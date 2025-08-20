Baradero: desagües pluviales tapados revelan montañas de basura y afectan a vecinos tras 120 mm de lluvia

Cuadrillas municipales despejaron desagües pluviales colmados de ramas, cartones y hasta una sombrilla, tras fuertes precipitaciones que generaron anegamientos en varias calles. Desde el municipio de Baradero se reiteró el llamado a la responsabilidad ciudadana y a colaborar con el mantenimiento del sistema de drenaje

Durante este martes, personal de la Secretaría de Servicios Públicos de Baradero estuvo abocado a la limpieza de desagües en distintas zonas de la ciudad, luego de que cayeran aproximadamente 120 mm de lluvia en pocas horas , lo que provocó anegamientos en calles principales y barrios residenciales.

Lo más preocupante fue lo que encontraron las cuadrillas al momento de retirar los residuos: ramas, cartones, cajas y hasta una sombrilla , especialmente en el desagüe de la calle San Lorenzo, que se encontraba completamente obstruido.

Estas imágenes reflejan una problemática que se repite con frecuencia: la deficiencia del municipio en la prestación de servicios de limpieza y mantenimiento de desagües, pero también la falta de conciencia de algunos ciudadanos que arrojan residuos en lugares indebidos.

Consecuencias para los vecinos

“Problemas en la recolección de residuos no justifican que alguien arroje ramas o elementos voluminosos en los desagües. Lo que para algunos es una forma de deshacerse de un problema, termina generando uno grave para los vecinos”, afirmaron desde la Secretaría de Servicios Públicos.

El resultado de esta negligencia se refleja en calles anegadas, dificultades en el tránsito y riesgos para la salud pública, ya que el agua estancada puede convertirse en foco de enfermedades y plagas.

Un llamado a la responsabilidad

Desde el municipio se reiteró el llamado a la responsabilidad ciudadana y a colaborar con el mantenimiento del sistema de drenaje, evitando arrojar basura, restos de poda u otros elementos que impidan el correcto escurrimiento del agua.

La limpieza de desagües continuará en los próximos días con el objetivo de garantizar el normal funcionamiento del sistema y minimizar los riesgos para los vecinos afectados.