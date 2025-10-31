Comu visita a Náutico en otro partido clave por el cuarto puesto del Pre Federal

Este viernes, desde las 21:00, con dos partidos comenzará la décima segunda fecha de la Zona Norte B del Torneo Pre Federal de básquetbol . En uno de los juegos, Comunicaciones visitará a Náutico de San Pedro , último en la tabla y que viene de perder 109 a 66 en San Nicolás frente al líder Somisa.

El conjunto de Ricardo Palacio cayó de local ante Argentino por 74 a 72 en la fecha pasada y buscará recuperarse en un partido clave por la definición del cuarto puesto, porque el que se quede con esa posición tendrá la oportunidad de pelear por un ascenso al Torneo Federal, la tercera categoría del país.

En esta fecha, el “Blanco”, el otro equipo de Pergamino que está en la pelea por ese último cupo a la reclasificación, queda libre pero estará atento a lo que ocurra este viernes en San Pedro. El equipo dirigido por Francisco Colombo necesita que Náutico derrote a “Comu”, ya que en caso de finalizar la Fase Regular igualado en el cuarto puesto con el Cartero”, este se impone en la diferencia de puntos en los partidos entre sí. En ese contexto, una victoria de Comunicaciones esta noche en San Pedro lo dejaría muy cerca de asegurarse el cuarto puesto, ya que obligaría a Argentino a ganar los dos partidos restantes (de local contra Náutico y de visitante ante Belgrano de San Nicolás).

También a las 21:00, en Chivilcoy, Colón recibirá a Juventud. El equipo local tuvo fecha libre el pasado fin de semana y buscará un triunfo que le permita seguir soñando con entrar entre los dos primeros del grupo y conseguir el ascenso directo al Torneo Federal. Mientras que el “Celeste” viene de perder de local ante Belgrano de San Nicolás por 99 a 53. El jugador destacado del encuentro fue Lorenzo Giaccio, quien estuvo cerca de lograr un triple doble con 14 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias. En Juventud no alcanzaron los 25 puntos y 12 rebotes de Franco Villegas.

Belgrano-Somisa

La fecha 12 se cerrará este sábado a las 21:00 en el estadio “Fortunato Bonelli” con el encuentro entre el local Belgrano y Somisa. Para ambos el partido es trascendental, porque si Somisa triunfa y extiende su invicto se asegurará el primer puesto de la Zona Norte B y el ascenso al Federal. Pero si Belgrano, que marcha segundo, se queda con la victoria, no solamente igualará la línea de su rival sino que podría quedar puntero en caso de que triunfe por más de cinco puntos de diferencia.

Repechajes del Clausura

El lunes finalizó la Fase Regular del Torneo Clausura de la APB (Asociación Pergaminense de Básquetbol). En Colón, Circulo Italiano cayó de local 93 a 67 ante Sportivo Rojas. Mientras que en el “Pacalo Picco”, Sports dio el batacazo al vencer a Juventud 70 a 69. De esta manera las posiciones de la Zona A quedaron así: Argentino quedó puntero (7-1) y su escolta fue Juventud (5-3). Tercero se ubicó Sportivo Rojas, con el mismo récord que el “Celeste”. En la cuarta posición finalizó Sports (2-6) y último Círculo Italiano de Colón (1-7).

En la Zona B, los partidos de la décima y última fecha se jugaron el pasado viernes y dejó los triunfos de Alianza de Colón ante Ricardo Gutiérrez de Arrecifes por 74 a 64, y la victoria de Sirio Libanés contra Gimnasia y Esgrima por 95 a 90. La tabla de posiciones quedó de la siguiente manera: Comunicaciones termino primero (6-2), su inmediato perseguidor fue Alianza (5-3) y el podio lo completó Ricardo Gutiérrez (4-4). Gimnasia y Esgrima terminó en la cuarta plaza con el mismo récord que el conjunto arrecifeño y Sirio Libanés finalizó quinto (1-7).

Con la Fase Regular ya terminada, comenzaron a jugarse los dos repechajes (4º y 5º de las dos zonas al mejor de tres partidos). La serie entre Sports y Sirio Libanés comenzó en la noche del miércoles con triunfo de Sirio Libanés como visitante por 85 a 81. El ganador de esta llave enfrentará a Comunicaciones en cuartos de final.

Por su parte, en el otro repechaje se miden Gimnasia y Esgrima y Círculo Italiano de Colón (el ganador se medirá contra Argentino). El primer juego, también disputado el miércoles, fue para Círculo Italiano que se impuso 78 a 73 de visitante.