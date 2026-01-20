Emprender en verano: últimos días para inscribirse a los talleres que comienzan en febrero

La grilla de talleres incluye peluquería, gastronomía, confección, carpintería, albañilería, tejido, manualidades, redes deportivas, velas y porcelana, entre otros.

La Municipalidad de Pergamino , a través de la Dirección de Empleo y Emprendedurismo, mantiene abierta hasta este viernes 23 la inscripción a los talleres de verano del Programa Emprender , una iniciativa con amplia trayectoria en la ciudad que apunta a la formación en oficios y al desarrollo de emprendimientos .

Un verano para capacitarse en Pergamino: Emprender abrió la inscripción a sus talleres

La propuesta incluye más de 20 talleres, distribuidos en nueve disciplinas, que se dictarán en distintos barrios de Pergamino y comenzarán el próximo 3 de febrero. La inscripción tiene un pago único de 3.000 pesos por taller y puede realizarse de manera online a través del enlace https://bit.ly/TalleresE o solicitando información vía WhatsApp al 2477 501409.

Uno de los ejes centrales del Programa Emprender es su fuerte presencia territorial. Los talleres se desarrollan en clubes, centros comunitarios, parroquias y espacios municipales, lo que permite acercar la capacitación a los vecinos y reducir las dificultades de traslado.

“La idea es que la gente pueda capacitarse cerca de su casa. Muchas veces el traslado se vuelve una barrera, y desde la Municipalidad buscamos que la formación sea accesible y cómoda”, explicó Patricia De Lucca, coordinadora del programa, en diálogo con LA OPINIÓN.

Formación para generar oportunidades reales

Desde la coordinación del programa remarcan que Emprender no responde a una lógica asistencialista, sino que busca acompañar procesos de crecimiento personal y laboral. “No se trata de regalar nada, sino de facilitar herramientas y acompañar. Ayudarnos entre todos hace que las cosas sean posibles”, subrayó De Lucca.

Las capacitaciones están pensadas para responder a necesidades concretas del mercado laboral local, ya sea para quienes buscan insertarse en el empleo formal como para quienes desean iniciar o fortalecer un emprendimiento propio.

Un programa con historia en Pergamino

En 2025, el Programa Emprender cumplió 15 años de trayectoria, consolidándose como una política pública sostenida en el tiempo. “Empezamos con cuatro talleres, sin presupuesto, pero con mucho amor”, recordó De Lucca al repasar los inicios.

“Es como un hijo: lo vi nacer y crecer”, expresó, al destacar el camino recorrido y la identidad que el programa logró mantener a lo largo de los años. Actualmente, Emprender cuenta con 11 talleres base y, durante el verano, suma nuevas propuestas para ampliar su alcance.

Oficios con salida laboral

La grilla de talleres incluye peluquería, gastronomía, confección, carpintería, albañilería, tejido, manualidades, redes deportivas, velas y porcelana, entre otros. “Buscamos que la persona no termine el curso sin saber qué hacer, sino que tenga herramientas reales para empezar a trabajar o emprender”, explicó la coordinadora.

La emoción suele estar presente en cada entrega de certificados. “Ver cómo aprenden, cómo empiezan a producir, a emprender, es una enorme satisfacción”, sostuvo De Lucca.

Detalle de los talleres de verano

*Peluquería: Nido (Bombero Esquivel y Deán Funes): martes 9 a 11.30 / jueves 14 a 16. Centro Deportivo Hernández (José Hernández 1070): miércoles 9 a 11. Padre Galli (Champagnat y Almafuerte): viernes 14 a 16

*Gastronomía: Nido: martes y jueves de 9 a 11.

*Confección: Nido: martes 10 a 12 (Moldería pollera). Miércoles 9 a 12 (Lencería boxer). Jueves 10 a 12 (Costura)

*Manualidades: La Casita de mis Viejos (Ramón Raimundo y Mendoza): viernes 9 a 11.

Nido: martes 9 a 11.

*Albañilería: Centro Deportivo Hernández: lunes 16 a 20. SUM Mastrángelo (Calle 3 y San Martín): viernes 16 a 20.

*Carpintería: Cabaña Joven (Almafuerte 2550): jueves 10 a 12 / viernes 8 a 10 y 10 a 12.

*Redes deportivas: Padre Galli: jueves 9 a 11.30.

*Tejido: Nido: lunes 9 a 11. Centro Deportivo Hernández: martes 9 a 11. Dirección de Empleo y Emprendedurismo (Lagos 550): miércoles 9 a 11. Dirección de Tercera Edad (Ramón Raimundo y Mendoza): jueves 9 a 11. Parroquia San Cayetano (Falucho 864): viernes 17.30 a 19.30. Abuelos Club Pergamino (Castelli 110): viernes 9 a 11.

*Velas y porcelana: Parroquia Nuestra Señora del Carmen (Italia 2176): miércoles 14 a 16. Abuelos Club Pergamino: lunes 14 a 16. Nido: jueves 13 a 15.