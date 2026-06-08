Sesión especial en la Legislatura bonaerense suspendida horas antes del inicio

Este lunes la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires no sesionó. Tampoco lo hizo en su modalidad ordinaria. Las dos convocatorias previstas para el día de hoy —una sesión especial a las 13 horas y una sesión ordinaria a las 14— fueron dejadas sin efecto por la presidencia del cuerpo horas antes de su inicio, mediante las resoluciones N° 1668/26 y N° 1669/26 respectivamente, firmadas por el presidente de la Cámara, diputado Enrique Alejandro Dichiara. En su lugar, ambas instancias fueron reprogramadas para el jueves 11 de junio, la especial a las 13 y la ordinaria a las 14.

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El origen del pedido de sesión especial La convocatoria original a sesión especial había sido dispuesta mediante la Resolución N° 1658/26, en respuesta a un pedido formal presentado el 1° de junio por diputados de los bloques PRO, La Libertad Avanza, UCR + Cambio Federal, Coalición Cívica, UCR - Unión Cívica Radical, Espacio Abierto - Hechos y Unión y Libertad, a través del expediente D-1957/26-27. La solicitud, encabezada por Alejandro Rabínovich en representación del bloque PRO, reunió las firmas de legisladores de distintos signos políticos y apuntaba al tratamiento de doce expedientes vinculados al funcionamiento del Instituto de Obra Médica Asistencial.

Los proyectos incluidos en el temario abarcan un amplio espectro de situaciones relacionadas con el organismo. Entre ellos figura un pedido para que el presidente del IOMA concurra al recinto a informar sobre distintos aspectos del funcionamiento institucional, una propuesta para declarar la emergencia sanitaria, económica y financiera del organismo, la creación de una comisión bicameral de saneamiento, normalización y seguimiento, y un proyecto para que el instituto sea autosuficiente en términos administrativos y financieros. También integran el temario expedientes sobre una filtración de datos que habría expuesto a los afiliados a potenciales estafas, una propuesta sobre cobertura de estudios para el diagnóstico del trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, y una declaración de prioridad urgente para el saneamiento financiero del organismo.

El argumento de la presidencia para la suspensión La resolución que dejó sin efecto la sesión especial indica como fundamento que resulta necesario continuar con el análisis y estudio de los asuntos que motivaron el pedido, y que a los efectos de dar previsibilidad dentro del plazo previsto en el artículo 23 del Reglamento, resulta necesario fijar una nueva convocatoria. La medida se dictó en virtud de lo dispuesto en los artículos 28 inciso 1 y concordantes del Reglamento Interno de la Cámara. La nueva sesión especial convocada para el jueves 11 mantiene el mismo temario que motivó el pedido original.

La lectura opositora Desde el bloque del PRO, la suspensión fue interpretada como una decisión de postergar deliberadamente un debate que consideran urgente. El espacio señaló que lo ocurrido representa otra oportunidad perdida para discutir la situación de un organismo que cubre a más de dos millones de bonaerenses, y cuestionó que el oficialismo haya optado por bloquear una instancia de discusión legítima en el ámbito legislativo. El bloque apunta directamente al gobernador Axel Kicillof, a quien responsabiliza de la falta de transparencia sobre el estado del organismo. El jueves 11 de junio, si la nueva convocatoria se sostiene, la Cámara de Diputados bonaerense tendrá la oportunidad de debatir formalmente los expedientes que la oposición considera prioritarios. Hasta entonces, el IOMA permanece fuera del recinto. Pedido de sesion especial por ioma El pedido de sesión especial LAOPINION Deja sin efecto convocatoria 01 Deja sin efecto convocatoria 02 Deja sin efecto convocatoria con temas de sesion especial 01 Deja sin efecto convocatorio con temas de sesion especial 02

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