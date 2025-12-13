Murió Héctor Alterio, figura imprescindible del teatro y el cine argentino

La frase que hizo a Héctor Alterio un ícono nacional fue “La puta que vale la pena estar vivo”.

El reconocido actor Héctor Alterio falleció en Madrid , a los 96 años, según confirmó su familia en un sentido comunicado que hizo referencia a la pérdida del intérprete que, en su haber, alcanzó más de 150 trabajos.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el deceso ocurrió en la ciudad española donde residía desde hace más de 20 años, mientras que el escrito familiar enfatizó que el artista transitó “una vida larga y plena dedicada a su familia y al arte, estando activo profesionalmente hasta el día de hoy”.

“Con profundo dolor queremos comunicaros que hoy, 13 de diciembre por la mañana, nos ha dejado Héctor Alterio . Se fue en paz después de una vida larga y plena dedicada a su familia y al arte, estando activo profesionalmente hasta el día de hoy. Descanse en paz”, señaló el escrito que anunció la lamentable noticia.

Nacido en el barrio porteño de Chacarita , en 1929, Alterio renovó la escena teatral en una argentina que afrontaba los movimientos sociales y artísticos de los años 60’, cuando ya con 20 años de trayectoria, el artista se impuso al cofundar la compañía Nuevo Teatro .

Más tarde, un salto al cine lo ubicó entre los intérpretes centrales del séptimo arte, incluso a nivel internacional, con roles inolvidables en películas como La Patagonia rebelde, La tregua, La historia oficial -ganadora del Oscar- Camila, El hijo de la novia y Plata quemada, entre muchos otros títulos que marcaron a décadas enteras.

El intérprete protagonizó La Patagonia rebelde en 1974, donde se ubicaba en el sur argentino, en el centro de los fusilamientos de obreros, luego de esto, y como muchos artistas de renombre, el artista debió exiliarse en España durante la dictadura cívico militar, en 1975, ya que recibió amenazas de muerte vinculadas a dicha participación, sin embargo aprovechó la estadía para consolidar su carrera en Europa.

Este lapso generó en el intérprete un importante abanico de apariciones televisivas, en la pantalla grande y sobre las tablas, donde cosechó premios como el Goya, aunque no se desligó de sus vínculos con Argentina.

Además, Alterio participó en dos films que fueron nominados a los premios Oscar por “La tregua”, trabajo que protagonizó y se estrenó en 1974, y en “La historia oficial”, de 1985. El segundo título se llevó el galardón que marcó el primer Oscar ganado por una pelícuula argentina.

Un título que le valió gran parte de su paso en la escena teatral fue “Como hace 300 años”, estrenada en 1992, se basó en textos poéticos y estuvo acompañada por música en vivo, un unipersonal que giró por Argentina y España durante más de 25 años, con funciones registradas incluso entre 2018 y 2019, cuando Alterio ya pisaba los 90 años.

Pero la frase que hizo de esta figura un ícono nacional fue “La puta que vale la pena estar vivo”, pronunciada en El lado oscuro del corazón, film dirigido por Eliseo Subiela y estrenado en 1992, un emblema que, con el paso del tiempo fue dominio de uso popular.

Alterio se despidió de Buenos Aires en abril de 2023, cuando fue reconocido como Personalidad Destacada de la Cultura por el Ministerio de Cultura de la Ciudad, reoconocimiento que se llevó adelante en el Teatro San Martín, momento en que además volvió a recorrer espacios emblemáticos del turismo porteño.

De ésta última visita, sobreviven imágenes con colegas y amigos como Pepe Soriano, Ricardo Darín, Ana María Picchio y Leonardo Sbaraglia, que no dejaron de lado la emoción de tenerlo del brazo y caminar a su lado. (NA)