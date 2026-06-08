lunes 08 de junio de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Histórico fallo en San Antonio de Areco: entregan en custodia judicial a dos galgos rescatados de la caza

    La ONG de San Antonio de Areco recibió la custodia de dos animales rescatados en un campo. Es el primer dictamen de este tipo en la localidad bonaerense.

    8 de junio de 2026 - 12:40
    Por primera vez en nuestra ciudad, se nos hace entrega judicial, en carácter de depositarias judiciales a Corazones Vagabundos, de dos perros galgos que eran utilizados para la caza en un campo de propiedad privada, en violación a la Ley de Fauna Silvestre.

    Por primera vez en nuestra ciudad, se nos hace entrega judicial, en carácter de depositarias judiciales a Corazones Vagabundos, de dos perros galgos que eran utilizados para la caza en un campo de propiedad privada, en violación a la Ley de Fauna Silvestre.

    Corazones Vagabundos

    Por primera vez en San Antonio de Areco, la Justicia otorgó la depositaría judicial de dos perros galgos a la ONG Corazones Vagabundos. Los animales eran utilizados para la caza ilegal en un campo privado, violando la Ley de Fauna Silvestre. El histórico fallo marca un precedente clave contra el maltrato animal.

    Lee además
    La salud mental golpeó la puerta de la agenda local, el silencio dejó de ser una opción.

    San Antonio de Areco: La prevención del suicidio abrió una discusión que la ciudad venía postergando
    El próximo 6 de junio se realizará una gran Jornada Solidaria a beneficio del Hogar San Camilo de Vagues, una propuesta que combinará actividades recreativas para toda la familia, espectáculos en vivo, sorteos y servicio de cantina en el Prado Español de San Antonio de Areco.

    Festival solidario en San Antonio de Areco: música, juegos y donaciones para ayudar al Hogar San Camilo

    Un fallo judicial sin precedentes contra el maltrato animal

    La medida fue ordenada por el Fiscal Lisandro Masson, titular de la UFI N.º 4 del Departamento Judicial de Mercedes, y contó con la intervención del Comando de Prevención Rural de San Antonio de Areco. Este accionar coordinado entre las fuerzas de seguridad y la fiscalía permitió retirar a los caninos de un contexto de explotación, marcando un antes y un después en la aplicación de las leyes de protección de fauna a nivel local.

    Buscan hogares de tránsito urgente para los galgos rescatados

    Tras lograr el rescate, desde la organización Corazones Vagabundos lanzaron una campaña solidaria para la comunidad. Se necesitan con urgencia hogares de tránsito que puedan brindarles a los dos perros un espacio seguro, contención y el cuidado necesario para su recuperación. Quienes deseen colaborar con la causa o postularse como cuidadores temporales pueden contactarse directamente con los representantes de la ONG.

    Fin de la impunidad para la caza ilegal en la región

    El activismo local celebró el firme compromiso de la Patrulla Rural y las autoridades judiciales en esta causa. Asimismo, desde la entidad protectora enviaron un fuerte mensaje de advertencia a quienes practican la caza clandestina en la zona, asegurando que continuarán impulsando las denuncias correspondientes. La resolución sienta un límite definitivo a la impunidad y refuerza la lucha comunitaria en defensa de los derechos de los animales.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Antonio de Areco: La prevención del suicidio abrió una discusión que la ciudad venía postergando

    Festival solidario en San Antonio de Areco: música, juegos y donaciones para ayudar al Hogar San Camilo

    San Antonio de Areco: Autos clásicos, amistad y turismo, una escapada que reunió a familias

    Conflicto en Ramallo por la capacitación obligatoria para los trabajadores de poda

    Paro de Ashira: San Pedro se queda otra vez sin recolección de residuos por una deuda millonaria

    Taller en Rojas abordó el impacto de las pantallas y la hiperconectividad en la salud mental

    Ramallo: Tragedia en el Camino de la Costa, dos hombres murieron tras chocar su auto contra un árbol

    Reconocimiento a Veteranos de Malvinas en San Pedro: declaran sus actividades de Interés Legislativo

    San Pedro: Seis empresas compiten por la renovación tecnológica del laboratorio del Hospital Dr Emilio Ruffa

    Ramallo enfrenta una fuerte pérdida de empleo por la caída de la actividad metalúrgica

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El siniestro ocurrió durante la madrugada. Un automóvil perdió el control, salió de la calzada e impactó contra un árbol. Los dos ocupantes fallecieron en el lugar.

    Ramallo: Tragedia en el Camino de la Costa, dos hombres murieron tras chocar su auto contra un árbol

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Los controles viales en la ruta nacional 8 servían para labrar infracciones de tránsito y requerir pagos ilegítimos a través de transferencias bancarias.

    Denegaron la excarcelación a los ocho policías de Colón y el civil por cobrar coimas por transferencias
    La mujer se encontraba en los consultorios médicos de Mitre al 1200 cuando irrumpió el ladrón a arrebatarle la cartera.

    Una mujer corrió, siguió y señaló a la Policía hasta interceptar al ladrón que le arrebató la cartera

    Racing festejó en casa un triunfo contundente que lo acerca a las semifinales.

    Goleada y paso firme de Racing en los cuartos del Torneo 6 Ligas

    La implementación de una capacitación obligatoria para quienes realizan tareas de poda en Ramallo abrió un debate entre trabajadores vinculados a la actividad, quienes advierten que la medida podría transformarse en una nueva exigencia burocrática para desempeñar un oficio que muchos desarrollan desde hace años.

    Conflicto en Ramallo por la capacitación obligatoria para los trabajadores de poda

    Helena Arbeleche se destacó en su estreno con la selección argentina al conquistar tres medallas.

    Helena Arbeleche confirmó su crecimiento con una gran actuación en Estados Unidos