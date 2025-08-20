UOM San Nicolás anunció que continúa el paro de contratistas en Ternium para este jueves

Fracasó el acuerdo y se mantiene el paro de UOM en Ternium en San Nicolás. Diario El Norte

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de San Nicolás anunció que este jueves a las 6:00 se reanudará el paro de trabajadores contratistas dentro de la planta siderúrgica Ternium, medida que alcanzará a unas 50 empresas, iniciado en la jornada de hoy miércoles.

El conflicto se profundizó luego de que el secretario general del gremio, Naldo Brunelli, pidiera una última instancia de negociación con la empresa metalúrgica durante el mediodía del martes. Sin embargo, la propuesta fue considerada insuficiente y el sindicato resolvió continuar con el plan de lucha.

La denuncia de la UOM al Ministerio de Trabajo por la falta de respuestas La UOM denunció a la empresa en el Ministerio de Trabajo (delegación San Nicolás) por cuatro puntos esenciales: condiciones ambientales, seguridad e higiene, hábitat laboral (vestuarios, comedores y baños) y la cuestión salarial.

Tras cinco audiencias en el marco de la conciliación obligatoria de 20 días hábiles, el gremio advirtió que la compañía no dio respuestas satisfactorias. En la asamblea, Brunelli señaló que “todo se arregla con la mal llamada escala salarial” y comunicó a los empleados que el paro se repetirá.

La medida forma parte de un plan de lucha progresivo con el que el sindicato busca lograr una recomposición salarial y mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores contratistas de la planta General Savio.

