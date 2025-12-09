Natalia Oreiro y El Eternauta se quedaron con el Oro en los Martín Fierro de Cine y Series

Natalia Oreiro ganó el oro. La actriz, que ya había recibido el premio a Mejor Actriz Protagónica por La mujer de la fila

El Eternauta obtuvo además del Oro, los reconocimientos: Serie de drama, Guion de serie, Dirección de serie, Edición, Dirección de fotografía, Diseño de vestuario y César Troncoso había sido elegido como Mejor actor de reparto en serie.

La segunda edición de los premios Martín Fierro de Cine y Series 2025, realizada en la Usina del Arte, dejó una noche vibrante marcada por ovaciones, sorpresas y una reivindicación total de la producción audiovisual argentina. En una gala que combinó emoción, nostalgia y grandes momentos televisivos, El Eternauta y Natalia Oreiro fueron los grandes protagonistas al llevarse los prestigiosos Martín Fierro de Oro en sus respectivas categorías.

Luciano Cáceres y Teté Coustarot , conductores de la noche, fueron los encargados de abrir los sobres que contenían los galardones más esperados.

El primero de los oros en entregarse fue el de series. El Martín Fierro de Oro Serie, fue para El Eternauta .

La producción basada en la emblemática historieta de Héctor Germán Oesterheld no solo había dominado la temporada, sino que durante toda la noche venía recolectando premios: Serie de drama, Guion de serie, Dirección de serie, Edición, Dirección de fotografía, Diseño de vestuario y César Troncoso había sido elegido como Mejor actor de reparto en serie.

Minutos más tarde llegó el turno del Oro para cine, y la sorpresa fue inmediata. El Martín Fierro de Oro para cine fue para Natalia Oreiro. La actriz, que ya había recibido el premio a Mejor Actriz Protagónica por La mujer de la fila, tardó unos segundos en reaccionar.

Si bien El Eternauta y Natalia Oreiro se llevaron los premios mayores, la noche también tuvo otros momentos destacados: Belén se consagró como Mejor Película, Camila Plaate fue la revelación absoluta de la gala, María Becerra ganó por Mejor Música Original con “7 vidas”, y Envidiosa se impuso como Mejor Serie de Comedia.