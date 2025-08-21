jueves 21 de agosto de 2025
    • San Pedro: prisión perpetua a Francisco Vlaeminck y a 13 años a Daiana Franco por el femicidio de Naiara Durán

    El Tribunal de San Nicolás condenó a prisión perpetua a Vlaeminck y a 13 años a Franco por el femicidio de Naiara Durán en San Pedro

    21 de agosto de 2025 - 10:18
    San Pedro: condenan a prisión perpetua a Francisco Vlaeminck  a 13 años a Daiana Franco por el femicidio de Naiara Duran

    San Pedro: condenan a prisión perpetua a Francisco Vlaeminck  a 13 años a Daiana Franco por el femicidio de Naiara Duran

    LAOPINION

    El Tribunal Oral en lo Criminal N.° 2 de San Nicolás dictó este miércoles el veredicto por el asesinato de la joven de 25 años, hallada en un tambor flotando en el río. El padre de Franco fue absuelto por falta de pruebas. El inicio del juicio oral y la sentencia de este miércoles marcan un cierre judicial

    El femicidio de Naiara Durán llegó este miércoles a una instancia clave con la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal N.° 2 de San Nicolás, que condenó a prisión perpetua a Francisco Vlaeminck y a 13 años de cárcel a Daiana Franco, hallados responsables del brutal crimen ocurrido en agosto de 2023 en San Pedro.

    El caso había conmocionado a la comunidad tras el hallazgo del cuerpo de la joven de 25 años en un tambor de 200 litros flotando en el río. Por su parte, Mario Franco, padre de Daiana, quedó absuelto por falta de pruebas.

    Los detalles del juicio y la condena

    El juicio se desarrolló entre martes y miércoles en el Palacio de Tribunales de San Nicolás bajo la modalidad técnica, sin jurado popular. Durante las audiencias declararon decenas de testigos que reconstruyeron los hechos ocurridos el 13 de agosto de 2023, día en que Naiara fue asesinada.

    Según la investigación, la víctima fue atacada dentro de la vivienda de Vlaeminck y Franco, donde recibió al menos siete puñaladas con un cuchillo y un destornillador. Los peritos forenses confirmaron que agonizó durante varias horas antes de morir.

    Las pruebas presentadas por la Fiscalía fueron determinantes: rastros de sangre humana en el domicilio, imágenes de cámaras de seguridad que mostraban los movimientos de los imputados y testimonios que ubicaban a Vlaeminck cruzando hacia la isla un día antes de que el tambor con el cuerpo fuera hallado en el río.

    La defensa y el fallo final

    La defensa, encabezada por el abogado Adolfo Suárez Erdaire, cuestionó la solidez de los elementos probatorios, pero el Tribunal consideró que eran “contundentes y concluyentes” para establecer la responsabilidad de los acusados.

    En su fallo, el tribunal dispuso:

    • Francisco Vlaeminck: prisión perpetua por femicidio.

    • Daiana Franco: 13 años de cárcel por homicidio.

    • Mario Franco: absuelto por falta de pruebas.

    Una comunidad marcada por el reclamo de justicia

    El femicidio de Naiara Durán generó marchas, movilizaciones y un fuerte reclamo social en San Pedro y la región. Organizaciones feministas y vecinos exigieron justicia durante todo el proceso, denunciando además la persistencia de la violencia de género en la provincia de Buenos Aires.

    El inicio del juicio oral y la sentencia de este miércoles marcan un cierre judicial, pero también dejan en evidencia la necesidad de políticas más firmes de prevención y acompañamiento a las víctimas de violencia.

