miércoles 20 de agosto de 2025
    Estafa RainbowEX en San Pedro: fiscales logran congelar 3,5 millones de dólares en cripto

    Las fiscales lograron congelar 3,5 millones de dólares en cripto por la estafa RainbowEX.

    20 de agosto de 2025 - 10:49
    San Pedro: los fiscales lograron congelar 3,5 millones de dólares en cripto

    San Pedro: los fiscales lograron congelar 3,5 millones de dólares en cripto

    LAOPINION

    El operativo de las fiscales Viviani y Marcantonio logró un hecho inédito en el país: el rastreo y congelamiento de fondos virtuales de la mayor estafa piramidal en cripto. Este avance judicial derriba el mito de que las estafas con criptomonedas son imposibles de desentrañar.

    La ciudad de San Pedro sigue marcada por la estafa de RainbowEX, la plataforma que en 2024 prometía ganancias rápidas en criptomonedas y terminó siendo un fraude piramidal que afectó a cientos de vecinos. Hoy, la causa judicial que investiga el caso dio un paso histórico: las fiscales María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio lograron congelar 3,5 millones de dólares en criptomonedas, un hecho sin precedentes en el sistema judicial argentino.

    La estafa que sacudió a San Pedro

    La estafa comenzó a tomar forma con la voz de “La China”, quien todos los días recomendaba en grupos de WhatsApp y Telegram qué cripto comprar a través de RainbowEX. La plataforma desapareció en octubre de 2024, dejando a miles de usuarios con pérdidas millonarias. El mecanismo respondía a la clásica estructura piramidal: los primeros en ingresar recibían beneficios para atraer a más inversores, hasta que el sistema colapsó.

    Aunque se estima que hubo más de 1000 damnificados, solo 57 se presentaron en la primera etapa judicial. El resto eligió no denunciar, en parte por desconfianza hacia la Justicia y por temor a la exposición pública. Sin embargo, la colaboración de quienes sí denunciaron fue clave para seguir la pista del dinero.

    Cómo se rastreó el dinero digital

    El operativo se realizó con apoyo de la Secretaría de Cibercrimen y Evidencia Digital y la Unidad de Investigación de Delitos Económicos, que lograron reconstruir los movimientos dentro de las billeteras virtuales. Allí se comprobó que el supuesto “cryptoactivo” promovido por RainbowEX nunca existió: era una pantalla para captar fondos frescos y sostener un esquema fraudulento.

    Gracias a esa tarea de inteligencia tecnológica, se detectaron billeteras activas con más de 3,5 millones de USDT (dólares virtuales estables), que fueron congeladas por la Justicia argentina en coordinación con plataformas internacionales.

    Los imputados y la causa judicial

    Por el caso hay 18 imputados, de los cuales 14 son de San Pedro. Entre ellos figuran Luis Pardo, exempleado de Papel Prensa; Maximiliano Braga y Christian Pan, quienes permanecen detenidos con prisión preventiva. Otros fueron liberados tras audiencias judiciales, aunque continúan bajo investigación.

    La causa se tramita en la Fiscalía N.º 7 de San Pedro, y el paso alcanzado con el congelamiento de fondos abre la puerta a un eventual resarcimiento para los damnificados, aunque el proceso será largo y complejo.

    Este avance judicial derriba el mito de que las estafas con criptomonedas son imposibles de desentrañar y marca un precedente en la lucha contra delitos financieros digitales en el país.

