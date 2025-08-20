miércoles 20 de agosto de 2025
    • UOM San Nicolás anunció que continúa el paro de contratistas en Ternium para este jueves

    Tras fracasar las negociaciones, la UOM San Nicolás confirmó un paro de contratistas en Ternium que seguirá este jueves desde las 6:00, afectando a 50 empresas.

    20 de agosto de 2025 - 18:00
    Fracasó el acuerdo y se mantiene el paro de UOM en Ternium en San Nicolás.

    Fracasó el acuerdo y se mantiene el paro de UOM en Ternium en San Nicolás.

    Diario El Norte
    Detuvieron al acusado del ataque a un adolescente en un allanamiento de San Nicolás.

    Allanamiento positivo en San Nicolás: detienen a un hombre acusado de disparar al adolescente en Villa Canto
    José Rasuk buscará clasificar por primera vez a la Copa de Plata del TC Pista.

    José Rasuk: "Vamos a dejar todo para poder ingresar a la Copa"

    El conflicto se profundizó luego de que el secretario general del gremio, Naldo Brunelli, pidiera una última instancia de negociación con la empresa metalúrgica durante el mediodía del martes. Sin embargo, la propuesta fue considerada insuficiente y el sindicato resolvió continuar con el plan de lucha.

    La denuncia de la UOM al Ministerio de Trabajo por la falta de respuestas

    La UOM denunció a la empresa en el Ministerio de Trabajo (delegación San Nicolás) por cuatro puntos esenciales: condiciones ambientales, seguridad e higiene, hábitat laboral (vestuarios, comedores y baños) y la cuestión salarial.

    Tras cinco audiencias en el marco de la conciliación obligatoria de 20 días hábiles, el gremio advirtió que la compañía no dio respuestas satisfactorias. En la asamblea, Brunelli señaló que “todo se arregla con la mal llamada escala salarial” y comunicó a los empleados que el paro se repetirá.

    La medida forma parte de un plan de lucha progresivo con el que el sindicato busca lograr una recomposición salarial y mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores contratistas de la planta General Savio.

    Temas
    UOM lanza paro de 24 horas de trabajadores de Ternium San Nicolás.

    La UOM San Nicolás inicia un paro de 24 horas en contratistas de Ternium

