Parque Solar de Pergamino, una inversión histórica para generar energías renovables

La construcción del primer Parque Solar de Pergamino y de toda la región comenzó a transitar una etapa clave de su desarrollo. Esta semana se iniciaron formalmente los trabajos de marcación y agrimensura del predio donde funcionará el emprendimiento energético, marcando así el inicio visible de una obra que ya está considerada como una de las mayores inversiones público - privada en la historia reciente del Partido.

El proyecto se emplazará en la zona norte de la ciudad, en inmediaciones de la ruta Nº 32 y calle Almafuerte, un sector sumamente estratégico desde el punto de vista de la infraestructura eléctrica y expansión urbana. Allí se instalará este moderno equipo fotovoltaico que permitirá incorporar generación de energía renovable al sistema local, fortaleciendo de esta forma la capacidad de abastecimiento y consolidando así una planificación energética pensada a largo plazo.

Tal como estaba previsto en el cronograma acordado con la empresa Sociedad de Abastecimiento y Servicios S.A., durante los últimos días el equipo técnico inició el relevamiento de los lotes y la delimitación del terreno donde se instalarán las estructuras que sostendrán los paneles solares. Las tareas de agrimensura permiten definir con precisión la superficie que ocupará el parque y avanzar con el acondicionamiento del predio para la siguiente etapa de la obra.

En paralelo, desde la Cooperativa Eléctrica de Pergamino confirmaron que los paneles fotovoltaicos destinados al proyecto ya se encuentran en el país, un dato que refuerza el cumplimiento de los plazos previstos y permite sostener el cronograma de avance. Una vez finalizada la preparación del terreno, la empresa responsable iniciará el montaje de las estructuras metálicas y posteriormente la instalación del sistema de generación.

“Estamos muy expectantes con el desarrollo de las tareas. Una vez que concluya el acondicionamiento del predio en la zona rural, la empresa iniciará el montaje de las estructuras y del sistema de generación”, señalaron desde la Cooperativa, destacando que se trata de un proceso técnico complejo que demandará varias etapas antes de su puesta en funcionamiento definitiva.

Con una inversión estimada en 9.000 millones de pesos, la iniciativa representa un paso trascendental en materia de planificación energética y diversificación de la matriz de generación. El objetivo principal es fortalecer la autosuficiencia eléctrica de Pergamino mediante la incorporación de energía proveniente de fuentes renovables, reduciendo la dependencia de sistemas externos y aportando mayor estabilidad al servicio.

Energías renovables

La energía solar se ha consolidado en los últimos años como una de las alternativas más eficientes y sustentables para la generación eléctrica. Su implementación no solo contribuye a reducir el impacto ambiental asociado a las fuentes tradicionales, sino que además permite aprovechar un recurso natural abundante como la radiación solar, transformándolo en energía limpia y renovable.

En ese sentido, el desarrollo del Parque Solar posiciona a Pergamino dentro de una tendencia global orientada hacia la transición energética, en la que las ciudades comienzan a apostar por modelos de generación más sostenibles, descentralizados y resilientes frente a los desafíos climáticos y de consumo que plantea el futuro.

La capacidad proyectada del parque permitirá abastecer el equivalente al consumo de alrededor de 12.000 hogares, lo que representa un refuerzo significativo para el sistema eléctrico local. Este aporte será especialmente relevante durante los meses de verano, cuando la demanda energética aumenta de manera considerable debido al uso intensivo de equipos de refrigeración.

El rol de la Cooperativa Eléctrica de Pergamino

En el desarrollo de esta iniciativa, el acompañamiento institucional de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Pergamino cumple un papel central. La entidad, que desde hace décadas sostiene el servicio eléctrico en la ciudad y la zona rural, participa activamente en el proceso de planificación y ejecución del proyecto, aportando su experiencia técnica y su compromiso con el desarrollo de la comunidad.

El presidente del Consejo de Administración, Lucio Tezón, destacó la importancia que tiene esta obra tanto para la Cooperativa como para el conjunto de la ciudad.

“Es un momento especial para la Cooperativa y para Pergamino. Esta obra nos posiciona a la vanguardia regional y demuestra que la articulación entre sectores permite dar respuestas concretas a los desafíos del futuro, siempre pensando en el beneficio de nuestros socios”, expresó. Para la institución, el parque solar representa mucho más que una obra de infraestructura. Se trata de una apuesta estratégica que busca anticiparse a las demandas energéticas de las próximas décadas, incorporando tecnología moderna y ampliando las posibilidades de generación dentro del propio territorio.

Un proyecto innovador

La concreción de este emprendimiento también refleja la importancia de la articulación entre el sector público, la inversión privada y las instituciones locales para impulsar proyectos de gran escala. En este caso, la cooperación entre distintos actores permitió avanzar con una iniciativa que, por su magnitud económica y su impacto técnico, marca un antes y un después en la historia energética del Partido.

A futuro, el Parque Solar de Pergamino no solo aportará energía limpia al sistema eléctrico, sino que también abrirá nuevas oportunidades vinculadas al desarrollo tecnológico, la sostenibilidad y la planificación urbana responsable.

De esta manera, la ciudad comienza a posicionarse dentro de un escenario regional cada vez más competitivo, apostando por la innovación energética como herramienta para garantizar crecimiento, estabilidad del servicio y calidad de vida para las próximas generaciones.