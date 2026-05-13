San Nicolás no registró casos de hantavirus en 2026 y refuerzan las recomendaciones de prevención

El referente municipal de Salud Animal Gastón Canevaro y la situación epidemiológica en nuestra ciudad, dado el brote a bordo de un crucero internacional que puso el tema en agenda y en alerta a las autoridades sanitarias dada la expansión de la enfermedad.

En lo que va de 2026 no se notificaron casos de hantavirus en San Nicolás , según confirmó el referente municipal de Salud Animal, Gastón Canevaro. El último antecedente local corresponde a 2025, cuando se diagnosticó un caso proveniente de la zona de islas. Mientras tanto, a nivel nacional, las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia ante el aumento sostenido de contagios.

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El especialista explicó que el hantavirus es una enfermedad de denuncia obligatoria y que, hasta el momento, no se detectaron casos en el distrito durante el presente año. El antecedente más reciente fue el de una persona vinculada a la zona de islas, diagnosticada en 2025.

Canevaro también se refirió al brote registrado en el crucero internacional MV Hondius, que generó preocupación en distintos países. Según precisó, el genotipo viral identificado corresponde a la cepa Andes, propia de la región patagónica y del sur de Chile, y diferente de las variantes que circulan en la zona centro del país.

Una de las particularidades de esta cepa es que, además del contagio desde el roedor reservorio al ser humano, puede producir transmisión de persona a persona, un fenómeno poco frecuente pero documentado en brotes específicos.

Casos de hantavirus en Argentina: 101 contagios y 32 fallecidos

De acuerdo con el último reporte del Ministerio de Salud de la Nación, la temporada epidemiológica 2025-2026 registra 101 casos confirmados y 32 fallecimientos, lo que representa una tasa de letalidad superior al 31 por ciento.

Las provincias con mayor presencia de casos incluyen Buenos Aires, Santa Fe, Salta, Jujuy, Río Negro, Entre Ríos y Chubut. La enfermedad es causada por virus transmitidos principalmente por roedores silvestres, que eliminan partículas virales a través de saliva, orina y excrementos.

El aumento de casos está asociado a factores como la expansión de actividades humanas en ambientes rurales, la modificación de ecosistemas y los efectos del cambio climático sobre las poblaciones de roedores.

Cómo prevenir el hantavirus en zonas rurales y periurbanas

Desde el área de Salud Animal recomendaron mantener los alrededores de viviendas y galpones libres de malezas, con el césped corto y sin acumulación de leña u objetos en desuso que puedan servir de refugio para roedores.

Antes de ingresar a construcciones cerradas durante mucho tiempo, se aconseja ventilar al menos 30 minutos, rociar pisos y superficies con agua y lavandina, dejar actuar 15 minutos y recién después proceder a la limpieza. Una de las principales advertencias es no barrer en seco, ya que esto puede dispersar partículas contaminadas en el aire.

Los síntomas iniciales incluyen fiebre alta, dolores musculares, cefalea, escalofríos, náuseas, vómitos y malestar general. Ante un cuadro compatible, especialmente después de haber estado en áreas rurales o silvestres, es fundamental consultar de inmediato al sistema de salud.