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    • Alfonso Domenech volvió al podio en La Plata y cortó la mala racha

    El piloto pergaminense finalizó segundo en la Clase 3 del Turismo Nacional, dejó atrás tres abandonos consecutivos y ascendió al sexto puesto del campeonato.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    8 de junio de 2026 - 13:12
    Alfonso Domenech festeja su regreso a los puestos de honor en la Clase 3 del TN.

    Alfonso Domenech festeja su regreso a los puestos de honor en la Clase 3 del TN.

    DARIO GALLARDO

    Alfonso Domenech consiguió este domingo el resultado que necesitaba para recuperar confianza y volver a prenderse en la pelea por el campeonato. El piloto pergaminense finalizó segundo en la final de la Clase 3 del Turismo Nacional, disputada en el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata, y cortó una racha de tres abandonos consecutivos que lo había relegado en las posiciones del certamen.

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    Al mando del Volkswagen Virtus del equipo Saturni Racing, el campeón 2024 de la categoría coronó un sólido fin de semana con un valioso podio detrás del ganador Jeremías Olmedo (Chevrolet Cruze). El resultado le permitió volver a sumar fuerte luego de una serie de carreras marcadas por los inconvenientes y los abandonos.

    “Es un podio que lo necesitábamos. Habíamos arrancado muy bien el año ganando y después nos caímos muchísimo, por eso este resultado nos viene muy bien”, expresó Domenech tras la competencia.

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    Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "El piloto pergaminense cortó una racha de tres abandonos consecutivos y se subió al segundo escalón del podio en la Clase 3 del Turismo Nacional, recuperando la confianza y metiéndose de lleno en la pelea por el campeonato. Este valioso resultado lo ubica ahora en el sexto puesto de la tabla general, demostrando que su Volkswagen Virtus tiene mucho para dar. El fin de semana en el "Roberto Mouras" tuvo momentos clave, como su brillante ascenso del cuarto al segundo puesto en una sola maniobra durante la final, superando a dos rivales de peso. Este podio es un gran impulso para "Alfon", quien ya había ganado este año y ahora se proyecta con fuerza para las próximas fechas, dejando atrás los inconvenientes y volviendo a sumar fuerte. Leé la nota completa en www.laopinionline.ar #AlfonsoDomenech #TurismoNacional"
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    De menor a mayor

    La actividad comenzó el viernes con un auspicioso quinto puesto en el primer entrenamiento. Sin embargo, el sábado la niebla obligó a suspender la segunda tanda de ensayos y los pilotos pasaron directamente a la clasificación, donde “Alfon” Domenech se ubicó 12°.

    A pesar de no contar con un auto especialmente rápido a una vuelta, el pergaminense encontró un buen ritmo de carrera que le permitió crecer el domingo. “Habíamos ido a probar antes de ir a San Juan, pero no tuvimos un buen funcionamiento y acá tampoco estuvimos rápidos. Sí tuvimos buen ritmo, pero a la hora de clasificar quedamos duodécimos”, analizó.

    El domingo en la tercera serie avanzó del cuarto al segundo puesto y comenzó a mostrar el potencial que luego confirmaría en la final. “En la serie pude acomodarme con unas maniobras en la primera vuelta y después aguantar, ya que es un circuito donde es difícil pasar”, explicó.

    Domenech auto

    La maniobra del fin de semana

    La carrera final tuvo uno de sus momentos más espectaculares en la vuelta 15. Domenech venía disputando el segundo lugar con Jorge Barrio cuando Agustín Canapino logró superarlo y relegarlo al cuarto puesto.

    Sin embargo, pocos metros después llegó una acción que quedará entre las mejores de la temporada. Canapino intentó superar a Barrio en la recta principal y ambos quedaron emparejados rumbo al curvón. Domenech aprovechó la situación, tomó velocidad utilizando la succión de los autos que iban delante suyo y ejecutó una brillante maniobra por el sector externo para superar a ambos al mismo tiempo.

    domenech otra del podio

    De esa manera pasó del cuarto al segundo puesto en una sola acción y aseguró el lugar que conservaría hasta la bandera a cuadros. “En la maniobra de la final se dio todo. Quedaron los dos autos a la par, ya habían salido lento a la recta y yo quedé con la distancia justa para aprovechar esa turbulencia que se hace cuando están dos autos a la par. Venía embalado, saqué el auto y salió una linda maniobra”, relató. Y agregó: “Era intentar ahí para ser segundo o quedar cuarto. Por suerte salió”.

    Recuperó terreno en el campeonato

    El podio llegó en un momento clave para el piloto de Pergamino. Luego de comenzar el año con una victoria en Paraná, había acumulado abandonos consecutivos en las siguientes tres fechas, una situación que lo hizo descender hasta el 12° puesto del campeonato. Con los puntos obtenidos en La Plata logró dar un importante salto en las posiciones. Ahora ocupa el sexto lugar con 88 puntos, quedando a 61 unidades del líder del certamen, Facundo Chapur.

    La recuperación deportiva también significó un reconocimiento al trabajo realizado por todo el equipo durante las últimas semanas. “Agradezco al equipo y al motorista por el trabajo, a los sponsors, a mi familia por el apoyo y a toda la gente que siempre me alienta”, destacó Domenech.

    La próxima fecha del Turismo Nacional se disputará el 5 de julio en el autódromo de Termas de Río Hondo, donde el pergaminense buscará confirmar la recuperación mostrada en La Plata y continuar escalando posiciones en el campeonato.

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