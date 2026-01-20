Subsidios de luz: Nación redefine topes de verano y San Nicolás queda fuera

La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía implementó los Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) para los meses de altas temperaturas, con topes ampliados de consumo subsidiado según clasificación climática. El Norte

El Gobierno nacional oficializó un nuevo esquema de subsidios a la energía eléctrica para los meses de altas temperaturas, con topes de consumo de luz diferenciados por región climática. La medida beneficia a provincias del norte argentino, mientras que San Nicolás, por su categorización, no accederá a los límites ampliados previstos para el verano.

Subsidios Energéticos Focalizados: cómo funciona el nuevo esquema La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía implementó el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que reemplaza al anterior sistema RASE. El nuevo modelo elimina la segmentación por ingresos y establece solo dos categorías de usuarios: con subsidio y sin subsidio, priorizando criterios climáticos y de consumo.

Topes de consumo eléctrico subsidiado durante el verano Según la clasificación climática IRAM 11603, en las zonas “muy cálidas” del NOA y NEA el bloque subsidiado se eleva a 550 kWh mensuales, mientras que en las zonas “cálidas” el límite será de 370 kWh. En el resto del país, el tope de verano se mantiene en 300 kWh.

Qué cambia para San Nicolás y el calendario anual San Nicolás fue categorizada como “templado cálido”, por lo que conservará el límite general de 300 kWh mensuales en verano. Para el resto del año, el esquema fija 300 kWh subsidiados entre mayo y agosto, y 150 kWh en marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre, con control a través del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF).

