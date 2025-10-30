San Pedro: Candela Basaldúa representará a la Argentina en el Sudamericano U20 de Atletismo en Perú

La atleta sampedrina Candela Basaldúa representará a Argentina en el Sudamericano U20 de atletismo de perú

La atleta sampedrina Candela Basaldúa , integrante de la Escuela Municipal de Atletismo , viajó este miércoles a Lima , Perú , para representar a la Argentina en el Campeonato Sudamericano U20 de Atletismo , que se disputará del 31 de octubre al 2 de noviembre . Formará parte de una delegación nacional compuesta por 22 atletas y 4 oficiales .

Basaldúa fue convocada oficialmente por la Confederación Argentina de Atletismo (CADA) luego de su destacado desempeño en competencias nacionales. Su inclusión en el equipo argentino representa un nuevo paso en su carrera deportiva y un reconocimiento a su constancia y evolución dentro del atletismo juvenil.

La delegación nacional está conformada por 22 atletas y 4 oficiales , que competirán en diferentes disciplinas con el objetivo de consolidar el crecimiento del atletismo argentino a nivel regional.

Candela competirá en los 400 metros con vallas , cuya instancia de semifinales se disputará el viernes 1 de noviembre a las 15:00 (hora de Perú) . En caso de clasificar, la final se desarrollará el sábado 2 de noviembre a las 8:40 .

Además, integrará la posta 4x400 mixta, que se correrá el mismo sábado a las 10:40, representando una de las pruebas más exigentes y simbólicas del torneo.

Un ejemplo de esfuerzo y proyección

Desde la Municipalidad de San Pedro, el intendente Cecilio Salazar expresó su orgullo y acompañamiento a la atleta, destacando que con su “esfuerzo, compromiso y talento llevará los colores de San Pedro y de la Argentina a una competencia internacional de gran nivel”.

Basaldúa, que entrena bajo la coordinación del equipo municipal, se ha consolidado como una de las jóvenes promesas del atletismo local. Su participación en el Sudamericano U20 representa no solo un logro deportivo individual, sino también un símbolo del trabajo sostenido del deporte de base en la ciudad.

Proyección y futuro

El Sudamericano U20 servirá como plataforma para el desarrollo de los nuevos talentos de la región, en una etapa decisiva rumbo a los próximos Juegos Panamericanos Juveniles y al Mundial U20 de Atletismo.

Con su participación, Candela Basaldúa suma experiencia internacional y reafirma el potencial del atletismo sampedrino en el plano continental.