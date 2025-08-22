Clínica San Pedro con base de $84,5 millones. Fecha tentativa para el remate del edificio de la

El Tribunal Laboral N.º 3 de San Nicolás dispuso la subasta del edificio donde funcionaba la Clínica San Pedro, con el objetivo de cubrir las indemnizaciones adeudadas al personal despedido tras el cierre de la institución en julio de 2021, en plena pandemia.
El edicto
El edicto, publicado en el Boletín Judicial, establece una base de $84.639.786, con un depósito de garantía del 5% (algo más de 4 millones de pesos) para quienes deseen participar.
El abogado José María Vellani, representante de las ex empleadas, adelantó que las fechas se ajustarían, pero subrayó que “la subasta es inminente”.
Un proceso judicial extenso
En febrero, cuando se conoció el fallo que autorizó el remate, Vellani aclaró que la única posibilidad de frenarlo era que el dueño abonara la totalidad de las indemnizaciones, lo que finalmente no sucedió.
Durante el proceso, la sociedad anónima Clínica Privada San Pedro fue declarada en rebeldía al no responder notificaciones. El año pasado se ordenó la tasación del inmueble para iniciar el remate que cubra las sentencias favorables a los trabajadores.
En 2022, el propietario Gabriel Hanna había prometido una reapertura, pero incumplió los plazos. “Tengan paciencia, magia no podemos hacer”, llegó a decir a los empleados que esperaban retomar sus tareas.