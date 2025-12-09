martes 09 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres
    • Entretenimiento

    Natalia Oreiro y El Eternauta se quedaron con el Oro en los Martín Fierro de Cine y Series

    La segunda edición de los Martín Fierro de Cine y Series coronó a la serie basada en la historieta de Héctor Oesterheld y a la actriz de La mujer de la fila.

    9 de diciembre de 2025 - 15:05
    El Eternauta obtuvo además del Oro, los reconocimientos:&nbsp; Serie de drama, Guion de serie, Dirección de serie, Edición, Dirección de fotografía, Diseño de vestuario y César Troncoso había sido elegido como Mejor actor de reparto en serie.

    El Eternauta obtuvo además del Oro, los reconocimientos:  Serie de drama, Guion de serie, Dirección de serie, Edición, Dirección de fotografía, Diseño de vestuario y César Troncoso había sido elegido como Mejor actor de reparto en serie.

    INFOBAE
    Natalia Oreiro ganó el oro. La actriz, que ya había recibido el premio a Mejor Actriz Protagónica por La mujer de la fila

    Natalia Oreiro ganó el oro. La actriz, que ya había recibido el premio a Mejor Actriz Protagónica por La mujer de la fila

    Embed

    La segunda edición de los premios Martín Fierro de Cine y Series 2025, realizada en la Usina del Arte, dejó una noche vibrante marcada por ovaciones, sorpresas y una reivindicación total de la producción audiovisual argentina. En una gala que combinó emoción, nostalgia y grandes momentos televisivos, El Eternauta y Natalia Oreiro fueron los grandes protagonistas al llevarse los prestigiosos Martín Fierro de Oro en sus respectivas categorías.

    Lee además
    El curador Daniel Oberti de la muestra Cien Tormentas junto al escultor Guillermo Mañé.
    Cultura

    El escultor Guillermo Mañé abre las puertas de su proceso creativo en ArteMás
    Los protagonistas de La Valija: Beba Bienzobas, Fabián Vitelli y Néstor “Coca” Bienzobas.
    Cultura y espectáculos

    La valija: un clásico argentino sube a escena de la mano del Grupo La Barraca

    Luciano Cáceres y Teté Coustarot, conductores de la noche, fueron los encargados de abrir los sobres que contenían los galardones más esperados.

    El Oro en los Martín Fierro de Cine y Series

    El primero de los oros en entregarse fue el de series. El Martín Fierro de Oro Serie, fue para El Eternauta.

    La producción basada en la emblemática historieta de Héctor Germán Oesterheld no solo había dominado la temporada, sino que durante toda la noche venía recolectando premios: Serie de drama, Guion de serie, Dirección de serie, Edición, Dirección de fotografía, Diseño de vestuario y César Troncoso había sido elegido como Mejor actor de reparto en serie.

    Minutos más tarde llegó el turno del Oro para cine, y la sorpresa fue inmediata. El Martín Fierro de Oro para cine fue para Natalia Oreiro. La actriz, que ya había recibido el premio a Mejor Actriz Protagónica por La mujer de la fila, tardó unos segundos en reaccionar.

    Si bien El Eternauta y Natalia Oreiro se llevaron los premios mayores, la noche también tuvo otros momentos destacados: Belén se consagró como Mejor Película, Camila Plaate fue la revelación absoluta de la gala, María Becerra ganó por Mejor Música Original con “7 vidas”, y Envidiosa se impuso como Mejor Serie de Comedia.

    Temas
    Seguí leyendo

    El escultor Guillermo Mañé abre las puertas de su proceso creativo en ArteMás

    La valija: un clásico argentino sube a escena de la mano del Grupo La Barraca

    La escritora Gabriela Vilardo renueva su compromiso con Ilustranimada 2025

    Pergamino celebra el Día Nacional del Tango con un festival gratuito el jueves

    Presentan Al fondo de la promesa, el nuevo poemario de Nerina Carunchio en una puesta performática

    Grupo vocal Almagre vuelve a escena con el espectáculo Canto versos

    Rock Solidario: música, comunidad y ayuda mutua en una nueva edición a cielo abierto

    Esteban Cejas, del folklore local a la finalísima del Sanremo New Talent

    Tras la postergación, la Fiesta de Colectividades de El Socorro se realiza este domingo

    El Estudio Mirka Duzevich celebra 33 años con una noche de danza, magia y conciencia

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Los protagonistas de La Valija: Beba Bienzobas, Fabián Vitelli y Néstor “Coca” Bienzobas.
    Cultura y espectáculos

    La valija: un clásico argentino sube a escena de la mano del Grupo La Barraca

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Estacionamiento: instan a los automovilistas a respetar la señalización y evitar multas

    Estacionamiento: instan a los automovilistas a respetar la señalización y evitar multas
    El juez Guillermo Burrone preside las audiencias de Juicio por Jurados.

    Juicio por jurados por el homicidio de Benjamín Rojas: comenzó el debate por la muerte del adolescente en 2023

    Este lunes por la noche falleció Cristian Tomás Ferreyra, el joven que luchaba por su vida tras colisionar en su motocicleta con una camioneta Ford F100 en las calles La Laguna y Saavedra.

    San Pedro: Falleció el joven que estaba en terapia intensiva tras un grave accidente

    La recolección de residuos en San Nicolás podría verse seriamente afectada por una medida de fuerza de trabajadores de la Cooperativa El Palenque, que bloquean los accesos al Complejo Ambiental

    Más de 25 barrios de San Nicolás podrían quedar sin recolección por una protesta del MTE

    Vacaciones bajo riesgo: Pergamino difunde claves para evitar fraudes en reservas online

    Vacaciones bajo riesgo: Pergamino difunde claves para evitar fraudes en reservas online