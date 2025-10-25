sábado 25 de octubre de 2025
    Detuvieron en San Pedro a un hombre con pedido de captura activo desde febrero

    La Policía Comunal aprehendió a un hombre de 49 años durante un control en avenida 11 de Septiembre. Tenía un pedido de captura del Tribunal Oral de San Nicolás

    25 de octubre de 2025 - 14:05
    Detuvieron en San Pedro a un hombre con pedido de captura activo desde febrero

    Detuvieron en San Pedro a un hombre con pedido de captura activo desde febrero

    LAOPINION

    Durante un operativo preventivo en San Pedro, personal de la Estación de Policía Comunal detuvo a un hombre de 49 años que registraba un pedido de captura activo desde febrero de 2025, emitido por el Tribunal Oral de San Nicolás. El individuo fue interceptado durante un control rutinario y trasladado a la comisaría local

    El control que permitió la detención

    La aprehensión se produjo en avenida 11 de Septiembre al 1200, cuando los agentes policiales realizaban tareas de control y prevención.

    Al identificar al sujeto, constataron que contaba con una orden judicial vigente y antecedentes penales previos, lo que derivó en su inmediata detención y traslado a la dependencia policial.

    Pedido judicial y antecedentes

    Fuentes oficiales confirmaron que el pedido de captura había sido emitido por el Tribunal Oral en lo Criminal de San Nicolás, en el marco de una causa penal que se encuentra en trámite.

    El detenido, conocido en el ámbito policial, posee antecedentes vinculados a delitos contra la propiedad y otros hechos delictivos registrados en años anteriores.

    A disposición de la Justicia

    Tras cumplirse los procedimientos legales correspondientes, el hombre fue notificado formalmente de su situación judicial y quedó alojado en la dependencia policial, a disposición del tribunal interviniente.

    La Policía Comunal destacó que este tipo de controles de rutina permite detectar personas con causas pendientes y reforzar la seguridad preventiva en distintos sectores de la ciudad.

