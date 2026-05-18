Lo que dejó la Luna Nueva en Tauro: cambios, replanteos y nuevas decisiones

La Luna Nueva en Tauro, que tuvo lugar días atrás, dejó una energía marcada por los replanteos personales, la búsqueda de estabilidad y la necesidad de conectar con aquello que verdaderamente genera seguridad y bienestar.
Según explicó el astrólogo Waldo Casal, este fenómeno astral impulsó movimientos internos relacionados con el dinero, las relaciones, los proyectos a largo plazo y la forma en la que cada persona construye su estabilidad emocional.
Esta lunación vino a poner el foco en:
Una energía enfocada en la estabilidad
Aunque el evento astral ya ocurrió, especialistas sostienen que sus efectos continúan sintiéndose durante los días posteriores, especialmente en decisiones importantes, cierres de etapas y nuevos comienzos que comenzaron a gestarse en silencio.
La energía taurina, asociada a la paciencia, la constancia y el valor de lo auténtico, también invitó a muchas personas a bajar el ritmo cotidiano, ordenar prioridades y enfocarse en objetivos más concretos y sostenibles.
Cambios internos y revisión de prioridades
Para la astrología, las lunas nuevas representan etapas de inicio y renovación. En este caso, Tauro llevó la atención hacia temas vinculados a la economía personal, la seguridad afectiva y la necesidad de construir vínculos y proyectos más sólidos.
En ese contexto, muchas personas comenzaron a replantearse hábitos, relaciones y decisiones importantes, buscando mayor tranquilidad y equilibrio para los próximos meses.
La Luna Nueva dejó una sensación compartida: la necesidad de construir desde un lugar más genuino, dejando atrás aquello que ya no genera tranquilidad ni crecimiento.
Fuente: Gente.