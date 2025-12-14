La obra "Antoine", de Susana Panza, será exhibida como Patrimonio Cultural de Corrientes

Susana Panza y su obra. La destacada artista especializada en el arte del vitreaux, festejó en el año 2024 sus 40 años de trayectoria.

La placa de vidrio que la artista local Susana Panza envió a la Bienal de Chaco 2022 , en el marco del V Encuentro de Maestros Artesanos Argentinos de la Bienal Internacional de Esculturas y coincidiendo con el Año Internacional del Vidrio , tendrá ahora un reconocimiento permanente: pasará a exhibirse como Patrimonio Cultural de la provincia de Corrientes . La obra quedará integrada de forma estable a una colección que celebra el valor del vidrio como lenguaje artístico y como herencia cultural contemporánea.

Cultura Sonia Pirchi lleva su obra a Atenas y proyecta luz desde el Partenón al mundo

Cultura y espectáculos Alumnas del Club Sirio Libanés y de Wardeh Al Lubnan brillaron en la LID en Córdoba

El trabajo, titulado “Antoine” , es un homenaje de Susana Panza a su perro Antonio . “Trabajé con un vidrio rojo que completa una figura de vidrio negro con textura e iridiscencia y una gema roja”, explicaba la artista a LA OPINION, destacando el carácter afectivo y experimental de la pieza.

Además, Panza -especializada en vitral y reconocida por sus exploraciones en técnicas de vidrio artístico- se encuentra preparando una nueva muestra de íconos de vidrio, prevista para presentarse el próximo año en la Casa del Acuerdo de San Nicolás.

En 2022, durante las celebraciones del Año Internacional del Vidrio, el proyecto Objetos con Vidrio recibió más de 400 placas creadas por artistas de toda Latinoamérica, configurando una de las colecciones contemporáneas más diversas de la región en torno a este material.

Hoy, esas obras forman parte del patrimonio cultural de Corrientes y se encuentran instaladas en La Unidad, un espacio multipropósito que recupera y resignifica la histórica Ex Unidad Penal Nº 1, dándole un nuevo sentido asociado al arte, la memoria y la comunidad.

Este proyecto colectivo fue ideado y coordinado por Alejandra Gubinelli, María Eugenia Díaz de Vivar y Cristina del Castillo, con el acompañamiento del Gobierno provincial, el arquitecto Gabriel Romero, la Facultad de Artes y el ministro de Gobierno Dr. Carlos Vignolo.

La iniciativa ha alcanzado un reconocimiento especial al ser incluida en el libro “Corrientes en el Siglo XX”, una publicación oficial del Ministerio de Educación que documenta los hitos culturales de la provincia. Esta incorporación reafirma la importancia del proyecto y pone en valor el aporte de las más de 400 obras provenientes de 17 países.

“Gracias a cada artista y a todas las instituciones que hicieron posible esta celebración del vidrio, del arte y de la colaboración internacional”, expresaron desde @objetosconvidrio, subrayando el espíritu colectivo que dio vida a la propuesta.

Sobre Susana Panza

A lo largo de su carrera, Susana Panza se ha formado con distintos maestros, entre los que se destaca Fioravanti Bangardini, Juan Grela, Jorge Curuchet, María Shepard Lazarini, Juan Campodónico, Armando Rodríguez Díaz, Paty Serbali y Miriam di Fiore. Se especializó en el arte del vitreaux en su técnica original de trabajo con plomo, aunque incursionó mucho tiempo en la pintura y en el tallado de madera, siempre dentro del arte sacro y funerario.

La destacada artista visual de nuestro medio especializada en el arte del vitreaux, festejó en el año 2024 sus 40 años de trayectoria con una muestra titulada “De lo sagrado a lo terrenal”.