San Pedro: Restablecen el suministro de agua en Parque Mitre tras reemplazar bomba de alta potencia

San Pedro: restablecen el suministro de agua en el Parque Mitre tras reemplazar la bomba de alta potencia

El suministro de agua en Parque Mitre y sectores aledaños fue restablecido este miércoles , luego de que personal de la Secretaría de Servicios Públicos de San Pedro reemplazara una bomba de 20 HP que había sufrido una falla técnica, afectando el normal abastecimiento durante los últimos días.

Los trabajos incluyeron la instalación de una nueva bomba con capacidad operativa de entre 60 y 72 litros por hora , lo que permitirá mejorar la eficiencia del sistema de distribución de agua en la zona.

El procedimiento fue realizado por personal especializado del área de mantenimiento hidráulico.

El secretario de Servicios Públicos, Adrián De Vito , confirmó que el sistema ya funciona con normalidad y que el suministro fue restablecido por completo .

“Queremos agradecer a los vecinos por la paciencia y el acompañamiento durante el tiempo que duraron las tareas técnicas”, expresó el funcionario.

Compromiso con el mantenimiento

Con esta intervención, la Secretaría busca fortalecer la infraestructura hídrica del distrito y minimizar las interrupciones futuras.

El municipio destacó que este tipo de trabajos forman parte del plan de mantenimiento preventivo que se desarrolla en distintos puntos de la ciudad para garantizar un servicio estable y seguro.