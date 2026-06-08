Taller en Rojas abordó el impacto de las pantallas y la hiperconectividad en la salud mental

La actividad se llevó adelante en el Centro Educativo de Nivel Secundario N° 451 de Rojas, en el marco de los proyectos institucionales “Las emociones y las publicaciones en redes”, desarrollado en 1° año, y “Tecnología, cansancio y dependencia”. rojasciudad.net

La comunidad educativa del Centro Educativo de Nivel Secundario N° 451 de Rojas participó de un enriquecedor taller sobre salud mental en la vida diaria. La actividad, coordinada junto a profesionales del Hospital Municipal, buscó generar un espacio de reflexión frente a los desafíos que impone la actual hiperconectividad.

Redes sociales y el manejo de las emociones El encuentro se dio en el marco de los proyectos institucionales “Las emociones y las publicaciones en redes” y “Tecnología, cansancio y dependencia”. Durante la jornada, los alumnos analizaron cómo los entornos digitales moldean la autoestima y el impacto directo que el uso excesivo de dispositivos tiene en el bienestar cotidiano.

Herramientas para evitar la dependencia digital A través de dinámicas participativas, los profesionales del Equipo de Salud Mental compartieron pautas concretas para reconocer los signos de la adicción a las pantallas. Entre los ejes principales, se destacó la importancia de garantizar un descanso adecuado y de aprender a gestionar el tiempo tecnológico para proteger la salud física.

El valor de fortalecer los vínculos reales Desde el CENS N° 451 agradecieron el compromiso de los especialistas del Hospital Municipal para abordar una problemática cada vez más compleja. La concientización en las aulas resulta un paso fundamental para promover hábitos saludables y consolidar las relaciones interpersonales fuera del ámbito estrictamente virtual.

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