Histórico fallo en San Antonio de Areco: entregan en custodia judicial a dos galgos rescatados de la caza

Por primera vez en nuestra ciudad, se nos hace entrega judicial, en carácter de depositarias judiciales a Corazones Vagabundos, de dos perros galgos que eran utilizados para la caza en un campo de propiedad privada, en violación a la Ley de Fauna Silvestre. Corazones Vagabundos

Por primera vez en San Antonio de Areco, la Justicia otorgó la depositaría judicial de dos perros galgos a la ONG Corazones Vagabundos. Los animales eran utilizados para la caza ilegal en un campo privado, violando la Ley de Fauna Silvestre. El histórico fallo marca un precedente clave contra el maltrato animal.

Un fallo judicial sin precedentes contra el maltrato animal La medida fue ordenada por el Fiscal Lisandro Masson, titular de la UFI N.º 4 del Departamento Judicial de Mercedes, y contó con la intervención del Comando de Prevención Rural de San Antonio de Areco. Este accionar coordinado entre las fuerzas de seguridad y la fiscalía permitió retirar a los caninos de un contexto de explotación, marcando un antes y un después en la aplicación de las leyes de protección de fauna a nivel local.

Buscan hogares de tránsito urgente para los galgos rescatados Tras lograr el rescate, desde la organización Corazones Vagabundos lanzaron una campaña solidaria para la comunidad. Se necesitan con urgencia hogares de tránsito que puedan brindarles a los dos perros un espacio seguro, contención y el cuidado necesario para su recuperación. Quienes deseen colaborar con la causa o postularse como cuidadores temporales pueden contactarse directamente con los representantes de la ONG.

Fin de la impunidad para la caza ilegal en la región El activismo local celebró el firme compromiso de la Patrulla Rural y las autoridades judiciales en esta causa. Asimismo, desde la entidad protectora enviaron un fuerte mensaje de advertencia a quienes practican la caza clandestina en la zona, asegurando que continuarán impulsando las denuncias correspondientes. La resolución sienta un límite definitivo a la impunidad y refuerza la lucha comunitaria en defensa de los derechos de los animales.

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