recibir la invitación de Nook Art Collective despertó mi total atención, sobre todo por lo pujante y disruptivo de la propuesta”, agrega.

La muestra se propone “iluminar Atenas desde diferentes puntos estratégicos con el poder de lo sutil”, poniendo en diálogo arte, arquitectura y espiritualidad. En palabras de Pirchi: “La bella de lo colectivo y la pregnancia de la luz. Lo simple volviéndose sagrado; Fibonacci y la indiscutible expansión de consciencia”.

Sobre la presencia concreta de su obra en la ciudad, detalla: “Felizmente Light Tube está presente en todos los screens. Cuatro muestras simultáneas en la ciudad de Atenas, durante todo diciembre. Y con la regalía de que siga en proyección durante todo enero”.

La artista celebra el carácter internacional del proyecto: “Es una bendición ser parte de esta muestra colectiva; vernissage del proyecto; con artistas locales y del mundo entero. Puente hacia el 2026”.

Cabe destacar que una célula de Light Tube ya había sido exhibida en el Mumba – Museo Municipal de Bellas Artes de Pergamino, como parte de la muestra colectiva Alborada, reafirmando el diálogo entre lo local y lo global en su producción.

La bioconstrucción como otra forma de arte

Desde otra arista de su desarrollo profesional, Pirchi comparte con la comunidad una experiencia vinculada a la bioconstrucción, que se desarrolla actualmente en Buenos Aires.

“Estamos con un #Opening House en bioconstrucción. Causalmente la obra fi, en Buenos Aires”, señala.

El espacio se abre para la realización de talleres y encuentros formativos:

“Abrimos la obra para dictar talleres. Queremos compartir esta sabiduría ancestral con quienes estén interesados en aprender el proceso de bio construir. Y asesorar a quienes quieran construir su espacio / hogar, desde la vivencia de la obra en sí”.

Finalmente, extiende una invitación abierta a la articulación de proyectos:

“Invito a todas las personas, empresas, pymes, emprendedores, etcéteras, interesadas en estrechar vínculos y potenciar sus proyectos, a que nos escriban”.

