Motos irregulares en el tránsito: más controles y presencia del Municipio en las calles

La Subsecretaría de Inspección General y Tránsito del Municipio informó que continúa desarrollándose un amplio y sostenido operativo de control y retención de motocicletas en la vía pública, con el objetivo de erradicar la circulación de vehículos que no se encuentran en condiciones reglamentarias: desde aquellos con escapes libres, que generan ruidos excesivos y contaminación sonora, hasta motos desarmadas, sin luces, sin espejos retrovisores y sin las medidas de seguridad indispensables para una conducción responsable. A su vez, las acciones buscan prevenir las peligrosas “picadas” ilegales, una práctica que lamentablemente persiste en distintos puntos estratégicos de la ciudad y que se ha convertido en un motivo constante de preocupación vecinal.

Una noche para volver a bailar como antes: la fiesta retro que revive la magia de la música

Según detallaron desde el área, los controles se llevan adelante bajo la supervisión del subsecretario Marcos Turrini y se desarrollan durante toda la semana, de manera aleatoria y principalmente en horarios de tarde y noche, cuando mayor circulación de motos se registra. Los operativos se ejecutan mediante la presencia de inspectores de tránsito, acompañados por patrullas urbanas y personal policial, lo que permite reforzar el trabajo preventivo y garantizar mayor seguridad en cada procedimiento.

En los últimos días, muchas motocicletas fueron retenidas por infracciones a la normativa vigente. “Los operativos buscan garantizar la seguridad vial y ofrecer mayor tranquilidad a los vecinos. Nuestra tarea es ordenar el tránsito y actuar sobre quienes ponen en riesgo a la comunidad con maniobras peligrosas o vehículos inseguros”, señalaron desde la Subsecretaría.

También se ha intensificado el control para disuadir el desarrollo de “picadas”, que suelen darse en avenidas de acceso, zonas poco alumbradas o en sectores donde se forman grupos de motociclistas que realizan maniobras riesgosas, aceleraciones bruscas y competiciones improvisadas. “Cuando detectamos estas situaciones, intervenimos de inmediato. No vamos a permitir que estas conductas imprudentes sigan poniendo vidas en riesgo”, agregaron.

Desde el área de Inspección General destacaron que estos procedimientos forman parte de un plan integral que apunta a reforzar la presencia del Estado municipal en todos los sectores de Pergamino, no solo en el radio céntrico sino también en los barrios periféricos, especialmente en aquellos donde se reportan conflictos recurrentes vinculados al tránsito. “Nos centramos en detectar y retener motocicletas que infringen la normativa, en muchos casos asociadas a actividades delictivas, y que generan molestias y constantes reclamos entre los vecinos”, explicó Turrini.

El funcionario remarcó que la intervención del Municipio no se limita únicamente al control vehicular sino que está alineada con una estrategia más amplia de prevención ciudadana. “El vecino necesita sentir que el Estado está presente, que no hay zonas liberadas y que trabajamos para que pueda circular con tranquilidad, en un entorno más ordenado y seguro”, expresó.

Seguridad, prevención y control

De acuerdo con los datos oficiales, los procedimientos cuentan con la participación de los agentes de tránsito, apoyados por efectivos policiales y móviles municipales. Todos los operativos se desarrollan sin que se hayan registrado incidentes de gravedad, aunque en ocasiones se producen intentos de fuga, resistencia al procedimiento e incluso algunos episodios de agresión hacia los agentes actuantes. “Sabemos que no es un trabajo sencillo, remarcó Turrini pero seguimos adelante porque lo que está en juego es la vida y la integridad de la gente”.

Los vehículos retenidos por no cumplir con las normativas, falta de casco, falta de documentación, adulteración de partes mecánicas, excesos de ruido, entre otras faltas; son trasladados y puestos a disposición del Juzgado de Faltas. En el caso de motos sin mantenimiento o en mal estado, la intervención permite evitar accidentes que podrían tener consecuencias trágicas.

Además del control técnico y documental, se verifica que los conductores cuenten con licencia habilitante, seguro vigente y tarjeta verde, entre otros requisitos. Aquellos que circulan en infracción reciben las actas correspondientes y deben regularizar su situación para recuperar el vehículo. “Una mayor presencia del Estado en las calles genera respeto por las normativas y desalienta conductas imprudentes”, destacó el funcionario.

Responsabilidad social

El subsecretario de Inspección General agradeció la colaboración de los vecinos, quienes en muchos casos aportan datos y realizan denuncias a través de los canales oficiales del Municipio. “La seguridad vial es una responsabilidad compartida. Nuestro compromiso es seguir controlando, pero necesitamos que los ciudadanos respeten las normas y nos acompañen”, señaló Turrini.

Asimismo, pidió paciencia y comprensión frente a los procedimientos, que en ocasiones pueden demorar la circulación, pero que tienen una finalidad estrictamente preventiva. “Estos operativos continuarán, porque la prioridad es cuidar la vida de todos los pergaminenses”, concluyó.

Con estas acciones, el Municipio busca avanzar decididamente en la construcción de un tránsito más seguro, ordenado y con mayor conciencia vial, una demanda permanente de la comunidad que reclama soluciones frente a las conductas que generan riesgo y deterioran la convivencia urbana.