miércoles 13 de mayo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Nicolás no registró casos de hantavirus en 2026 y refuerzan las recomendaciones de prevención

    Aunque este año no hubo contagios en la ciudad de San Nicolás, Argentina acumula 101 casos confirmados y una letalidad superior al 31%.

    13 de mayo de 2026 - 15:00
    El referente municipal de Salud Animal Gastón Canevaro y la situación epidemiológica en nuestra ciudad, dado el brote a bordo de un crucero internacional que puso el tema en agenda y en alerta a las autoridades sanitarias dada la expansión de la enfermedad.

    El referente municipal de Salud Animal Gastón Canevaro y la situación epidemiológica en nuestra ciudad, dado el brote a bordo de un crucero internacional que puso el tema en agenda y en alerta a las autoridades sanitarias dada la expansión de la enfermedad.

    El Norte

    En lo que va de 2026 no se notificaron casos de hantavirus en San Nicolás, según confirmó el referente municipal de Salud Animal, Gastón Canevaro. El último antecedente local corresponde a 2025, cuando se diagnosticó un caso proveniente de la zona de islas. Mientras tanto, a nivel nacional, las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia ante el aumento sostenido de contagios.

    Lee además
    Se activó la búsqueda de paradero de Priscila Belén Pavón de 21 años, quien el día lunes se retiró del Hospital San Felipe junto a su bebé de dos meses que se encontraba internada en el área de neonatología. La menor aún no tenía el alta médica.

    San Nicolás: Buscan a Priscila Pavón y a sus dos hijos tras retirarse del Hospital San Felipe sin alta médica
    En el marco de distintas acciones orientadas a la prevención y el cuidado en el ámbito digital, la Secretaría Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital llevó adelante una jornada informativa para alumnos del Nivel Secundario del Instituto Aire Libre.

    San Nicolás: estudiantes participaron de una charla sobre delitos digitales y riesgos en internet

    Hantavirus en San Nicolás: cuál es la situación epidemiológica actual

    El especialista explicó que el hantavirus es una enfermedad de denuncia obligatoria y que, hasta el momento, no se detectaron casos en el distrito durante el presente año. El antecedente más reciente fue el de una persona vinculada a la zona de islas, diagnosticada en 2025.

    Canevaro también se refirió al brote registrado en el crucero internacional MV Hondius, que generó preocupación en distintos países. Según precisó, el genotipo viral identificado corresponde a la cepa Andes, propia de la región patagónica y del sur de Chile, y diferente de las variantes que circulan en la zona centro del país.

    Una de las particularidades de esta cepa es que, además del contagio desde el roedor reservorio al ser humano, puede producir transmisión de persona a persona, un fenómeno poco frecuente pero documentado en brotes específicos.

    Casos de hantavirus en Argentina: 101 contagios y 32 fallecidos

    De acuerdo con el último reporte del Ministerio de Salud de la Nación, la temporada epidemiológica 2025-2026 registra 101 casos confirmados y 32 fallecimientos, lo que representa una tasa de letalidad superior al 31 por ciento.

    Las provincias con mayor presencia de casos incluyen Buenos Aires, Santa Fe, Salta, Jujuy, Río Negro, Entre Ríos y Chubut. La enfermedad es causada por virus transmitidos principalmente por roedores silvestres, que eliminan partículas virales a través de saliva, orina y excrementos.

    El aumento de casos está asociado a factores como la expansión de actividades humanas en ambientes rurales, la modificación de ecosistemas y los efectos del cambio climático sobre las poblaciones de roedores.

    Cómo prevenir el hantavirus en zonas rurales y periurbanas

    Desde el área de Salud Animal recomendaron mantener los alrededores de viviendas y galpones libres de malezas, con el césped corto y sin acumulación de leña u objetos en desuso que puedan servir de refugio para roedores.

    Antes de ingresar a construcciones cerradas durante mucho tiempo, se aconseja ventilar al menos 30 minutos, rociar pisos y superficies con agua y lavandina, dejar actuar 15 minutos y recién después proceder a la limpieza. Una de las principales advertencias es no barrer en seco, ya que esto puede dispersar partículas contaminadas en el aire.

    Los síntomas iniciales incluyen fiebre alta, dolores musculares, cefalea, escalofríos, náuseas, vómitos y malestar general. Ante un cuadro compatible, especialmente después de haber estado en áreas rurales o silvestres, es fundamental consultar de inmediato al sistema de salud.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Nicolás: Buscan a Priscila Pavón y a sus dos hijos tras retirarse del Hospital San Felipe sin alta médica

    San Nicolás: estudiantes participaron de una charla sobre delitos digitales y riesgos en internet

    San Nicolás: La UP3 supera el promedio provincial de hacinamiento y roza el 176% de sobrepoblación

    San Nicolás: Hallaron una boa constrictora de dos metros en la zona del Eco Parque

    Concurso de canto en San Nicolás: buscan las mejores voces infantiles de la ciudad

    El transporte diario a San Nicolás supera los $28.000 semanales en algunos recorridos

    El director de la Clínica Centro negó tener participación en la facturación a PAMI que investiga la Justicia

    San Pedro: Recuperan media tonelada de leña robada tras un allanamiento positivo en La Tosquera

    Casting abierto en San Nicolás para una película independiente: buscan actores y personas sin experiencia

    Sidersa acelera su mega obra en San Nicolás: ya avanzó 25% y emplea a 650 trabajadores

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Se activó la búsqueda de paradero de Priscila Belén Pavón de 21 años, quien el día lunes se retiró del Hospital San Felipe junto a su bebé de dos meses que se encontraba internada en el área de neonatología. La menor aún no tenía el alta médica.

    San Nicolás: Buscan a Priscila Pavón y a sus dos hijos tras retirarse del Hospital San Felipe sin alta médica

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El Rotary Club San Pedro confirmó que la segunda edición de la Carrera Rotaria 2026 fue “un verdadero éxito deportivo, solidario y comunitario”, destacando la gran participación de vecinos y el importante objetivo alcanzado en beneficio de la salud pública local.

    La Carrera Rotaria de San Pedro recaudó más de $1,1 millones para impulsar el Vacunatorio Móvil
    La Fiscalía sostiene que el sujeto que ocupa el banquillo de los acusados en el juicio participó de los robos sufridos por una madre adulta mayor y su hija en agosto y septiembre de 2024.

    Juicio oral por dos robos a la misma casa de mujeres en una semana a quienes asaltaron por un mal dato

    El Club Marinero Pano atraviesa una etapa clave de su historia. Después de años de trabajo silencioso, trámites y dificultades administrativas, la institución de Villa Ramallo comenzó finalmente su proceso de normalización formal, con una nueva comisión directiva, inscripción en AFIP y el avance de la personería jurídica.

    Villa Ramallo: Club Marinero Panno, memoria, compromiso y una nueva etapa institucional

    El Plan de Recuperación Vial y Mantenimiento Urbano que lleva adelante la Municipalidad de Salto ya superó las 80 cuadras intervenidas en distintos puntos de la ciudad y las localidades.

    Salto avanza con el plan de recuperación vial y ya intervino más de 80 cuadras en la ciudad

    El referente municipal de Salud Animal Gastón Canevaro y la situación epidemiológica en nuestra ciudad, dado el brote a bordo de un crucero internacional que puso el tema en agenda y en alerta a las autoridades sanitarias dada la expansión de la enfermedad.

    San Nicolás no registró casos de hantavirus en 2026 y refuerzan las recomendaciones de prevención