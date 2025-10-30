jueves 30 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Pedro: Candela Basaldúa representará a la Argentina en el Sudamericano U20 de Atletismo en Perú

    La atleta sampedrina competirá en los 400 metros con vallas y en la posta 4x400 mixta, como parte de la selección nacional juvenil que participará en Lima

    30 de octubre de 2025 - 10:35
    La atleta sampedrina Candela Basaldúa representará a Argentina en el Sudamericano U20 de atletismo de perú

    La atleta sampedrina Candela Basaldúa representará a Argentina en el Sudamericano U20 de atletismo de perú

    LAOPINION

    La atleta sampedrina Candela Basaldúa, integrante de la Escuela Municipal de Atletismo, viajó este miércoles a Lima, Perú, para representar a la Argentina en el Campeonato Sudamericano U20 de Atletismo, que se disputará del 31 de octubre al 2 de noviembre. Formará parte de una delegación nacional compuesta por 22 atletas y 4 oficiales.

    Lee además
    San Pedro: Inauguran consultorio de salud mental en el Hospital Gobernador Castro

    San Pedro: inauguran consultorio de Salud Mental en el Hospital de Gobernador Castro
    Allanamiento en San Pedro: detienen a mujer por lesiones, amenazas y drogas para la venta

    Allanamiento en San Pedro: detienen a mujer por lesiones, amenazas y drogas para la venta

    Convocatoria nacional y orgullo sampedrino

    Basaldúa fue convocada oficialmente por la Confederación Argentina de Atletismo (CADA) luego de su destacado desempeño en competencias nacionales. Su inclusión en el equipo argentino representa un nuevo paso en su carrera deportiva y un reconocimiento a su constancia y evolución dentro del atletismo juvenil.

    La delegación nacional está conformada por 22 atletas y 4 oficiales, que competirán en diferentes disciplinas con el objetivo de consolidar el crecimiento del atletismo argentino a nivel regional.

    Sus pruebas en el Sudamericano

    Candela competirá en los 400 metros con vallas, cuya instancia de semifinales se disputará el viernes 1 de noviembre a las 15:00 (hora de Perú). En caso de clasificar, la final se desarrollará el sábado 2 de noviembre a las 8:40.

    Además, integrará la posta 4x400 mixta, que se correrá el mismo sábado a las 10:40, representando una de las pruebas más exigentes y simbólicas del torneo.

    Un ejemplo de esfuerzo y proyección

    Desde la Municipalidad de San Pedro, el intendente Cecilio Salazar expresó su orgullo y acompañamiento a la atleta, destacando que con su “esfuerzo, compromiso y talento llevará los colores de San Pedro y de la Argentina a una competencia internacional de gran nivel”.

    Basaldúa, que entrena bajo la coordinación del equipo municipal, se ha consolidado como una de las jóvenes promesas del atletismo local. Su participación en el Sudamericano U20 representa no solo un logro deportivo individual, sino también un símbolo del trabajo sostenido del deporte de base en la ciudad.

    Proyección y futuro

    El Sudamericano U20 servirá como plataforma para el desarrollo de los nuevos talentos de la región, en una etapa decisiva rumbo a los próximos Juegos Panamericanos Juveniles y al Mundial U20 de Atletismo.

    Con su participación, Candela Basaldúa suma experiencia internacional y reafirma el potencial del atletismo sampedrino en el plano continental.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Pedro: inauguran consultorio de Salud Mental en el Hospital de Gobernador Castro

    Allanamiento en San Pedro: detienen a mujer por lesiones, amenazas y drogas para la venta

    Jornada de Emergencias Médicas en San Pedro busca fortalecer la respuesta local

    King Bee representará a San Pedro en el concurso nacional de Cosquín Rock 2026

    Club Náutico San Pedro será sede del 13° Encuentro Nacional de Minibásquet

    San Pedro se tiñó de rojo en apoyo a la campaña del día mundial de la poliomielitis

    La Libertad Avanza se impone en San Pedro y Santa Lucía con amplio margen

    Detuvieron en San Pedro a un hombre con pedido de captura activo desde febrero

    Avanza la construcción de la nueva pileta y la restauración del ex Mansa Lyfe en San Pedro

    Detienen a hombre tras allanamiento por robo y amenazas en San Pedro

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Liberan al acusado del crimen de un hombre en Ruta 9 de San Nicolás tras internación psiquiátrica.

    San Nicolás: Liberaron a Sergio Tissi, acusado del crimen de Donato, tras cumplir medida psiquiátrica

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    A prepararse para el gran evento La Noche de los Alfajores.
    Tendencias

    Llega La Noche de los Alfajores con descuentos de hasta el 50% y actividades en todo el país
    El gesto humano del pergaminense Jorge Fornt salvó una vida.

    Un gesto que salvó una vida: el pergaminense que se detuvo en la ruta cuando nadie más lo hizo

    Soja con nutrición inteligente, la clave para reducir brechas y mejorar calidad

    Soja con nutrición inteligente, la clave para reducir brechas y mejorar calidad

    Renato Catallini asumirá la dirección general de Ternium en San Nicolás desde febrero de 2026

    Cambios en Grupo Techint: Renato Catallini asumirá desde San Nicolás la dirección de Ternium

    Hoy habrá atencion en el punto IPS de Lima, Partido de Zárate

    Hoy habrá atención en el Punto IPS de Lima, partido de Zárate