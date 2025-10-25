Detuvieron en San Pedro a un hombre con pedido de captura activo desde febrero

Durante un operativo preventivo en San Pedro , personal de la Estación de Policía Comunal detuvo a un hombre de 49 años que registraba un pedido de captura activo desde febrero de 2025 , emitido por el Tribunal Oral de San Nicolás . El individuo fue interceptado durante un control rutinario y trasladado a la comisaría local

La aprehensión se produjo en avenida 11 de Septiembre al 1200 , cuando los agentes policiales realizaban tareas de control y prevención.

Al identificar al sujeto, constataron que contaba con una orden judicial vigente y antecedentes penales previos, lo que derivó en su inmediata detención y traslado a la dependencia policial.

Fuentes oficiales confirmaron que el pedido de captura había sido emitido por el Tribunal Oral en lo Criminal de San Nicolás , en el marco de una causa penal que se encuentra en trámite.

El detenido, conocido en el ámbito policial, posee antecedentes vinculados a delitos contra la propiedad y otros hechos delictivos registrados en años anteriores.

A disposición de la Justicia

Tras cumplirse los procedimientos legales correspondientes, el hombre fue notificado formalmente de su situación judicial y quedó alojado en la dependencia policial, a disposición del tribunal interviniente.

La Policía Comunal destacó que este tipo de controles de rutina permite detectar personas con causas pendientes y reforzar la seguridad preventiva en distintos sectores de la ciudad.