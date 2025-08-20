miércoles 20 de agosto de 2025
    • Comienza el juicio por el femicidio de Magalí Gómez en Baradero

    Arranca en San Nicolás el juicio por el femicidio de Magalí Gómez, hallada calcinada en Baradero en 2023. Su expareja es el único acusado.

    20 de agosto de 2025 - 11:22
    LAOPINION

    El caso que conmocionó a Baradero llega a una instancia clave: este miércoles se inician las audiencias del Juicio Oral por el femicidio de Magalí Gómez, la mujer asesinada en noviembre de 2023, cuyo cuerpo fue hallado calcinado en la zona rural de la localidad.

    Tamara Durán, a días del juicio por el femicidio: "Es tan macabro, tan oscuro que no puedo entenderlo"
    La Fiscalía N.º 9, a cargo del Dr. Vicente Gómez, llevó adelante durante los últimos meses diversas diligencias que permitieron reunir pruebas clave para llegar a esta instancia. Entre ellas, un allanamiento en un domicilio de la calle Juan XXIII aportó elementos fundamentales para sostener la acusación contra Cristian Alejandro Leonez, expareja de la víctima y único imputado por el femicidio.

    Un juicio con jurado popular

    El proceso se desarrollará en la ciudad de San Nicolás y contará con la participación de un jurado popular integrado por doce ciudadanos, quienes tendrán la responsabilidad de dictar el veredicto. Están previstas al menos tres jornadas de audiencias, con la declaración de alrededor de 60 testigos, entre familiares, vecinos, peritos y personal policial que trabajó en la investigación.

    El hecho que conmocionó a la región

    La muerte de Magalí Gómez, cuyo cuerpo fue hallado calcinado en una zona rural de Baradero en noviembre de 2023, generó conmoción en toda la comunidad. Los peritos confirmaron que la víctima había fallecido antes de ser incinerada, y los indicios recolectados durante la investigación permitieron reconstruir los últimos movimientos de Magalí y vincular directamente a Leonez con el hecho.

    Reclamos de justicia y lucha contra la violencia de género

    El caso motivó marchas, manifestaciones y actos en Baradero y localidades vecinas en reclamo de justicia, así como pedidos de mayor compromiso institucional para la prevención de la violencia de género. Organizaciones feministas remarcaron que la gravedad del hecho vuelve a poner en evidencia la necesidad de reforzar las políticas públicas destinadas a proteger a las mujeres en situación de riesgo.

    El inicio del juicio representa un momento decisivo en la búsqueda de justicia para la familia de Magalí Gómez y en el intento de la sociedad de dar una respuesta a una problemática que sigue afectando a miles de mujeres en la provincia de Buenos Aires y en todo el país.

