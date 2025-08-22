viernes 22 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Clínica San Pedro con base de $84,5 millones. Fecha tentativa para el remate del edificio de la

    El Tribunal Laboral 3 fijó una base de $84,6 millones para la subasta del inmueble. Estaba prevista para septiembre, pero podría postergarse dos semanas.

    22 de agosto de 2025 - 14:34
    Fecha tentativa para el remate del edificio de la Clínica San Pedro con base de 84,5 millones

    Fecha tentativa para el remate del edificio de la Clínica San Pedro con base de 84,5 millones

    LAOPINION

    El Tribunal Laboral N.º 3 de San Nicolás dispuso la subasta del edificio donde funcionaba la Clínica San Pedro, con el objetivo de cubrir las indemnizaciones adeudadas al personal despedido tras el cierre de la institución en julio de 2021, en plena pandemia.

    Lee además
    El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, supervisó las distintas obras.

    Santiago Passaglia recorrió obras en San Nicolás y destacó el avance en barrios y espacios públicos
    Tras otro fracaso de negociaciones, sigue el paro de UOM San Nicolás en Ternium este viernes.

    San Nicolás: para el viernes, los contratistas de Ternium mantendrán el paro originado por la UOM local

    El edicto

    El edicto, publicado en el Boletín Judicial, establece una base de $84.639.786, con un depósito de garantía del 5% (algo más de 4 millones de pesos) para quienes deseen participar.

    Fechas clave: visitas y subasta virtual

    • Visita al inmueble: lunes 25, martes 26 y miércoles 27 de agosto, entre las 9:00 y las 12:00.

    • Subasta virtual: inicialmente prevista del 8 al 19 de septiembre, aunque podría correrse dos semanas más adelante.

    El abogado José María Vellani, representante de las ex empleadas, adelantó que las fechas se ajustarían, pero subrayó que “la subasta es inminente”.

    Un proceso judicial extenso

    En febrero, cuando se conoció el fallo que autorizó el remate, Vellani aclaró que la única posibilidad de frenarlo era que el dueño abonara la totalidad de las indemnizaciones, lo que finalmente no sucedió.

    Durante el proceso, la sociedad anónima Clínica Privada San Pedro fue declarada en rebeldía al no responder notificaciones. El año pasado se ordenó la tasación del inmueble para iniciar el remate que cubra las sentencias favorables a los trabajadores.

    En 2022, el propietario Gabriel Hanna había prometido una reapertura, pero incumplió los plazos. “Tengan paciencia, magia no podemos hacer”, llegó a decir a los empleados que esperaban retomar sus tareas.

    Temas
    Seguí leyendo

    Santiago Passaglia recorrió obras en San Nicolás y destacó el avance en barrios y espacios públicos

    San Nicolás: para el viernes, los contratistas de Ternium mantendrán el paro originado por la UOM local

    San Pedro: prisión perpetua a Francisco Vlaeminck y a 13 años a Daiana Franco por el femicidio de Naiara Durán

    Escándalo en Exaltación de la Cruz: cruce en la Sociedad Rural entre candidatos de Hechos y Fuerza Patria

    UOM San Nicolás anunció que continúa el paro de contratistas en Ternium para este jueves

    Baradero: desagües pluviales tapados revelan montañas de basura y afectan a vecinos tras 120 mm de lluvia

    Allanamiento, secuestro de armas y un detenido por amenazas en San Pedro

    Comienza el juicio por el femicidio de Magalí Gómez en Baradero

    Estafa RainbowEX en San Pedro: fiscales logran congelar 3,5 millones de dólares en cripto

    Revocan la falta de mérito de cuatro chatarreros de San Pedro y San Nicolás por acopio de cobre

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, supervisó las distintas obras.

    Santiago Passaglia recorrió obras en San Nicolás y destacó el avance en barrios y espacios públicos

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Racing, líder invicto de la Zona 1, visitará a Argentino, tercero en la Zona 2.

    Con cuatro partidos arranca la rueda de Interzonales del fútbol de Primera A

    Por Fernando Bongiovanni
    El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, supervisó las distintas obras.

    Santiago Passaglia recorrió obras en San Nicolás y destacó el avance en barrios y espacios públicos

    Mañana sábado llegará la Copa del Mundo y se exhibirá en el Estadio Único de San Nicolás

    Mañana San Nicolás recibirá la Copa del Mundo, la Copa América y la Finalissima en el Estadio Único

    Periurbano en Pergamino: entre el campo y la ciudad, y un conflicto que no cede

    Periurbano en Pergamino: entre el campo y la ciudad, y un conflicto que no cede

    Fecha tentativa para el remate del edificio de la Clínica San Pedro con base de 84,5 millones

    Clínica San Pedro con base de $84,5 millones. Fecha tentativa para el remate del edificio de la